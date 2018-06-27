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YAVUZ DONAT
27 Haziran 2018, Çarşamba YAVUZ DONAT

Hasar tespiti

Seçim Gecesi... Yüzlerce partili... CHP Genel Merkezi'nin önünde "Neden" toplandılar?
Neden "Protesto gösterisi" yaptılar?
yönetimi bunu "İyi düşünmeli... İyi değerlendirmeli."
Partinin bir "A takımı" var.
"Üst yönetim."
İçlerinden bazıları... "CHP'nin ekran yüzleri."
A takımında kim varsa... Hepsinin de seçim bölgesinde CHP "Geri geri gitti."
"Suçu, kusuru" başkasına... İktidara... Şu veya bu bakana yıkmak kolay olmasına kolay da...
Ne kadar gerçekçi?
Ve... "Taban" buna inanır mı?
Ana muhalefet "Hasarlı."
Üstelik "Az buz" da değil... "Ağır hasarlı."
Acil... "Hasar tespitine" ihtiyacı var."

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