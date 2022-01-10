Türkiye üretiyor... İhraç ediyor... Ankara-İstanbul otoyolu TIR'dan geçilmiyor... Binlerce TIR.

16 Bursa plakalı... 45 Manisa plakalı... 01 Adana plakalı... Yabancı plakalı... Sanırsınız ki, TIR'lar "resmi geçit" yapıyor.

TIR var, arkasında, "Atatürk... Bayrak."







TIR var... Arkasında yiğitler, şehitler... Ömer Halisdemir ile Fethi Sekin... Ve, "Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için" yazısı.

Edirne'deyiz... Hayatın içindeyiz.

Ekonomik krizin teğet geçtiği bölgedeyiz.

İşte gördüklerimiz.

***



Sınır

Kapıkule'de, "kuyruk" yok... TIR, "sıra beklemiyor."

Sınır kapısına yaklaşırken... TIR sürücüne bir, "numara" veriliyor... Ve TIR, "otoparka" yönlendiriliyor.







Otoparklarda, "her şey" var... Banyo... Lokanta... Dinlenme mekânları... Mescit... Kütüphane... Bilgisayar... Döviz bürosu.

Sürücü... "Sırasını" konforlu bir mekânda geçiriyor... Sırası gelince, "kapıya" çağrılıyor.

Haydi... Güle güle... Yolun açık olsun kaptan.

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Trafik

Edirne'nin en önemli sorunu nedir, derseniz... "Trafik."

Otoparklar... İhtiyacı karşılamıyor.

Buna bir de belediyenin, "altyapı çalışmaları..." Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği

Bakanlığı'nın, Selimiye Camii çevresindeki, "kentsel tasarım ve çevre düzenlemesi" eklenince... Trafik... Felaket.

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Birleşmiş Milletler

Yabancı plaka Yine araştırma... Nüfusa göre, "En çok yabancı plakalı araç" hangi ilde?







Yanıt... Bildiniz... "Edirne."

"Gelenler", Edirne'den, "akaryakıt" da alıyorlar.







Zira... Bizdeki akaryakıt fiyatı... Bulgaristan'a göre ucuz.

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Hafta sonu

Edirne'yi Recep Zıpkınkurt ile birlikte dolaştık... Gece-gündüz.

Zıpkınkurt... Sivil toplum lideri... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Kanaat önderi... Çarşı, Pazar esnafının, "Abisi."

Gözlemlerimiz:







Tabelalar... Çoğunluklar 2 dilde... Türkçe ve Bulgarca.

Bazı tabelalar ise... Türkçe... Bulgarca... Yunanca... İngilizce.

Şehre yabancı sermaye giriyor... Bulgarlar, Yunanlılar şirket kuruyorlar, işyeri açıyorlar.

Saraçlar Caddesi... Kentin en canlı yeri... Bir işyeri: Kaffeein... Popüler... Sahibi Yunan.

Balkanlar'dan gelenler... En çok neler alıyorlar? Deterjan... Şampuan... Peynir... Kuruyemiş... Tekstil ürünleri... Baklava... Ekmek... Peynir... Kâğıt havlu... Tuvalet kâğıdı.

Cuma, Cumartesi... Otellerde yer yok... Kentin yatak kapasitesi 6 bin... Otel... Butik otel... Pansiyon.

Hafta sonu otelde yer bulamayan, komşu il ve ilçelere gidiyor.

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Çarşı

Recep Zıpkınkurt ile çarşıdayız.

Genç bir çift... Bulgar... Evlenecekler... Gelinlik ve ev eşyası almak için gelmişler... Beyaz eşya... Mobilya.







İnşaat malzemesi alan çok.







Kimi aracının bagajını fayans ile dolduruyor, kimi lokumla, baklavayla.

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Edirne ruhu

Çarşı... Akgünler Ciğercisi... Kalabalık... "Camekânda" bir yazı:

"Askerimizin, polisimizin, devletimizin yanındayız."







Cadde... Kalabalık... Başka bir işyerinin, "Camındaki" yazı... Ay yıldızlı:

"Hepimiz polis, hepimiz askeriz."

İşte Trakya... İşte Edirne... "Bu."

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Kapıkule

Edirne'de, "3 kapı" var: Kapıkule... Günde 1000'in üzerinde TIR çıkış yapıyor... 7 Ocak 2022 Cuma... Kapıkule'den Avrupa'ya çıkan TIR, bin 131.

Hamzabeyli... Bulgaristan sınırı... Günde 700 TIR.

İpsala... Yunanistan kapısı... 400 TIR.

Kapılar, "Pırıl pırıl... 5 yıldızlı... Sorumlu kuruluş GTİ (Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş.)... TOBB'un arka bahçesi."

Arif Parmaksız... GTİ Yönetim Kurulu Başkanı... Ekibi, "profesyonel... Çözüm odaklı."

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Anket

Anketçiler... Bir araştırma yapsalar... Konusu:

"Türkiye'de... Nüfusa oranla en fazla temizlik malzemesi satılan il hangisi?"

Biz araştırdık... Edirne, "açık ara önde."

Deterjan... Ve diğer malzemeler...

Aklınıza ne gelirse... "Bulgarlar" kapış kapış alıyorlar... Ve Yunanlılar da.

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Birleşmiş Milletler

Hafta için... 5-6 bin Bulgar... Çarşıda-pazarda.

Hafta sonları... 12-13 bin Bulgar. Bir de Yunanistan'dan gelenleri ekleyin...

Bitmedi... Macaristan'dan, Romanya'dan... Bosna Hersek'ten... Kosova'dan... Gelen gelene... Alışveriş mekânları, "Birleşmiş Milletler" gibi.

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Ciğer

Edirne'nin... "Ciğeri" meşhur... Köftesi de.

Ciğerciler... Niyazi Usta... Aydın Usta... Bahri Usta... Kemal Usta... Kazım Usta... Ve diğerleri... En az 50 ciğerci.

Köfteciler de öyle... Kırkpınar Köfte... Köfteci Osman.

Hafta sonu... Bulgar... Yunan... "Restoran kapatıyor... Müzik... Eğlence."

Meriç nehri kıyısında... Lalezar... "Eğlen, geç saatlere kadar."

Tunca nehri kıyısında, "Hanedan." Restoran, "Yabancı dolu."

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Kamuoyu

Ali Paşa Çarşısı... Tarihi miras... 1575 yılında yapılmış... 128 işyeri var... Kalabalık.

Dolar yükselince... Çarşı dolmuş dolmuş, taşmış... Piyasa tavan yapmış... Bulgar, Yunan... Ne var ne yok almış.

Yılmaz Saraç... Çarşının, "Başkanı." Dükkân dükkân birlikte dolaştık

Çarşıda... Mini anket... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt da yanımızdaydı:







- Ey Edirneli... Siyaset... Erken seçim... Partiler... Ne diyorsunuz?

Esnafın biri... "Bunlar boş işler" dedi.

Diğeri... "Millet koronanın... Geçimin... İşleri derleyip toparlamanın derdinde" ekledi.

Ve... Noktayı... Recep Zıpkınkurt koydu:

- Siyaset, seçim kimsenin umurunda değil... Herkes ekonomiyi konuşuyor.

***



Noktayı koyarken

Sevilmek güzel şey... Mehmet Müezzinoğlu... Eski Sağlık Bakanı... "Karşılığı var."

Karaağaç... Köprü gerekliydi... Yapımına katkısı büyük... Köprüye adını koymuşlar... "Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü."

Vali Ekrem Canalp... Kutluyoruz... Proje yapmış... "3 nehir, 1 şehir." Türkiye'de, içinden 3 nehir geçen şehir var mı? Meriç... Tunca... Arda. Yarın... "Komşu" şehirdeyiz... Kırklareli'de.