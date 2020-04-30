Zamanın ruhu... Eski Türkiye... Yeni Türkiye... Nereden nereye?

Başbakan İsmet İnönü ABD'ye gitti... 21 Haziran 1964... ABD Başkanı Johnson'ın gönderdiği uçakla.

Tarih 2 Şubat 1966... Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, tedavi için ABD'ye uçtu... Yine ABD Başkanı Johnson'ın yolladığı uçakla.

Başbakan Nihat Erim... 19 Mart 1972... Amerika'da... Nasıl mı gitti?.. ABD Başkanı Nixon'ın uçağıyla.

Ve... 28 Nisan 2020... Salı... Türkiye, ABD'ye "Koskoca bir uçak dolusu" yardım malzemesi yolladı... Maske... Tulum... Dezenfektan... "Hibe" olarak.

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Vali'nin "Makam katırı"

Korona... Sokağa çıkma yasağı... Evde vakit nasıl geçecek?

"Uzman psikolog" televizyonda anlatıyor:

-TV izle... Gazete oku... Müzik dinle... Film seyret... Çekmeceyi, dolabı, kütüphaneyi düzenle.

Uzmanı dinledik.

"Çekmeceleri" düzenlerken... Elimize "Yıllar öncesinden bir fotoğraf" geçti.

Necati Çetinkaya... Eski milletvekili.

Eski vali... Ordu... Manisa... Konya... Bursa... Diyarbakır'da "OHAL" valiliği.

Vali... Hep Mercedes'e binecek değil ya?

Köy... Uzakta... Yol yok... Vali Necati Çetinkaya dostumuz... "Katır sırtında...

Köy yollarında."

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Türkiye'yi yarınlara taşımak

Numan Kurtulmuş'un kitabı... Nisan başında imzalayıp, yollamıştı... İz Yayıncılık... Teşekkürler.

Kurtulmuş'un "Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" kitabından...

Birkaç satırbaşı.

Tolstoy'a göre yaşlı, Maalouf'a göre paramparça, Izzetbegoviç 'e göre fani, Sezai Karakoç'a göre hüsran dolu dünya, kuşkusuz hepimiz için bir sınav yeridir.

Dostluk sadece güzellikleri, hoşlukları paylaşmakla var olamaz, aynı zamanda dost olduğun insanların acısını, üzüntüsünü de paylaşmakla, bunu yüreğinde hissetmekle var olur.

Peygamberimiz diyor ki;

"Kıyametin koptuğunu duysanız, elinizdeki fidanı dikin." Yine diyor ki; "Akan suyu sakın ha israf etmeyin. Çünkü o suda sizden sonra oraya eli değecek olanların da hakkı vardır."

İslam dünyasının bütün suçu dışarıya yüklemekten vazgeçerek, öncelikli olarak kendi iç sorunlarının kaynaklarını iyi keşfetmesinin gerekliliğidir.

Amerika, Rusya veya İsrail şunu yapıyor diyerek vakit kaybediyoruz; onlar ne yapıyorlarsa yapmaya devam edecekler, ama asıl soru şudur; "Biz ne yapıyoruz?"

Siyasi farklılıklar, toplumların kendi içindeki sınıfsal farklılıklar, ayrıca mezhep ve etnik çatışma kökenli ayrışmalar, İslam coğrafyasını tabiri caizse suların bir türlü durulmadığı fırtınalı bir denize benzetmiştir.

Temelinde yol gösterme, doğruyu anlatma ve iyilik için mücadele fikri olmayan bir irade, hiçbir işe yaramaz!

Meselemiz: "Türkiye'yi yarınlara taşımak"tır.

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Tarhana

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Bir kâse çorba" paylaştı... "İftar saatinde."

Fakat... "Ne çorbası?"

Mercimek mi?.. Ezogelin mi?

"Tarhana diyarı" Uşak'tan... "Tarhana Baba" Mustafa Yeldanlı'dan hemen "Ses" geldi:

Tarhana... Milli çorbamız.

Tarhanaya merhaba, koronaya elveda.

Sayın Bakan.

Size "Uşak tarhanası" göndereceğiz... Adresinizi rica edebilir miyiz?

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Korona sonrası "Hatay sofrası"

Hatay... Rekora koşuyor.

"Guinness rekorlar kitabına" girmeye hazırlanıyor.

Nasıl mı?.. Anlatalım.

İhsan Akdeğer... Hatay Vakfı Başkanı.

Korona salgını sona erince... Bir kutlama planlıyor.

Hatay yemekleri... Oruk (İçli köfte)... Fellah köftesi... Hatay usulü kâğıt kebabı... Biberli ekmek... Tuzda tavuk... Firik pilavı... Sembusak... Humus... Çökelek salatası... Künefe... Kerebiç... Kireçte kabak tatlısı... Hatay mutfağı zengin.

Sofra... Uzun mu uzun... Antakya'dan Topboğazı'na kadar... 32 kilometre.

Davetliler... Milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum liderleri... Bürokratlar... Hatay dışındaki Hataylılar.

İhsan Akdeğer'i tanırız... Yapar mı yapar