Yollar...

Kavşaklar...

15 Temmuz Şehitler Bulvarı...

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Caddesi... Lale motifli aydınlatma... Dokuz kilometre.

Tunceli'yi gece görmelisiniz.

Değişim... Hizmet... Vali Tuncay Sonel'in söylemiyle... "Bir aşk hikâyesi." Hizmet aşkı.

***



Tunceli... "Sınıf Atladı."



Millet kıraathanesi... 78 bin metrekare Millet bahçesi... Bisiklet yolları...

Tenis kortları... At çiftliği... Kır bahçesi.

Tunceli'yi gündüz görmelisiniz.

"Gerçekten burası Tunceli mi" diyeceksiniz.

Evet... Burası "Sınıf atlayan Tunceli."

***



Akşam Yemeği



Akşam yemeğini "Celal Doğan Restaurant'ta yedik... Munzur Nehri'nin kıyısında." Kırmızı benekli alabalık... Şavak peyniri... Pülümür balı... Munzur Dağları'nda yetişen, her derde deva "Közde pişirilmiş, tek diş" sarımsak.

Lokanta kalabalık.

Gece saat 02.00'ye kadar açık.

Mekân sahibi Ercan Ateş dedi ki:

-Tunceli huzurlu... Halk mutlu... Halimizden, valimizden memnunuz.

Gece... Celal Doğan'ı aradık.

Gaziantep "DSP, Büyükşehir" adayı.

-Tunceli'de, senin lokantadayız.

Bastı kahkahayı:

-Ben görmedim...

Ama herkes benim sanıyor.

Lokanta'dan, üzerinde "Celal Doğan Restaurant" yazılı 2 tabak aldık.

Yazın... Bodrum'da Celal Doğan'a vereceğiz.

***



Kahvaltı



Munzur Nehri kıyısında... "Dikilitaş." Vali Tuncay Sonel ile "Kahvaltı bahane, Tunceli sohbeti şahane." Kahvaltıda "Gulik" var, yumurtalı.

Çökelek... Yağlı ekmek.

Gören yanımıza geliyor... Vali Bey'e teşekkür ediyor.

Munzur kıyısında "Tunceli hatırası" fotoğraf çektiriyoruz...

Vali Tuncay Sonel ile birlikte...

Manzara eşsiz.

***



Seçim



Şehirde... Her yerde... "Aday resimleri... Lider resimleri...

Seçim sloganları." 24 Haziran 2018... Milletvekili seçim sonuçları:

Millet İttifakı... Yüzde 28.3.

Cumhur İttifakı... Yüzde 20.4.

HDP... Açık ara önde... Yüzde 51.

Yerel seçimde "TKP iddialı...

HDP'nin oyunu bölüyor."

HDP... "TKP adayına tepkili." Çekilmesini istiyor.

CHP... "HDP ile TKP çekişirken, biz seçimi alabilir miyiz" hesabı yapıyor.

AK Parti "Sürpriz bekliyor...

Tunceli Tunceli olalı böyle hizmet görmedi... Hizmetin oya dönüşeceğini ümit ediyor."

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Duyduk Duymadık Demeyin



Şaka değil... Gerçek... "Dünya Rafting Şampiyonası" Tunceli'de olacak... "8-13 Haziran 2019." Pek çok ülkeden sporcu gelecek... "Bin sporcu." Dünya Rafting Federasyonu, Munzur Nehri'nin 36 kilometrelik kısmını "Uluslararası Rafting Parkuru" ilan etti.

Duyduk, duymadık demeyin... Tunceli'de "Güzel şeyler oluyor."

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Beşiktaş

Sokakta on kişiyle konuşun, "Altısı, yedisi" Beşiktaş'lı.

Tunceli'de bir kahve...

Tabelada "Çarşı" yazılı... Ve "Karakartal." Pülümür'de bir kahve... "Beşiktaş bayrağı asılı." Tunceli halkının Beşiktaş aşkı, olağanüstü.

Beşiktaş, Tunceli'ye gelecek olsa...

"Başkan, teknik direktör, futbolcular omuzlarda taşınırlar."