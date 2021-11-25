Şehrin en güzel yerinde... Çayın merkezinin yeni sembolü olacak... Yıl bitmeden, açılacak.

9 bin 500 metrekare alanı kapsayan Çay Çarşısı bünyesinde... Dünyanın en büyük, "İnce belli çay bardağı" var... 29.5 metre yüksekliğinde... İçinde, "Çay Müzesi" olacak... Ayrıca, "Turizm bürosu... Sinema... Misafir ağırlama mekânı... Konferans salonu."







Bardağın çevresinde ise 28 dükkân... Hepsinde de "çay satılacak."

"Projenin" sahibi Rize Ticaret Borsası... Başkan Mehmet Erdoğan... "Hepsi bu kadar değil" dedi:

- Bir de lokanta... 24 saat açık olacak... Yöresel yemekler... Ve bal satılacak 5 ayrı mekân... Ayder balı... Anzer balı... Kestane balı... Bizde bal çok.

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ÇAYKUR imparatorluğu

Rize denilince, "çay." Çay denilince de... "ÇAYKUR".

Türkiye'de... 150'ye yakın çay fabrikası var... Fabrikaların en yoğun olduğu yer Rize... 41 fabrika.







Fakat... "Hepsi" bir yana... ÇAYKUR bir yana.

Rize ekonomisinin "lokomotifi."

ÇAYKUR=DEVLET.

Yusuf Ziya Alim... ÇAYKUR Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü... "Hoş geldiniz" dedi... Demleme çayımızı söyledi... Ve başladı anlatmaya.

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'Ligden düşmeyeceğiz'

Genel Müdür Yusuf Ziya Alim... Aynı zamanda... Rizespor'un "Başkan Yardımcısı."







Elbette Rizespor'u da konuştuk... Dedi ki:

- Halkın beklentisi yüksek... Süper Lig'den düşmemeliyiz... Hamza Hamzaoğlu hocamızdan memnunuz... Mutlaka toparlanacağız.

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Kentin çehresi değişiyor

Lojistik merkez yapılıyor... Denizin üstünde... Dolgu... Bin 500 kişiye ekmek kapısı... Bölgenin umudu.

Şehir hastanesi... Rizespor tesislerinin karşısında olacak... Bölge için bir başka umut.







Ve... Rize'nin çehresini değiştirecek proje... Kentsel dönüşüm.

Belediye Başkanı Rahmi Metin, proje ile yatıp kalkıyor.

Şehir merkezinde, "Binalar yıkılıyor... Çarpık yapılaşma ortadan kalkıyor... Rize nefes alıyor."

"Hak sahipleri" mağdur edilmeyecek... "Yeni yapılar" 300 gün içinde, sahiplerine teslim edilecek... 2022 sonunda.







Başkan Rahmi Metin, dedi ki:

- Sahile, millet bahçesi yapıyoruz... 300 bin metrekare... Rize için çok önemli.

Gezdik... Gördük... Deniz dolduruluyor, Rize büyüyor... Güzelleşiyor.

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Şehrin hafızası

Yurdakul Kayıkçı... Yaş 88... Maşallah...

Gazeteci dostumuz Bayram Ali Kavalcı ile ziyaret ettik.

Rize'de, Kızılay'ın "1" numaralı üyesi.

1986... Belediye, "Emlak vergisi" almaya başlayınca... Saat 06.00'da belediyeye gelen... "Emlak vergisini ilk ödeyen olmak için" bekleyen.

Gazeteciliği de var... 1963-1973, Milliyet Gazetesi muhabiri.







Rahmetli Alparslan Türkeş'in "korumalığını" yapmış.

Hâlâ çalışıyor... Sabahın köründe, "işyerini" açıyor... İşi:

Dilekçe yazmak... Fotokopi... Tabanca ruhsatı almak isteyenlere evrak düzenlemek... Tapu işlemlerine yardımcı olmak... Veraset beyannamesi hazırlamak.

O... Rize'nin hafızası.

"Türkiye çok değişti... Gelişti... Rize de öyle" diye söze başladı:

Kısır çekişmeleri bıraksak... Tembellik etmesek... Tasarrufa özen göstersek... Türkiye çağ atlayacak.

Bakıyorum sabah-akşam siyaset, erken seçim konuşuluyor... Millet bıktı... Erken seçim hangi sorunu çözecek? 2023'ü beklemek lazım.

Siyaset dili çok sert... Bir de olmayacak duaya amin diyen çok... Tutulmayacak vaatler... Bunlara kimse inanmıyor.

Vedalaşırken... Yurdakul Kayıkçı... "Bir konu daha var... Öfkeden çıldıracağım" dedi:

- Şehidin abisine, "Senin bacını..." diye sövülür mü? Çok ağırımıza gitti... Benim ailemde de şehit var... Gazi var... Ha şehidin abisine sövmüşsün ha bana... Ne istersin garibanın bacısından?

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Bol çeşit

ÇAYKUR'un "110 çeşit" çayı var... Duyunca inanamadık.







Mezopotamya... Altınbaş... Ayder... Tirebolu... Hemşin... Uzungöl... Ovit... Nadidem... Organik Rize... Kemalpaşa... Kafkasör... Erzurum-Palandöken... Farabi... Ayasofya... Başkent... Elek Altı... Zümrüt... Say say bitmiyor.

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Araştırma merkezi

ÇAYKUR'un, araştırma merkezi bile mevcut.

Merkezde... "Çay üzerine" çalışılıyor.

Örneğin... "Çay tohumunun yağı" çıkarılıyor... Kozmetik sektörüne hammadde... Çok değerli.

Yeşil çay pudrası, zayıflatıyor, sindirimi kolaylaştırıyor ve bağışıklığı güçlendiriyor.

Matcha latte... 30 günlük detoks... Baş ağrısı, yorgunluk, stres, sindirim ve uyku düzensizliklerine iyi geliyor.

Şeftali aromalı soğuk çay... Limon aromalı soğuk çay... Araştırma aşamasında.

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Tarihi rekor

ÇAYKUR'un başarısı, ekip çalışmasının ürünü... Genel Müdür Yusuf Ziya Alim'in yardımcıları Zeki Karaoğlu, Erdinç Hatinoğlu ve Dr. Turgay Turna... Birlikte görev yapıyorlar.

Yusuf Ziya Alim, "Bu yıl rekor kırdık" dedi:

- 2021... Yaş çay alım kampanyasında, 864 bin ton çay aldık.

"Ya satışınız" dedik...

- Bu yıl, 153 bin ton kuru çay satacağız... Bu rakam da bir ilk.

Pandemi sürecinde çay satışlarında düşüş olmamış... Bilakis artmış.

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Nereden nereye?

ÇAYKUR dedik de, aklımıza geldi... Bir zamanlar Turgut Özal veya Mesut Yılmaz, Rize'ye geldiğinde... Düzgün otel yoktu... ÇAYKUR'un "misafirhanesinde" kalırlardı... Onlarla birlikte biz de çok konakladık.

Şimdi... "Misafirlerin" kalacağı otel çok... Ramada... Ridos... Babillon... Loya... Savarona.