Ankara'ya 40 kilometre... Resmi nüfus 90 bin... Gerçek nüfus 110 bin... Yaz nüfusu 130 bin.

"Otel-kent" gibi bir ilçe.

Her gün... 15 bin kişi Ankara'ya çalışmaya gider... Siteler'e... Ostim'e... Gimat'a... Ulus'a... Devlet dairelerine.

Çubuk'ta... Çarşıda pazarda... Turşucuda... "Çay-simit... 1.5 lira" afişinin asıldığı mekânda... Konuşulan konular:

Korona... Ekonomi... Huzur... Azerbaycan... Çocukların eğitimi... Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz... Kış hazırlığı... Ankaragücü.

"Erken seçimi" soracak olduk.

Turşucu... Dedi ki:

- Böyle bir dönemde erken seçimi konuşanlar, galiba uzayda yaşıyorlar.

***



Varsa yoksa... Turşu

Doğal... Geleneksel... Katkı maddesi yok.

30 çeşit turşu var.

Sarımsak... Kelek... Pancar... Taze fasulye... Biber... Lahana... Erik... Badem... Daha sayalım mı?Salatalık... Domates... Patlıcan...

***



Pazar

Köylü pazarı... Organik sebze, meyve...

Çoğu kadın, yetiştirdiklerini satıyor.



Açık pazar var... 7/24... Ankara'dan...

İlçelerden alıcılar geliyorlar... Toptan... Perakende... Ucuz.

Hayvan pazarı var...

Büyükbaş, küçükbaş... Bölgenin en büyük canlı hayvan pazarı... Civar il ve ilçelerden gelen çok.

Çubuk... Canlı... Kalabalık... Piyasada para dönüyor.

***



İyi haber

Baki Demirbaş... Avukat... Belediye Başkanı.

Korona geçirdi... Şimdi iyi.

Ekonomiyi sorduk... Dedi ki:



Korona... Turşu ve turşu suyu satışını patlattı... Özellikle internet üzerinden satış... Turşuculuk sektörü iyi iş yaptı.

Ekonomi toparlanıyor... MAN... Alman otomotiv devi... Çubuk'ta yatırım yapacak... Bin kişi çalışacak... 310 bin metrekare yer tahsis edildi.

Otomotiv yan sanayii... 3 fabrika yapılıyor... Aralık ayında biter... En az bin kişiye istihdam.

***



Amerika'da... Çubuk turşusu

Hasan Işık... Çubuk Turşucular Kooperatifi Başkanı.

Kendi firması... Zavrak.



Üretimi... Yılda 2 bin 500 ton.

Satış... Türkiye'nin her yerine.

Ve... Amerika'ya... Dubai'ye.

Çubuk'ta 15 liraya satılan turşu ABD'de "10.99 dolar."

***



Okul harçlığı

Sadece "İşletmelerde" değil... "Evlerde de" turşu yapılıyor... Satılıyor.

Turşu... Çubuk'ta en önemli gelir kaynağı.



"Sektörde" çalışan çok.

"Öğrenciler" bile.

Yağmur Yiğiner... Üniversite mezunu.

Esma Ekiz... Aral Kavasoğlu... Üniversite öğrencisi.

Turşu kuruyorlar... Harçlık... "Aile bütçesine katkı."

***



Hiç duydunuz mu?

Benli... Bizim Çubuk...

Hanım Sultan... Koç... Ulus... Zavrak... Ve diğerleri.

Turşuculara uğradık...

Belediye Başkanı ile birlikte.

Dikkatimizi çekti... "Çam kozalağı turşusu." Başkan Baki Demirbaş... Ve turşucular... Dediler ki:

Kozalak... Daha küçükken... Yeşilken...

Turşusu kurulur.

Ama... Yenilmez... Suyu içilir... Her sabah bir bardak suya, bir yemek kaşığı.

Astıma... KOAH hastalığına iyi gelir.

***



Ah korona!..

Çubuk Turşu Festivali. Her yıl, eylülün ilk haftasında.

Ama... Bu yıl yapılamadı.

Nedeni?.. Korona.

***



Reçetesiz ilaç

Hasan Işık... Turşuyu öyle bir anlattı ki... Sanırsınız ilaç... Her derde deva.

Kahvaltı... Yeşil domates turşusu... Üzerine zeytinyağı... Sindirim sistemine çok faydalı.

Salataya tuz atmıyorum... Sos olarak turşu suyu... Böylece tuz dengeleniyor.

Öğle ve akşam yemeklerinde... Su yerine turşu suyu... Antioksidan.

***



Dededen toruna

Dede... Hüseyin Benli.

Oğul... Hasan Hüseyin Benli.



Torun... Burak Benli.

Bütün aile turşucu... Karıkoca... Gelin-damat... Çocuklar.

Firma... "Benli Turşuculuk."

***



Beğendik

Y eni belediye binası... Kasımda açılacak... 2 blok... 5 kat.

Korona ile mücadele... Belediye iyi çalışıyor... Araçlar dezenfekte ediliyor.

Beğendik.

***



Erdoğan... Hangi turşuyu seviyor?

Sorduk... Ankara'dan turşu almaya gelen "Siyasetçi" çok mu?

Turşucular... Saymaya başladılar... Her partiden... Gelen çok.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız salatalık turşusunu sever" dedi:

- Gönderiyoruz... Bu hafta yine göndereceğiz.