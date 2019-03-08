Ekonomi... Çarşı pazar...

Sıcak para... Döviz kuru... Enflasyon...

Esnafın durumu... Bunlar "Her seçimde konuşulur." Ama bu seçimde "Daha fazla konuşuluyor." Düşünüyoruz da... "Hiç bu kadar konuşulmamıştı." Uzun sözün kısası...

Seçim sonrasının sıcak gündemi belli:

"Ekonomi... Varsa ekonomi, yoksa ekonomi."

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ÖNCE ÜRETİM



Arif Parmaksız... İş dünyasının yakından tanıdığı bir isim... "Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı." Biz "Siyaseti, seçimi" sorduk.

Arif Parmaksız yanıt verdi:

-Üretim... Üretim...

Üretim.

Sonra "Ekonomiye odaklanmak şart" diye devam etti:

-Ne kadar çok üretirsek, o kadar çok ihracat yaparız... Yeni yatırımlara girişiriz... İstihdam sağlarız...

Hayırlısı ile seçim bitsin de, bu konular konuşulsun.

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IĞDIR



İshak Yaycılı... Iğdır'da tanıştık.

Iğdır'ın dışında, "Komşularda" da işleri var:

Azerbaycan-Bakü'de... İran- Nahçıvan'da.

Onun "Sözü, sohbeti" yine ekonomi üzerine:

-Türkiye büyük ve güçlü ülke... Ama daha da güçlü olmalıyız... Bunun da yolu belli... "Ekonomi... Güçlü ekonomi."

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KAYSERİ



Saffet Arslan... Sanayici...

Tesislerinde "4 bin 500 kişi" çalışıyor.

Saffet Bey "Yeni yatırımlara" açılıyor.

Meksika ile "Ortak yatırıma" girişiyor.

İhracat yapıyor.

Ve... "Yetmez" diye konuşuyor:

-İhracatı artırmamız şart... İç piyasanın canlanması için lokomotif lazım... Lokomotif ise ihracat.

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AZ SİYASET... ÇOK EKONOMİ



İstanbul-Ankara uçağında...

Bir işadamı ile tanıştık: Umut Önder Yalçıntaş.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) üyesi...

Değişik sektörlerde işi var... Lojistik de dâhil.

"Yazılarınızı... Seçimle ilgili gözlemlerinizi okuyorum" dedi:

-Ekonomiyi canlandırmalıyız...

Sıçrama yapmalıyız...

Daha az siyaset, daha çok ekonomi konuşmalıyız.

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ORTAK DİL



Geçen hafta İspanya'da idik.

Barselona'da... Mobil endüstri fuarında.

Fuarda... 30'dan fazla "Türk firmasının" temsilcileri vardı.

Herkesin "Dili" aynıydı... Sözleşmiş gibi:

-Ekonomi... Rekabet... Yatırım...

İhracat... Siyasetçiler, seçimin ardından hemen bu konulara eğilmeliler.

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SİVAS



Osman Yıldırım...

Sanayici... 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyor... Değişik sektörde işleri var.

"Bilgi çağından" söz ediyor.

"Geride kalırsak kaybederiz" diyor.

Ve... Siyasetçilerin "Asıl gündeme" eğilmelerini istiyor...

"Ekonomiye."

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ENERJİ... "TOPRAĞA VERİLİYOR"



Adana'da... Manisa'da...

Mersin'de... "Benzer şeyler" dinliyoruz.

Çok kişinin söylediği şu:

-Kısır iç çekişmelerle zaman kaybediyoruz...

Enerjiyi toprağa veriyoruz.

Kayseri'de... Sanayi Odası Başkanı Mehmet Küçükçiftçi de "Benzer sözler" söylemişti:

-Birbirimizi yemeyelim... Kırıp dökmeyelim... Zamanı israf etmeyelim...

Üretime ve ihracata yönelelim.

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DİYARBAKIR



Küçük esnaftan da, sanayiciden de dinlediğimiz bir söz var...

Paylaşmalıyız:

-Günü kurtarıyoruz kurtarmasına ama... İleriyi göremiyoruz... İleriye bakmamız için, seçimden sonra gündemin ilk sırasına ekonominin oturması lazım.

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İSTİKRAR



Gezdiğimiz yerlerde çok sık dinlediğimiz bir söz daha var:

-Aman istikrar bozulmasın.

Sokaktaki insan da bunu söylüyor...

Çarşıdaki esnaf da...

Sanayici de.

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YAZMAZSAK OLMAZ...



Ekonomiden söz etmişken...

Iğdır'dan... Kısa bir not:

Eğitimci... Eski Kültür Müdürü...

Araştırmacı... Yazar Ziya Zakir Acar'la sebze ve meyve halini dolaşıyorduk.

Fiyatlar makuldü.

Esnafın biri dedi ki:

- Fiyatları arttıranlar aşırı kâr hırsı içinde olanlar... Biz 1 lira kârla satıyor, Allaha şükrediyoruz.

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KÖKSAL TOPTAN



Eski milletvekili... Eski Bakan... Eski Meclis Başkanı... "Bir siyaset duayeni." Gittiğimiz yerlerle ilgili gözlemlerimizi sordu... Anlattık.

Ve... "Herkes ekonomiden söz ediyor" dedik.

Sonra da... Köksal Toptan'ı dinledik.

Noktayı Toptan'la koyalım...

Dedi ki:

Ne güzel... Özgürlük ortamı içinde herkes meydanlarda düşüncesini söylüyor.

Seçimin sonucunu herkesin sindirmesi ve saygıyla karşılaması gerekiyor.

Ve sonra da... Hiç zaman kaybetmeden...

Türkiye'nin ana gündeme yoğunlaşması şart...

Kaçınılmaz... Hemen...

Acil ihtiyaç... Ana gündem ekonomi.