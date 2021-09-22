Pandemi sürecinde... 2020- 2021... "Çarşı, pazar" dolaştık... Gittiğimiz illerde, ilçelerde, "semt pazarlarına" uğradık.

"Fiyat etiketlerini" fotoğrafladık.

Sonra... "Büyüklerin raflarına" göz attık... "Zincir" marketlere.

Fiyatlar arasındaki "uçurumu", ürün ürün yazdık... Yine, "görüntülerini" yayınladık.

Tek bir belediyeden... Bir tüketiciyi koruma derneğinden... Yetkiliden... "Çıt" çıkmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fiyatlar fahiş" diyene kadar.

Erdoğan, sesini yükseltmese... Tepki göstermese... "Ötekiler" derin uykuya devam edeceklerdi.

***



7 Eylül 2020

Ankara... Gimat... Nev Gross'a gittik.

Gillette Blue 3... Tıraş bıçağı... 6+2... Etiketteki fiyat 19.90... Fotoğrafını çektik.

Sonra... Ankara... Çankaya... "Marka-zincir" markete girdik.

"Aynı ürün" 39.90.

Gazetede yazdık... Fotoğraflı olarak.

Tepki... "Tıs... Sessizlik... Sus sus sus, kimseler duymasın."

***



Ve dün

İstikamet yine Gimat... Nev Gross.

Aynı tıraş bıçağı... Gillette Blue 3... Özel seri... 6+2... Etiket... "29.90."



Ve... Çankaya'nın yolunu tuttuk... "Marka-zincir" marketi ziyaret ettik.

Aynı ürün 68.90.

Uyan Türkiyem... GimatÇankaya mesafesi 10 dakika... "Fiyatlar" jet misali... Uçuşta.

***



21 Haziran 2021

Konya'da, "Melike Hatun Çarşısı'nı" gezdik... Sebze, meyve...

Peynir, zeytin... Kuru gıda...

"Fiyatları" not ettik... "Etiket" fotoğrafları çektik.

Sonra... Ankara'da, "Sincan'a" gittik... Semt pazarına.

Keçiören'de bir semt pazarını, Belediye Başkanı Turgut Altınok ile birlikte gezdik.

Pazarcılarla...

Alışverişe gelenlerle sohbet ettik.

Ardından...

Pazarlardaki fiyatları, "büyüklerin-zincirlerin" fiyatlarıyla karşılaştırdık.

İnanılmaz... Büyük uçurum...

Yazdık... 21 Haziran'da... "Biri bizi kazıklıyor" başlığıyla.

Ürün ürün "örnekler" verdik... Peynir... Süt... Sebze... Meyve... Fiyat etiketi.

Belediyelerden... Başka kurumlardan... "Çıt" çıkmadı.

"Taaa ki" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık yeter" diye çıkışana kadar.

***



Gimat fiyatları

Rize Gross... Gimat Gross... Nev Gross... Halk Gross... Tarım Kredi Kooperatifleri Market... Ve diğerleri...

Kutu Kola... 24 adet... 75 lira.

Erzincan tulum peyniri... 300 gram... 19.95.

Kaşar peyniri... 1 kilogram... 50.90.

Siyah zeytin... Marmara Birlik... 800 gram... 16.45.

Pul biber... 250 gram... 7.90.

Demleme poşet çay... Lipton...120'lik... 25.90.



Türk kahvesi... Kahve Dünyası... 100 gram... 5.90.

Filiz çay... 1 kg... 25.90.

Zeytinyağı... Kristal... 5 kg... 82.90.

Ayçiçek yağı... 5 kg... 62.90.

Vernel yumuşatıcı... 5 kg... 21.90.

Persil... Çamaşır deterjanı... 2.08 litre... 35.90.

Yumurta... XL... 30 adet... 28.90.



Makarna... 500 gram... 2.25.

Osmancık pirinç... 2.5 kg... 16.25.

Tuvalet kâğıdı... Selpak... 65.90.

Çöp poşeti... 10 adet... Büyük boy 4.50... Orta boy 3.25... Küçük boy 2.25.

Un... 25 kg...94 lira.

Bazlama... 3 adet... 3.25. Bu ürünlerin "büyük-marka-zincir" market fiyatlarına... Lütfen... Zahmet olmazsa... Siz bakar mısınız?

***



Çankaya farkı

Kâğıt havlu... Selpak... 12'li... 42.90.

Kâğıt havlu... Silen... 12'li... 19.90.



Bunlar... Gimat'taki fiyatlar.

Aynı ürün... Aynı marka... Bilkent'te... Çankaya'da... Çayyolu'nda... "Büyükmarka- zincir" markette... El yakıyor.

***



Orta direk hali

Ulus... Tarihi sebze ve meyve hali... Yüzyıllık alışveriş mekânı. Esnaf da, tüketici de maske konusunda dikkatli.

Sebze-meyve... Sakatat... Et... Balık... Unlu mamuller... Pastırma-sucuk... Çeşit çeşit peynir... Gıda olarak aklınıza ne gelirse mevcut.

Fiyatlar makul... Alışveriş canlı.

Öğle saatlerinde kalabalık artıyor.

Müşteri yapısı... "Orta direk."

"Üst gelir grubu" ise... Ulus'a, hale pek itibar etmiyor... Çoğu buraların yolunu bile bilmez.

Zaten... "Büyükler- Markalar-Zincirler" onları bekliyor.

***



Güçleri bakkala yetiyor

Yaşar Önel ile birlikte dün dolaşırken... "Bir şey" dikkatimizi çekti.

"Fahiş fiyat" denetimi başlamış... "Görevliler" işbaşında.

Fakat... Denetledikleri yerler... Bakkal amcalar... Keçiören'deki, Sincan'daki, Altındağ'daki semt pazarları.

Güler misin, ağlar mısın?

Millet, "oralarda" kazıklanmıyor... Onlar, "Garibanlar... Fiyatları abartmayanlar."

Ama... Gel de bunu "görevlilere" anlat.

Güçleri "büyüklere" yetmiyor.

Hani ne derler? Ölüm de garibe, zulüm de.

***



Toptan fiyatına perakende

Limon kolonyası... TORKU... 400 ml... 8.90.

Bulaşık deterjanı... Pril... 4 kg... 22.90.

Tıraş köpüğü... Gillette... 9.90.

Maske... 10'lu... 4.50.



Kayısı... Gün kurusu... 1 kg... 40.90.

Gojiberry... 250 gram... 19.90.

Hazır çorba...

Knorr... 3.49.

Bafra pirinç... 5 kg... 42.50.

Kırmızı mercimek...

5 kg... 81.25.

Sıra geldi... "Büyük-markazincirlere."

Hepsi... Ama hepsi... "Değişik oranlarda" kazık fiyat.