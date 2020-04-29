Korona sonrası... Çok şey değişecek.

Sosyal yaşam... Ekonomi... Alışkanlıklar... Siyaset... Üslup.

Değişim... Başladı bile.

Örneğin... Televizyonda bir hoca... Prof. Kürşat Zorlu dedi ki:

Yersiz, temelsiz, asılsız, gereksiz eleştiriler artık sona ersin.

Ülkenin yapıcı eleştirilere, çözüm önerilerine ihtiyacı var.

Tarım... Ekonomi... Yatırım... Üretim... İstihdam... İhracat... Strateji... Krizin fırsata çevrilmesi... Bunlar gündeme getirilsin.

Teşekkürler Kürşat hoca.

***



Gizli taziye

Mehmet Emin Bilmez... Van Valisi.

Aynı zamanda... Büyükşehir Belediye Başkan Vekili... "Kayyum."

Van'ı... "Afişlerle" donattı.

"Hani evde kalidin?... Sen Allahan eve git... Vanlıyız şanlıyız evdeyiz" gibi afişler.

Vali Mehmet Emin Bilmez bu arada "Çok doğru bir karar" aldı.

Taziye... Bölgede çok önemli... Günlerce sürer.

Vali... "Taziye çadırlarını" kaldırdı.

"Taziyeye mola... Korona salgını bitene kadar."

"Şehirde... İlçelerde" bu uygulama başarılı.

Ama... Kırsalda... "Gizli taziye" başladı.

Çadırda değil... "Evlerde taziye."

Allah Van Valisi'ne "Sabır versin... Yardım etsin."

***



Yozgat... "Ders veriyor"

Yozgat'ta... Halk Eğitim Merkezi çalışanları...

Haftalardır... Harıl harıl "Maske yapıyorlar." Kendiliklerinden... Kimse onlara "Böyle bir görev" vermeden.

Orhan Veli... Ne demişti?..

Hatırlayalım:

"Neler yapmadık şu vatan için,

Kimimiz öldük,

Kimimiz nutuk söyledik."

Korona günlerinde de;

Meslek edindirme kurslarında bile maske üretiliyor... Örneğin Keçiören'de...

Ama... Kimileri de... Ya nutuk çekme peşinde... Ya işin geyiğinde... Ya da "Neden başka ülkelere maske yardımı yapıyoruz" eleştirisinde.

Özetle... "Lafı" bırak, "Yozgat'tan, Keçiören'den ders almaya bak."

***





Güçlü devlet... Hızlı karar ve THY

Televizyonda... Prof. Kürşat Zorlu "Türkiye güçlü devlet" diye konuşunca...

"Hızlı karar almanın" önemini vurgulayınca...

Türk Hava Yolları aklımıza geldi.

Günlerdir... Yurt dışından binlerce insanımızı Türkiye'ye taşıyor.

Kanada'dan... Rusya, İspanya, ABD, Ürdün, Almanya, Sırbistan, Azerbaycan, Hollanda, İtalya, Fas, Cezayir, Kazakistan, Irak, Suudi Arabistan'dan... Diğer ülkelerden.

Gelenler... 60 bini geçti. 59 ülkeden 25 bin vatandaşımız daha getirilecek.

Hoş geldiler... Hoş gelecekler.

Ay yıldızın altında... Başımızın üzerinde yerleri var.

***



Korona berberi

Yasaklar (+65 yasağı... Berberlere işyeri kapatma yasağı) kalkınca... Şurası kesin;

"Berbere hücum!" Ama... "Uzun vadede..." Sanıyoruz... Berbere gidenlerin sayısı azalacak.

Zira... Korona günlerinde "Kendi saçını kendi kesen kesene."

"İsim... Örnek" çok... Sadece birini söyleyelim.

"Bizden... Dostlar meclisinden...

Yaşar Öncan."

"Bu işte" öyle başarılı ki... Korona sonrasında "Bizleri de" tıraş edeceğini söylüyor.

***



Yılın şarkısı... "Baharı görmeden..."

Nisanın sonuna geldik... Mayıs kapıda...

"Turizm... Tatil... Antalya, Çeşme, Bodrum, Marmaris... Diğer yerler..." Yasak.

Ramazan Bayramı... "Arkasından haziran... Yaz..." Ne olacağı belirsiz.

"Yasaklar" kalksa bile... Bu yaz "Turizm... Tatil" kontrollü olacak.

"Maskeli... Sosyal mesafeli." Bu şartlar altında... Yıllar öncesinden bir şarkı... Kadri Şençalar'ın Hüzzam bestesi... "Yılın şarkısı" olacak gibi:

"Baharı görmeden yaz geldi geçti."