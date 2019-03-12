Leyleği havada gördük...

Şaka değil, gerçekten gördük...

Iğdır'da... Geçen hafta.

Ve... Leylek misali yollardayız.

Bu defa... Durağımız Malatya.

Yaşar Öncan dostumuzla bütün gün gezdik... "Tanzim satış çadırı" göremedik... Zaten "İhtiyaç da yok." Zira... Malatya esnafı "Günün anlam ve önemine göre...

Enflasyonla Topyekûn Mücadele felsefesiyle... Garip gurebayı kollama düşüncesiyle" fiyat etiketlerini düzenlemiş.

Örneğin... 1 koli (30 adet) yumurta 11 lira 50 kuruş.

Elmanın... Portakalın... 4 kilosu 10 lira.

Yol kenarlarında kamyonetler gördük... Patates, soğan... Sebze...

Meyve... Fiyatlar "Abartısız...

Makul... İnsaflı... Vicdanlı." Yaşar Öncan dedi ki:

-Malatya... Malatyalı...

Memleketimin esnafı...

İşte bu.

***



Dilara Gıda



Eski Sebze Hali ile Bakırcılar Çarşısı arasında bir market... "Dilara Gıda." Dükkânda ne ararsanız var.

"Fiyat etiketlerine" bakıyoruz...

"Mütevazı... Her keseye uygun...

Kazık yok." Dükkânda iki kişi vardı... Etiketlerle ilgilendiğimizi görünce... Dediler ki;

Saim Afşar:

-Esnaf demek, müşteriyi düşünmek demek... Bir iki lira kâr neyimize yetmez... Fiyatları yükseltmek ayıptır... Günahtır.

Abdurrahman Ünser:

-Madem yazacaksınız, şunu da yazın... Üretim olmadan kalkınma olmaz... Üretimin artması lazım.

***



Meraller Kayısı



Malatya'nın ünlü "Şire Pazarı." Kayısıcılar çarşısı.

Yüzlerce dükkân...

Kayısı... Kuru üzüm... Dut kurusu... Ceviz... Bal... Çeşit bol.

Mekân sahibi İlyas Meral'in çayını içtik.

-İşler nasıl?

-Kayısı iyi... Güzel para ediyi.

-Piyasa ne âlemde?

-Bir gün bitik, bir gün canlaniyi.

-Siyaset... Seçim... Millet ne diyor?

-Millet bekleyi... Herkes seçimden sonra ekonomi düzelecek diyi.

***



Ağa Kayısı... "Kapandı"



Araştırmacı Adil Gür... Malatyalı.

Rahmetli babasının Şire Pazarı'nın bulunduğu caddede dükkânı vardı... "Ağa Kayısı." Geçen gelişimizde Adil Gür'ü aramıştık... Bu gelişte yine aradık:

-Baban ölünce "Kayısı gönderecek kimsem kalmadı" diye üzülme... Kayısı gönderelim mi?

Adil Gür "İstemedi...

Ama çok duygulandı."

***



Malatya Lobisi



İki Malatyalı... İstanbul'da yaşıyorlar...

İkisi de işadamı.

Mehmet Ali Alp (Çağteks), Mehmet Akbalık (Kübrateks).

Tanıştık... Konuştuk... Sorduk:

-Memleketinize gezmeye mi geldiniz?

"Yatırım imkânlarını araştırmak için geldik" dediler.

Yurdun neresinde olursa olsunlar, Malatyalı işadamlarının "Malatya tutkuları bir başka... Güçlü bir lobi oluşturmuşlar."

***



"İyilik Sağlık"



Bülent Göçmez... Malatyalı işadamı... Dört kardeşler...

İşleri çok... Kayısı... Hastane...

Otel... Fabrika...

Karşılıklı hal hatır sorduktan sonra... Dedik ki:

-Ne var ne yok?

Bülent Göçmez "İyilik sağlık" dedi ve ekledi:

-Hayırlısı ile şu yerel seçimler bitsin de herkes dikkatini ekonomiye çevirsin...

Günlük çekişmeler sona ersin... Üretime, yatırıma, istihdama, ihracata önem verilsin... Seçimden sonra ekonominin rayına gireceğini görüyoruz.

***



Yüzük Taş



Stadyum şehrin içinde kalmıştı... Yenisi şarttı...

Yapıldı... Çok da güzel oldu.

Eski stadyum yıkılmış...

Arazisi boş duruyor.

Sakın ha sakın AVM falan yapılmasın... Ya ta konut... Veya ofis binası.

Yer güzel... Oldukça da büyük... "Yüzük taşı" gibi.

Yakışanı "Millet Bahçesi" yapmak.