Türkiye'nin nüfusu en büyük kenti... İstanbul... "Oy deposu." 1 Kasım 2015... CHP'nin oyu... Yüzde "30.07." 24 Haziran... Yüzde "26,4." CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye verilen oy... "36.9." Yine... "Nokta."
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