TRABZON

Gündem, ne siyaset ne erken seçim... "Önce Trabzonspor... Sonra ekonomi... Ve şehidin bacısına küfür olayı."

Bir şehir ki... Sürmene'den Of'a, Vakfıkebir'den Akçaabat'a, "Trabzonspor ile yatıyor, Trabzonspor ile kalkıyor."

İstanbul'da, Beşiktaş'ı 2-1 yenince (6 Kasım 2021)... Trabzon'da... Belediye hoparlöründen...

Sabaha kadar, "Trabzonspor marşı" çalınmış:







"Patlıyor Trabzon'un fırtına sessizliği,

Kalplere yazılıyor bordo- mavi renkleri,

Oy deniz Karadeniz kolla kendini kolla,

Bordo mavi şahlandı şampiyonluk yolunda."

Yomra, Arsin, Araklı... Çarşı-pazar... AVM... Taksici... Kahveci... Berber... Bakkal... Balıkçı... "Şampiyonluğa kilitlenmiş."

***



3 kez iade

Uğramazsak olmaz... Dostumuz çok... Kahvaltıyı Of'ta yaptık.

"Trabzonspor, çay, Kovid 19, hamsi" derken... Söz, "Bacıya küfür" konusuna gelince... Salim Salih Sarıalioğlu patladı... Of Belediye Başkanı:







Bacıya sövülür mü? Hele de şehit bacısına.

1916... Rus işgali... Belediye Başkanı Sarıalizade Ömer Lütfi Efendi, halkı örgütledi... Bütün Of... Analar, bacılar dâhil... Ruslara karşı direndi.

Rusların kaybı 15 bin kişi... Bizim de şehidimiz çok.

Şehitlik... Gazilik... En duyarlı olduğumuz konu.

Ciğerim yanıyor... Bacıya edilen küfrü, ben o küfürbaz milletvekiline üç kez iade ediyorum... Üç kez yazıklar olsun.

***



Toplum vicdanı

Sadık Albayrak... Gazeteci... Yazar... Bir Trabzonspor âşığı.

Takıldık... "Bugüne kadar Trabzonspor'un kaç maçına gittiğini" sorduk.

Güldü ve... Yusuf Nalkesen'in ünlü bestesiyle yanıt verdi: "Saymadım kaç yıl oldu .............."

Sonra da... "Konuya" girdi:

Trabzonspor... Aliyyül âlâ (Çok güzel... Çok iyi)... Enfes... Harika... 1954-1955'ten bu yana ilgilenirim... Maçlarına giderim.

Şampiyonluğa koşuyoruz... Ama çok dikkat etmek lazım... Adamı tökezletirler.

Karadeniz'de... Kiminle konuşsanız... Sohbette, "Bacıya küfür" konusuna girmemesi imkânsız... "Hassas bölge."

Sadık Albayrak, "Yaylaları... Dağları" işaret etti:

- Karadeniz... Şehitler yatağı... Şehit denilince tüyler ürperir, dillerden Fatihalar dökülür... Bacıya sövme, olmadı... Milletin vicdanını kanattı.

***



'Allah, akıl versin'

Faruk Nafiz Özak... Eski milletvekili... Eski bakan.

Trabzonspor'un eski "Futbolcusu... Kaptanı... Başkanı."

Trabzon'un "Faruk Abi"si.

Dedi ki:







Takım iyi gidiyor... Aman nazar değmesin.

Hoca (Abdullah Avcı), bölgenin insanı (Rizeli), uyumlu... Mütevazı... Çalışkan.

Devre arasında sol bek ile hücum oyuncusu almak lazım.

Fakat... Dolar... Euro... Oyuncu almak zorlaştı.







Özak'ın babası bölgede tanınmış bir din adamıydı...

Hafız Ali Haydar Özak.

Faruk Bey... Elini öpünce... Babası dermiş ki:

- Oğlum, Allah akıllar versin.

Faruk Nafiz Özak, "En güçlü dua bu" diye konuştu:

- Döviz böyle yükselince, Allah kulüp yöneticilerine akıllar versin.

***



Tek yön

Özgür Özdemir... Gazetemizin Karadeniz Bölge Temsilcisi... "Abi, sokağın sesini dinle" dedi.

Bizi gezdirdi... Ve dinledik.

Herkesin söylediği şu:

"Bu sene, işte o sene."

Trabzonluya göre... Trabzonspor bu sezon, "Ya şampiyon olacak ya da şampiyon olacak... Başka yolu yok."

***



Tüccarın gündemi

Eyüp Ergan... Trabzon Ticaret Borsası Başkanı...

"Gündemi" sorduk. "Gündem yoğun... Hangi birini sayayım?" dedi. "Madde madde saymasını" istedik... Saymaya başladı:

"Uy Trabzonspor!" Kurban olayım sana... Milletin moralini yükseltti.

"Fındık." Fiyat biraz düşük ama... Ürün çok iyi.

"Çay." Halkın yüzünü güldürdü.

"Hamsi." Süper... Ucuz... Bu yıl doyacağız.

"Ekonomi." Çok sıkıntı yok... Ama halk pahalılıktan şikâyetçi... Zincir marketler fiyatları yükseltiyorlar.

Bir gündem daha var... Ama konuşmak istemiyorum... Sinirlerim bozuluyor... Makam sahibi de olsan, dokunulmazlığın da bulunsa, şehidin abisine, "Senin bacını ......." denir mi? Milletin gücüne gitti... Herkes, "Kendi bacısına sövülmüş gibi" öfkelendi.

***



Kriz 'iyi' yönetilemedi

Koray Aydın... Trabzonlu... İyi Parti'nin, "Ağır topu... İkinci adamı... Teşkilat Başkanı."

Bir önerimiz var... Koray Bey, "Karadeniz'i dolaşmalı... Trabzon'u... Rize'yi... Köyü, mahalleyi, ilçeyi."

Görecektir ki;







Hemşerileri, haftalar geçmesine rağmen, "Şehit bacısına küfür" olayına tepkili... Hem de çok.

Karadeniz... "Şehitler" konusunda çok duyarlı... Üstgeçitler mutlaka bir "şehidin" adını taşıyor.

Şehit Piyade Er İsmail Çil Üstgeçidi... Şehit Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız Üstgeçidi... Şehit Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu Üstgeçidi... Şehit Polis Gökhan Emre Örül Üstgeçidi... Şehit Jandarma Asteğmen Coşkun Hotaman Üstgeçidi... Şehit Jandarma Er Mehmet Yavuz Üstgeçidi... Şehit Piyade Onbaşı Ali Yasin Erosmanoğlu Üstgeçidi... Şehit Gökhan Uzun Üstgeçidi... Şehit Polis Bahri Selimoğlu Üstgeçidi.







Otomobil... Minibüs... Otobüs... Arka camında bayrak... Veya şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafı... "Bölge böylesine hassas... Milliyetçi damar çok güçlü."

Milletvekili Lütfü Türkkan, bir şehidin bacısına sövünce... Karadeniz kızgın... "Öfke tavan yapmış."

Uzun sözün kısası... İyi Parti, "Lütfü Türkkan... Şehit abisi... Bacıya küfür" krizini yönetemedi... Ve hâlâ yönetemiyor.