Kamyon... Plakası 34 DAV 033.

Kamyonun arkası... Kırmızı beyaz... Ay yıldız.



Ve bir kamyon yazısı:

"Kaybolan hayallerimi de bul Müge Anlı."

Müge Anlı... Bu şoförü bulmalı... Kaybolan hayallerini öğrenmeli. Merak ediyoruz... Acaba hayalleri neydi?

***



Yıkılan gökdelen

Eski Diyarbakır... Binalar yüksek değildi.

Şehrin silüeti vardı.

Surlardan daha yüksek bina yapılmazdı... Yasaktı.

1971... 12 Mart... Muhtıra.



"Ara rejim" geldi.

Ve... Şehrin merkezine, Dar Kapı'ya yüksek bir bina yapıldı.

Diyarbakır'ın ilk gökdeleni.

Orduevi.

Sonra... Başka çok katlı binalar inşa edildi.

Diyarbakır'ın silüeti... Ara ki bulasın.

7 Ekim 2020... Çarşamba... Diyarbakır'daydık.

Vali Münir Karaloğlu dedi ki:

Bugün... O binayı yıkmaya başladık.

Çevrede de yıkım yapacağız.

Orası şehre yakışan bir meydan olacak.

Dün... Yıkım devam ediyordu.

1. Doğru karar... Kutluyoruz.

2. Keşke o bina hiç yapılmasaydı...

Diyarbakır'ın silüeti korunsaydı.

3. Yeni orduevi... Garnizonun içinde... Doğrusu da bu.

***



Veresiyeye elveda

Korona geldi... Ve...

"Veresiye dönemi" büyük ölçüde sona erdi.

Öyle ya...



Dükkândan "Veresiye" alışveriş yapan, koronadan ölüverirse...

Esnaf önlemini alıyor.

Camekâna kâğıt asıyor:

"Veresiye yoktur... Artık her an ölebilirsiniz... Çünkü virüs var."

***



Aydın modeli

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken'i alkışlıyoruz.

Zeytinyağına "Palm yağı... Pamuk yağı... Ayçiçek yağı" karıştıran... Ve "Zeytinyağı diye satan" 12 firmayı cezalandırdı.

Ceza:

"Ticaret Odası üyeliğinden ihraç."

Bir ticari işletme için... Daha ağır ceza olamaz.

Keşke... "Bu uygulama" yaygınlaşsa... Bütün illerde "Ayıplı ürün" satanlar "Oda'dan atılsalar."

Bravo Hakan Ülken.

***



Kovid aşısı

Fotoğrafı Diyarbakır'da çektik... Gazi Caddesi'nde.

Sofi'nin Yeri... Naneli ayran... Limonata... Simit.

Ve şimdi de... Kovid-19'un aşısı:



"Yazıyı" okuyalım:

Doğal virüs ilacı geldi.

Reyhan şerbeti.

Antivirüs drink. Satış nasıl derseniz... Hiç de fena değil.

***



Afganistan çok yaşa

Kars'ta, Erzurum'da, Bayburt'ta, Ağrı'da, Ardahan'da çoban bulmak zor.

Çobanlar Afgan.

İnsanımız... İşsiz ama çobanlık yapmak istemiyor.

Merzifon'daydık... Amasya'nın ilçesi.

Tarım var... Hayvancılık var... Ama çoban yok.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dursun Dağdelen dedi ki:

- Çoban bulmak büyük sorun... Çobanlarımız Afgan... Memnunuz... Dürüst ve çalışkanlar.

Unutmadan... Amasya-Kabil arası 3900 kilometre.

İyi ki Afganlar varlar.

***



Manisa kararları

Mehmet Yılmaz... Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Başkanın... Korona kararları:



Personel... Sağlıkçı gibi giyinecek... Tulum... Eldiven... Maske... Siperlik.

Her 10 günde bir... Personel Kovid-19 testinden geçecek.

Odalar... Her saat başı, dezenfekte edilecek.

Tulum... Her gün değiştirilecek.

Yönetim kurulu üyeleri... Korona testinden geçmeden, toplantıya giremeyecek.

Manisa TSO'da... Korona... "Sıfır vaka."