Video Haber Yavuz Donat | ‘Fahiş fiyat’ vakası

Yavuz Donat | ‘Fahiş fiyat’ vakası

Yavuz Donat | ‘Fahiş fiyat’ vakası
22.09.2021 | 12:39

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Yavuz Donat'ın 22.09.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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