MALATYA

Halkın arasına girmek... Halktan kopmamak... Halka tepeden bakmamak... İnsana dokunmak... Siyasette öylesine önemli ki.

Malatya Milletvekili (Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı) Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı (AK Parti Malatya Büyükşehir adayı) Selahattin Gürkan ve Yaşar Öncan (Malatyalı işadamı) oturuyorduk.

Söz "İnsana dokunmaktan... Ulaşılır olmaktan" açılınca Bülent Tüfenkci bir anısını anlattı... Paylaşmamız şart.

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GECE YARISI GELEN TELEFON



Bülent Tüfenkci bakan iken bir gece telefonu çalar... Saat 03.30'da.

Tüfenkci "Eyvah" der:

-Hastanedeki anneme bir şey mi oldu?

Telefonu açar... Karşısında bir muhtar.

-Sayın Bakanım... Nasılsın iyi misin?.. Senden bir ricam var.

-Hayırdır?

-Ben servis şoförüyüm... Öğrenci taşıyorum... Şu anda yoğun kar yağıyor... Sabah servise çıkamam... Okullar tatil olsun.

-Benim yetkim yok... Yetki valinin.

-Biliyorum Sayın Bakanım... Ama bu saatte devletin valisi aranır mı?

-Ama devletin bakanını arıyorsun.

-O başka... Sen hemşerimizsin... Halimizi bilirsin.

Bülent Tüfenkci'ye sorduk... "Sonra ne oldu" diye.

Tüfenkci "Vali Bey'e mesaj attım... Muhtarın adını, telefonunu, talebini yazdım" dedi.

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DOĞRU ADAY



Büyükşehir Belediyesi AK Parti'de... 30 Mart 2014... AK Parti Büyükşehir'i yüzde 61.62 ile kazandı.

24 Haziran 2018 seçimlerinde;

Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy... 69.2.

Cumhur Ittifakı... 70.

AK Parti... 53.9.

Aday da "Geçmişi kendisine kefil bir isim... 3 dönemdir Battalgazi Belediye Başkanlığı yapan... Battalgazi'ye sınıf atlatan... Selahattin Gürkan olunca" Malatya'da sonuç şimdiden belli sayılır.

Selahattin Gürkan seçimi alır.

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MALATYA VALİSİ



Yaşar Öncan'la çarşıyı gezerken... Esnaftan birkaç kişi "Malatya Valisi'nden" söz etti:

-Ben valiyim diye hava atmiyi... Çarşıya geliyi, geziyi... Halimizi hatırımızı soriyi.

Dinlediklerimiz hoşumuza gitti.

Yaşar Öncan'la birbirimize baktık... Ve "Haydi" dedik:

-Gidelim... Malatya Valisi Aydın Baruş'un kahvesini içelim.

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ANKARA- MALATYA HATTI



Sabah saat 05.30 ile 12.50 arasında Malatya'dan İstanbul'a 5 uçak seferi var.

3'ü THY... İkisi de Pegasus.

Öğleden sonra... Yine İstanbul'a uçuş çok.

Fakat... "Ankara-Malatya" uçağı sorunlu.

Günde tek uçuş... Ankara'dan Malatya'ya... 23.55'te... Otelinize/ evinize gecenin ikisinde varıyorsunuz.

Malatya'dan Ankara'ya... Sabahın köründe... Saat altıda... Saat dörtte uyanmanız gerekiyor.

Malatya'da belki 40 kişi bu konuda yakındı.

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İŞ DÜNYASI



Ticaret ve Sanayi Odası'nda toplantı vardı.

Oda Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu bir "Afrika uzmanını" davet etmiş... Uzman, Malatyalı işadamlarına "Afrika pazarını... Afrika'da yatırım imkânlarını" anlatıyordu.

Malatya ekonomisi "Canlı."

70'ten fazla ülkeye ihracat yapılıyor... Kayısı... Tekstil...

Makine... Fırın... Aklınıza ne gelirse.

Örneğin balık... Malatya'dan Norveç'e alabalık ihraç edildiğini biliyor muydunuz?

TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu dedi ki:

-Seçim bitsin de önümüzü daha rahat görelim... Ülke olarak hamle dönemine girelim.

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MALATYALI OLSUN DA...



Yardımlaşma, birlikte iş yapma, girişimcilik, dayanışma yaygın.

Birlik, beraberlik oturmuş... Kurumsallaşmış.

Batı'ya... Büyük şehirlere göç etmiş Malatyalı zenginlerin çoğunun "Malatya'da mutlaka bir eseri mevcut."

Halk arasında bir söz var... "Malatyalı olsun da çamurdan olsun" diye.

Yeter ki Malatyalı olsun... "Malatyalı'dan zarar gelmez."