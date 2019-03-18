Kendisine de söyledik... Süleyman Demirel'e benzeyen yönleri var... Hazırcevap... Esprili.

Turgut Özal'a benzeyen yönleri de var... Tonton...

Gençlerle arası çok iyi.

Demirel gibi, Özal gibi... O da mühendis.

Bir ara takıldık:

-Köprü yaptı diye Başbakan Demirel mühendisler odasından atıldı... Köprüye onay verdi diye Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarı Turgut Özal da atıldı...

Siz iyi sıyırdınız.

Gülmeye başladı:

-Zor sıyırdık... Beni de atacaklardı... Ama bazı mühendisler engel oldular.

***



Sultangazi



Ankara'da yaşıyoruz... İstanbul başka bir dünya.

Hele 500 binin üzerindeki nüfusuyla Sultangazi... Bambaşka.

Binali Yıldırım'la "Türkiye'nin her köşesinden insanların yaşadığı bir yerde" buluşmak istedik.

Sultangazi... Tam aradığımız yer.

Diyarbakırlı kasap... Mardinli kuyumcu... Vanlı manav... Trabzonlu fırıncı... Siirtli bakkal.

24 Haziran 2018'de... Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy "Yüzde 61.5."

Muharrem İnce... 24.1.

Selahattin Demirtaş... 10.3.

Milletvekili seçim sandığına gelince...

Ak Parti açık ara önde... "53.6." CHP ile HDP birbirlerine yakın...

CHP "16.5", HDP ise "15.6." Dolaşırken bir çocuk ayakkabımızı boyama istedi... "Suriyeli." Ve uzaktan Binali Yıldırım'ın aracı göründü.

***



Topal Dursun'un Oğlu



Programı bir genç yönetiyor.

Binali Yıldırım önce salonu selamlıyor.

Yanında oturan Sultangazi adayına oy istiyor...

Ve ekliyor:

-Ama ona oy verirken Topal Dursun'un oğlu Binali Yıldırım'a oy vermeyi de unutmayın.

Alkışlar, kahkahalar birbirine karışıyor.

***



Gençler Soruyor



Sultangazi... Ahmet Yesevi Kültür Merkezi.

Binali Yıldırım ile buluşma yerimiz burası.

Kültür Merkezi'nde Binali Bey'in "Programı" var:

"Gençler soruyor...

Başkan yanıtlıyor." Diyoruz ki:

-Gençlerin arasına katılalım...

Gençler ne soracaklar, hangi yanıtları alacaklar? Dinleyelim...

Binali Bey ile özel görüşmemizi bu programdan sonra yaparız.

***



Makam



Soru geliyor:

-Başbakanlık neden kalktı?

Binali Yıldırım soruyla yanıt veriyor:

-Kalsa mıydı?

-Efendim merak ettiğim için soruyorum...

Neden kalktı?

-Bir gemide 2 kaptan olmaz...

Cumhurbaşkanı gitmeyeceğine göre ben gittim...

Kendi makamımı ortadan kaldırdım...

Benim için en önemli makam sizlerin gönüllerindeki makam.

***



Reee-cep Tay-yip Er-do-ğan



Üniversite öğrencisi bir kız... Parmağını kaldırıyor, söz istiyor ve soruyor:

-Cumhurbaşkanımız ile canlı telefon bağlantısı kurabilir misiniz?...

Onun sesini duyabilir miyiz?

Binali Bey "Deneyelim bakalım...

Şansın varsa duyabilirsin" diyor.

Telefon çevriliyor... Binali Yıldırım elindeki mikrofonu telefona yaklaştırıyor...

Ve karşıdan ses geliyor...

Erdoğan'ın sesi:

-Hayırlı günler Binali Bey.

Salon bir anda ayağa kalkıyor...

Slogan başlıyor:

-Reee-cep Tay-yip Er-do-ğan...

Reee-cep Tay-yip Er-do-ğan.

Binali Yıldırım zevkten dört köşe:

-Sayın Cumhurbaşkanım...

Gençler sesinizi duymak istediler.

Erdoğan gençleri selamlıyor...

Derslerinde başarılar diliyor ve izin istiyor:

-Şimdi miting kürsüsüne çıkıyorum.

Salonda yine tempo yükseliyor:

-Reee-cep Tay-yip Er-do-ğan.

***



"Canlılar"



Soru sormak isteyen bir genç önce adını söylüyor ve "Ben Erzincanlıyım" diyerek soruya girerken...

Binali Yıldırım "Canlılar ikiye ayrılır, biliyorsun değil mi" diyor.

Arka sıralardan bir başka gencin sesi yükseliyor:

-Ben biliyorum... Canlılar ikiye ayrılırlar... Erzincanlılar ve diğer canlılar.

Gençlerle buluşma bildiğiniz gibi değil... Kahkaha tufanı.

***



Pratik Çözüm



Öğrenci soruyor:

-Gelirken 50 dakika otobüs bekledim... Bunun çözümü yok mu?

Binali Yıldırım:

-Çözüm basit... Daha fazla otobüs.

***



Yarın... Binali Yıldırım İle Sohbet



Spor sahası isteniyor... Havaalanı sorusu soruluyor... İngiliz dili ve edebiyatı öğrencisi "Mezun olunca iş bulabilecek miyim" diyor.

Öğrencinin biri "Ders saatleri... Tatil günleri... Devamsızlık" üzerine karışık bir soru soruyor.

Binali Bey "Bu sorunun cevabını Milli Eğitim Bakanı versin" diyor.

Bakan Ziya Selçuk aranıyor...

Ulaşılamıyor... Bakanın uçakta olduğu öğreniliyor.

Ardından başka sorular geliyor.

Ve... Binali Yıldırım gençlere veda ediyor.

Sonra... Üst katta... Binali Bey'le buluşuyoruz...

Yarın anlatırız.