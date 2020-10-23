Uçağımız Esenboğa'ya inmek için Ankara üzerinde süzülürken... Aşağılara baktık... Saat 20.00 suları.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi... Meclis... Anıtkabir... Bulvarlar... Kale... Altınpark... Kentsel dönüşümle yaratılan Kuzey Ankara Konutları'nın ışıkları yanıyor... Başkent ışıl ışıl.

Fotoğraf çektik.

Uçaktan inince... Cemil Çiçek'e gönderdik... "Başkent'in ışıkları yanıyor."

Fotoğrafları görünce... Siyasetin duayeni Çiçek dedi ki:



Belli meslekleri tercih edenlerin, sade vatandaşlara nazaran dillerine daha bir sahip olmaları lazım.

Siyaset ve yargı mensupları arasında.

Dil, insanın en önemli imkânlarından.

Ama yerinde kullanılmazsa ve akıl ile irtibatı iyi kurulamazsa, insanın başının belası olur.

Özellikle yargı mensuplarının, yargının çok tartışıldığı bir dönemde basında veya sosyal medyada açıklama yapması etik açıdan da doğru değil.

Kurumu tartışma konusu haline getirir... Yargıya olan güveni de sarsar.

Son olay ilk değil... Daha önce de bu tür açıklama yapanlar oldu.

Dikkat etmek, bunlardan ders çıkarmak lazım.

Ama insanoğlu zaman zaman zafiyet gösteriyor.

***



Geçmiş olsun

Hüseyin Yayman... Dur durak bilmeyen Hatay Milletvekili.

Korona sürecinde birlikte çok dolaştık... Bolu... Düzce... Aksaray... Niğde... Adana... Hatay.



Ankara ile seçim bölgesi arasında mekik dokuyor.

Kavun, buğday, pamuk, üzüm hasadı... Tarlada... Halkın arasında.

Ve sonunda... Maalesef... "Test... Pozitif... Korona."

Geçmiş olsun sevgili dost.

***



Askıda siyaset

Askıda ekmek... Yeni bir şey değil ki... Yıllardır var... Yurdun her yerinde.

Aksaray'a gidin... Büyükböcek Mahallesi'nde... Küçükböcek Mahallesi'nde... Bakkalda bile "Askıda ekmek" uygulaması görürsünüz.

Yine Aksaray... Somuncu Baba Ekmek Fabrikası... Saray Ekmek Fabrikası... Lider Ekmek Fabrikası... Askıda ekmek "Yılların uygulaması."

Konya... Meram... Yatağanlı Osman Ağa Fırını... Herkes bilir... Askıda ekmek bir gelenek.

Kayseri... Askıda ekmek... Olmayan mahalle yok ki... Kılıçaslan, Esenyurt, Alpaslan, Turgut Reis Mahalleleri... Sadece fırınlarda değil, marketlerde de "Askıda ekmek" köşesini görürsünüz.

Askıda ekmek... Yardımlaşma, paylaşma, dayanışma demek.

Bunun ne "Reklamı" olur ne de "Eleştirisi."

Siyaset ciddi iştir.

Milletin ekmeğini bu işe karıştırmayalım.

***



Çatıdaki çatlak

Kongre... Liste... Çizik... Kırgınlık... Suçlama... Mahkeme... İYİ Parti'de sular durulmuyor.

Durulması da zor görünüyor.

Eğer... Siyasi parti kongresinde... Bazı kurucular, "Organize biçimde çizik yiyorlarsa..."

Partinin kimi kurucuları "Heyecanlarını yitiriyorlarsa..."

Testi... Su sızdırmaya başlar.

1. Siyasette... "Başağrısı baştakine aittir."

2. Liderlik... "Yönetim sanatıdır."

3. Siyasi bünyedeki rahatsızlığı "Erken seçim var" diyerek önlemek mümkün değildir... Kanseri, aspirinle tedavi etmeye benzer.

4. Erken seçim... Geçiniz... Zaten "İsteyen bile, kendi söylediğine inanmıyor."

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Afyon'a ödül

Conde Nast Traveller... Seyahat Dergisi... "2020 Okur Seyahat Ödülleri."

Afyon... İkbal Otel... İki ödül birden aldı.



Hem otelcilikte... Hem de termalde.

Ödül... Afyon'a yakıştı.

Otelin sahipleri Salim Parcar ile İbrahim Evren'i... Genel Müdür Ali Gümüşhan'ı... Ve personeli kutluyoruz.

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Akıllı belediyecilik

Demirci... Manisa'nın ilçesi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, pazartesi günü bir protokol imzaladı.

19 bin metrekarelik arazide... Bin 500 enerji paneli.

Güneşten sağlanan enerji ile... Sokaklar aydınlatılacak.

Ayrıca... Belediye binasının enerji ihtiyacı karşılanacak.

Ve... Bu yatırım yapılırken... Belediyenin kasasından tek kuruş çıkmayacak.

Hani... Ne derler?..

İş bilenin, kılıç kuşananın.

***



Etiketlerin dili

Gezdiğimiz yerlerde... "Etiketlere" mutlaka bakarız.

Çubuk'ta da baktık.



Markette... Limon... Patlıcan... Kırmızı biber... Kilosu 1.99.

Mandalina... Nar... 2.99.

Halk pazarında... Daha da ucuz.

Ama... 40 kilometre mesafedeki Ankara'da durum değişiyor... Marketlerde, süpermarketlerde... Fiyatlar uçuşa geçiveriyor.

