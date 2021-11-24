Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi... Denizden toplanan hamsi çok ve ucuz... Karada yetiştirilen çaya gelince... Mahsul bol, fiyat iyi... Rizeli canlı, hareketli... Kıpır kıpır... Tıpkı Karadeniz gibi.







Şehre girdik... İlk gözlem... Üstgeçitlerde, yeşil-mavi afişler.

Birinde, "Seni asla yalnız bırakmayacağız" yazılı.







Diğeri... "Sana olan bu sevdam memleket meselesi."

Rizespor, zor durumda... Süper Lig'de son sırada... Ama Rizeli, "İyi günde kötü günde takımının yanında."







Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, dedi ki:

- Düşmeyiz... Toparlanacağız... Takımın özgüvene ihtiyacı var.

***



Yanıtı aranan soru

Rizeli heyecanlı...

Herkesin dilinde aynı soru:

Havaalanına ilk uçak ne zaman inecek?







Biri, "Aralıkta" diyor. Diğeri, "Gün saymaya başlıyor."

En iyisi Vali Kemal Çeber'e sormak...

Vali Bey, "Şantiye şefi gibi... İnşaatla yakından ilgili." Vali Kemal Çeber:







- Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor... Aralıkta, test uçuşları başlayacak... Martta da Sayın Cumhurbaşkanımız açılışı yapacaklar.

Rize'de... Çarşıda, pazarda... Milletin ağzında... Bir şehir efsanesi:

- Tayyip Bey, ilk test uçuşunda, Rize Havaalanı'na inecek.

***



Kovid-19 grafiği

Korona raporu... "Rize iyiye doğru gidiyor."

Bir ara... "Vaka sayısı" hayli yükselmişti... Nedenini, Vali Kemal Çeber açıkladı:

Çay hasadı için gelenler... Kovid-19'u da birlikte getirdiler.







Bayramda, diğer illerden o kadar çok gelen oldu ki... Yaylalar bile doldu taştı... Korona tetiklendi.

Cenazeler... Düğünler... Rizeli böyle günlerde birlikte olmayı sever... Koronayı artırdı.

Şimdi... Ortalık sakin... Aşı oranı yüksek... Vaka sayısı her gün azalıyor.

Rize'nin bütün korkusu... 2022, Şubat tatili.

Zira... Âdettendir... Okul tatile girince, İstanbul'dan Rize'ye, "Akın başlar... Memleket hasreti."

***



Vali baba

Bölgenin özelliği olsa gerek... "Yüksek sesle" konuşuluyor.

Rizeli... Atak... Cesur... Bir diyeceği varsa, karşısında kim olursa olsun, çekinmeden söylüyor... Yüksek sesle:

- Vali Bey... Bizim babamızsınız... Bir kızı seviyorum... Eğer siz isterseniz, "Hayır" demezler... Âşık olduğum kızı bana verirler.

Şaka değil... Gerçek.

Vali Kemal Çeber... Şehrin babası... "Kız evine" gidiyor... Eşiyle birlikte... "Allah'ın izni, Peygamber'in kavli ile ........."

Sonuç... Herkes mutlu... "Onlar ermiş muradına..."

***





D&R, Şimal AVM'de

Rize'ye, Şebnem Bursalı ile birlikte geldik... "Açılışa."

D&R... 51 ilde 214 mağaza... Rize'deki açılışta kurdele kestik... "Kitap imzaladık."

D&R'ın mağazası Şimal AVM'de... Yeri, "Eski stadyum."







Rize'de bir şirket kuruldu... Ortaklar, Rizeli işadamları... "Kâr amacı gütmeyen" bir girişim.

Yeni stadyum yapıldı... Eski stadın yerine de AVM inşa edildi... Bitmedi, yanına "Site kurulacak... 542 daire."

Şirket... "Harcadığı parayı" alacak... Paranın geri kalanı "Rizespor'un kasasına."

Başarılı bir model... Rizeli memnun.

Unutmadan... AVM'de 105 mağaza var... Pek çok "marka" gelmiş... Gezdik... Hayli kalabalık.

***

Boksör Temel

Karadenizli... "Temel'i" o kadar çok seviyor ki.

Her gün... Herkesin dilinde... "Temel fıkrası." Bölge insanı, "kendisiyle ilgili" Temel fıkralarından rahatsız olmuyor... Tam tersi... Fıkrayı kendisi anlatıyor. Dinlediğimiz son fıkra.

Temel boksör olmuş... Maça çıkmış... Üçüncü raunt... Rakipten sert bir yumruk... Temel yerde.

Hakem saymaya başlamış... "Biir... İkiii... Üüüç." Antrenör, Temel'in kulağına eğilmiş:

- Hakem, "Sekiz" demeden kalkma.

Temel sormuş:

- Hocam, şimdi saat kaç?

***



Kar manzaraları

Rize'de yayla çok... Merkezde... İlçelerde.

Çağrankaya... Anzer... Elevit... Ayder... Gölyayla... Cimil... Ovit... Varda... Ambarlı... Hazende...

Geçen gelişimizde... Haziran sonunda... Hava sıcaktı... Yaylalara çıkmıştık... Kalabalıktı.

Şimdi... Bazı yaylalara kar düşmüş... Yaylacılar şehre inmişler. Karadeniz her mevsimde güzel... Hele kar... Tepelerde, "şapka gibi."

"Manzara" öylesine büyüleyici ki.

***



Yarın devam

Çay... ÇAYKUR... Belediye... Kentsel dönüşüm... Lojistik merkez... Millet bahçesi... Seçim... Siyaset... Ve "Bir şehrin hafızası."

Yarın... Yine Rize notları.