Cumartesi... Öğle saatleri... Evin ihtiyaçlarını almak için GİMAT'a gittik... Ankara'nın en büyük çarşısı... Toptan perakende... Yiyecek de var, giyecek de... Temizlik malzemesi de... Aklınıza ne gelirse.

Fiyatlar zincir marketlere göre en az yüzde 20 daha düşük.

Yüzlerce işyeri... Hafta sonu olduğu için GİMAT hareketli.

GİMAT'ta... Bir caddede kalabalık gördük... Merak ettik ve durduk... Araçtan inip kalabalığa doğru yürüdük.

Ve bir anda kendimizi Mehmet Özhaseki'nin yanında bulduk.

Evin alışverişini unuttuk... Ve Mehmet Özhaseki ile "Sohbete... Dükkân dükkân dolaşmaya" koyulduk.

GİMAT'tan ilk gözlemler:

1. Çarşı huzur, birlik, beraberlik istiyor... Çarşı "Kavgaya, gerilime karşı."

2. Esnaf polemikten, laf yarışından, kısır çekişmeden hoşlanmıyor... "Projeli söylemlere ilgi gösteriyor."

3. Toptancı, perakendeci... Alışverişe gelen müşteri... Herkes "Seçimden sonra ekonomide derlenip toparlanma, canlanma" bekliyor.

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MHP... "Çalışıyor"



Mehmet Özhaseki'nin yanında Yaşar Yıldırım'ı gördük... MHP Genel Başkan Yardımcısı... Ankara Milletvekili.

MHP camiasının "Yaşar Abisi."

Yaşar Yıldırım'ı GİMAT'ta tanımayan yok.

Özhaseki için "Koşanların, çalışanların" içinde MHP'li çok... Kimi "Bıyığından" belli, kimi ise "Yakasındaki MHP rozetinden."

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Öğle yemeği



Mehmet Özhaseki'yi "Süzülmüş, zayıflamış" bulduk.

"Koşturmaktan" dedi:

-Yemek yiyecek vakit bulamıyorum.

Bu sırada girdiğimiz çorbacı, Özhaseki'ye bir şeyler ikram etmek istedi... Çorba... Kelle paça.

Özhaseki "Karnımızı işte böyle doyuruyoruz" diyerek güldü:

-Simitçi simit veriyor... Marketçiden 2-3 zeytin... Manavdan bir domates... İşte benim yemeğim.

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Denemesi bedava



Millet "Hizmet" bekliyor... Millet "Aday nereli?.. Kayserili mi, Yozgatlı mı, Kırşehirli mi" gibi konularla meşgul olmuyor.

Millet "Böyle şeyleri" ciddiye almıyor... "Saçma" buluyor.

İnanmayan zahmet etsin ve halkın arasına girsin... "Denemesi bedava."

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Kimleri gördük



Kalabalıkta Emrullah İşler'i gördük... Eski Başbakan Yardımcısı.

Kaptan Tanju'yu gördük... Tanju Çolak... Galatasaray'ın eski santrforu... "Gol kralı."

Erdoğan Yıldırım'ı gördük... "Kars, Ardahan, Iğdır Federasyon Başkanı."

Murat Başar'ı gördük... Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi.

Recai Kesimal'ı gördük... GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı.

Cihat Alagöz'ü gördük... Ticaret Bakanı Başdanışmanı.

Sonra... Eski dostları, arkadaşları gördük... Kucaklaştık... Sohbete başladık... Ve bir de baktık ki Mehmet Özhaseki çoktan uzaklaşmış.

Biz de Özhaseki ile dolaşmayı bıraktık... Arkadaşlarımıza takıldık.

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Plan... Program



Dikkatimizi çekti... Ak Parti'nin Ankara Büyükşehir Adayı Mehmet Özhaseki "Az konuşuyor... Çok dinliyor."

Konuşan... "Altyapıdan" şikâyet ediyor, "Yağmur yağınca 50 dükkânı sel basıyor" diyor.

Bir başkası "Yeni çarşı" istiyor... "Dükkânlar büyük olsun... Ulaşmak kolay olsun."

Özhaseki dinliyor ve sonra da "Plan... Her şeyden önce plan" diyerek söze başlıyor:

Ankara'nın "Bir bölü yüz binlik" planını ben yaptım... Plan, program benim işim.

Gelirsiniz... Planı açarız... Oturur konuşuruz... En uygun yerde, en doğru yatırımı yaparız... Kararı sizlerle, sivil toplum kuruluşları ile birlikte veririz.

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Akılda kalanlar



Yazımızı yazmaya başlarken... Düşündük... "GİMAT'tan aklımızda neler kaldı" diye.

Esnafın biri, Özhaseki'ye dedi ki:

-Siz esnaf çocuğusunuz... Bizden birisiniz... Halden anlarsınız... Bize sahip çıkın.

Bu esnafın sözü "Kalabalıktan alkış aldı."

Mehmet Özhaseki konuşurken "Laf yarıştırmayalım, projelerimizi yarıştıralım, hizmette yarışalım" deyince... "İyi alkış aldı."

Özhaseki'yi izlemekten... Arkadaşlarla sohbet etmekten... "Evin alışverişi başka güne kaldı."