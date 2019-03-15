TUNCELİ

Binali Yıldırım Başbakan iken Tunceli'ye gelmişti ve...

"Ey Tunceliler!.. Çakı gibi bir valiniz var... Hem vali, hem (kayyum) belediye başkanı" demişti.

Veysel Eroğlu Orman ve Su İşleri Bakanı iken Tunceli'ye gelmişti ve...

"Ey Tunceliler!.. Valiniz tam bir atom karınca" demişti.

İkisi de doğru söylemişti.

Vali Tuncay Sonel "Devletin gülen yüzü, tatlı dili... Tunceli destanının önderi."

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Teşekkür



Tunceli'de 279 çocuk... Kimi annesini kaybetmiş, kiminin babası yok.

Vali... 279 öksüz-yetime sordu:

-Annen (Veya baban) hayatta olsaydı ondan ne isterdin?

Çocuğun biri "Muhabbet kuşu" dedi.

Diğeri "Saç tokası." Bir başkası "Bisiklet." Teşekkürler Vali Tuncay Sonel.

Öksüzün yetimin başını okşamak onlara verilecek en büyük armağan.

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Sinema



Tunceli'de sinema yoktu...

"Kapalıydı." Şimdi var...

"Sinema-62." İlgi görüyor mu?...

"Evet." 8 bin 300 çocuk "Sinema ile tanıştı" diyelim yeter.

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Mutlu çocuk



Tuncelili çocuk... Uçağı sadece havada görmüş.

Proje... "Biz Anadoluyuz" projesi.

2 bin 19 öğrenci, uçakla, İstanbul'a, İzmir'e gönderilmiş.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çocuklarla kahvaltı etmiş." Tuncelili çocuklar...

Geldik gördük... Çok mutlular.

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İki hayırsever



Ali Büyükdağ... İşadamı...

Tuncelili... Ama İstanbul'da yaşıyor.

Tunceli'de, babası (Latif Büyükdağ) adına okul yaptırıyor.

Kazım Güntaş... Tuncelili işadamı... Ankara'da yaşıyor.

Tunceli'de, babası (Hüseyin Güntaş) adına kongre merkezi ve kütüphane yaptırıyor.

Doğu'da doğan, Batı'da zengin olan işadamı çok.

Ama kimi var "Doğduğu toprağı" çabuk unutuyor.

Kimi de "Unutmuyor...

Okul, sağlık ocağı, öğrenci yurdu" yaptırıyor.

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Tunceli traşı



Munzur nehri kıyısındaki ahşap yolda yürüdük.

Sonra... Kent Meydanı, Sanat Sokağı, Çay Keyfi Sokağı, Çocuk Sokağı... Gezdik.

Ve yorulduk.

Biraz dinlenelim derken, berberi gördük.

Saçımız uzamıştı.

Diyarbakır, Sivas, Iğdır, Malatya...

Dolaşmaktan, traş olmaya fırsat bulamamıştık.

Hazır, berberi görmüşken...

"Engelli... Sağır dilsiz...

Ercan Çakar'ın" berber koltuğuna oturduk.

Bir güzel traş olduk... "20 lira."

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Yatırım



Tunceli'de üç tekstil fabrikası, bir de özel çağrı merkezi gördük... 2 bin 500 kişi çalışıyor... "Sevindik." Fabrikaların birinden "Avrupa'nın 8 ülkesine ihracat yapılıyor... Toplam 30 milyon Euro." Ey işadamı!

Gel... Tunceli'de yatırım yap.

Arsa... İşçinin öğle yemeği...

"Devletten." Vali Tuncay Sonel dedi ki:

"İşçi taşıma servisi de bizden."

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Bir gün değil... Her gün



Bizim "Engelli berbere" traş olduğumuzu görünce, Tunceli Valisi Tuncay Sonel dedi ki:

-Tunceli'de 2 bin 529 engelli var...

Hepsine ulaşıyoruz... Onları senede bir gün değil, her gün hatırlıyoruz.

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İstenince oluyor



Otobüs durağı... Camlı oda... Düğmeye basıyorsunuz, otomatik kapı açılıyor.

Durak... Klimalı.

Durakta... Kitaplık var... Günlük gazete var.

Gel de hayran kalma.