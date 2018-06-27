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YAVUZ DONAT
27 Haziran 2018, Çarşamba YAVUZ DONAT

İstanbul

Türkiye'nin nüfusu en büyük kenti... İstanbul... "Oy deposu."
1 Kasım 2015... 'nin oyu... Yüzde "30.07."
24 Haziran... Yüzde "26,4."
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye verilen oy... "36.9."
Yine... "Nokta."

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