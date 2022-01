Amasya'nın en büyük ilçesi... "Eskiden" göç veriyordu... "Şimdi" ters göç yaşanıyor... Giden, dönüyor... Nüfus 73.849.

Yıllar önce, ilçedeki işadamlarının öncülüğünde, hayvanların otladığı "çayır" alanında, Organize Sanayi Bölgesi kurulmuş. Bugün, 70 firma, üretiyor, yıllık 300 milyon dolarlık ihracat yapıyor.







Korona... Kriz... "Teğet geçiyor."

Ekonomi... "Yükseliyor."

Merzifon, bir "model."

"Araştırılması... Ders alınması" gerekiyor.

***



Başarının temel yasaları

Merzifon'un, yerel kalkınma "başarısının" arkasında ne var?

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dursun Dağdelen'e göre... "Hayatın zorlukları" var.

Merzifonlu... Çocuğuna, "öğüt" veriyor... Öğüt... Dağdelen'in söylemiyle:







Ya okuyup adam olacaksın... Ya da bir meslek öğrenip koluna altın bilezik takacaksın.

Veya... Ticarete atılacaksın... Dürüst çalışacaksın... İşadamı olacaksın.

Tembele... Oturana... Boş gezene... Gününü dedikodu ile geçirene... Ekmek yok.

***



TOGG silecek motoru

Yerli ve milli... Türkiye'nin otomobili... TOGG.

Otomobilin, "cam sileceği" nerede yapılacak? Hem "silecek" hem de "sileceğin motoru."

Merzifon... Bu konuda iddialı... Hem de ne iddia... Dursun Dağdelen:

- Biz yapacağız... Rakibimiz varsa, buyursun... Yarışmaya hazırız.

***



'Sözümüzü tutacağız'

Yıl 2018... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya'da...

Merzifon heyeti ile görüşüyor.

Erdoğan soruyor:

- Merzifon'da... OSB'de... Kaç kişi çalışıyor?

Yanıt... "3 bin 300 kişi."







Erdoğan, "Yetmez" diyor. "Artmasını" istiyor.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dursun Dağdelen, "Emredersiniz" diye söze başlıyor:

- Söz veriyoruz... Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıldönümünde... 2023'te... Merzifon OSB'de 10 bin kişi çalışacak.

Dursun Dağdelen'e sorduk:

- 2022'ye girdik... Durum nedir?

- 6 bin 500'ü yakaladık.

- Ama... 10 bin istihdam sözü vermiştiniz?

- Önümüzde 2 yıl var... Kısa süre içinde, 100'e yakın yeni sanayi kuruluşu faaliyete başlayacak... 29 Ekim 2023'ten önce... 10 bin çalışanı aşacağız... Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü tutacağız. Merzifonlu sözünün eridir.

***



Az laf, çok iş

Sanayide elektrik tüketimi önemli ölçü.

2019... Koronasız yıl... 31 milyon kilovat.

2020... Korona süreci...

34 milyon 961 bin kilovat.







2021... Aralık başına kadar... 43 milyon kilovat.

Merzifonlu... Ziya Paşa'nın sözünü rehber edinmiş:

"Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz."

Dursun Dağdelen, "Boş laf karın doyurmuyor" diyor... Ve... Fabrikaları gösteriyor.

Üretim... "Tam gaz."

***



Kara Mustafa Paşa

Geziyorsunuz... Her yerde, adı ve anısı yaşıyor.

Camide... "Onun adı" var.

Caddede... "Onun adı."

Sadrazam... 7 yıl, "başbakanlık" yapmış.

Savaşlar... Kahramanlıklar... Namı dünyaya yayılmış.

Viyana kuşatması... Bozgun... Yenilgi... Padişahın fermanı... Başkomutan Kara Mustafa Paşa'nın, "kellesi alınmış." 25 Aralık 1683.

Mezar taşında... "O bir şehit" yazılı.

Aradan, "yüzyıllar" geçiyor.

"Osmanlı İmparatorluğu" tarihe gömülüyor.

"Türkiye Cumhuriyeti" doğuyor.

Ve... Yıl 1933.

Atatürk, Ankara Konservatuvarı'nda... Bir "dersliğe" giriyor.

Ders tarih.

Öğretmen, "Viyana kuşatmasını... Bozgunu" anlatıyor.

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı "eleştiriyor..."

"Bozgundan sonra Osmanlı'nın gerilediğini" söylüyor.

Büyük Atatürk...

Sinirleniyor... Dayanamıyor... "Öğretmen Bey" diyerek sesini yükseltiyor:

- 173 bin kişilik orduyu, İstanbul'dan alıp Avrupa'nın göbeği olan Viyana önlerine götürmek her komutanın yapabileceği bir iş değildir.

Bu büyük tarih olayını, o büyük adam gerçekleştirmiştir. Viyana'yı ancak Padişah, Kanuni Sultan Süleyman kuşatabilmiştir. Merzifonlu onun derecesinde büyük bir adamdır. Siz nasıl olur da böyle bir başkomutanı kötülersiniz? Gençler! Merzifonlu, değerli bir komutandır. Bunu böyle biliniz. Bu şekilde yenilenler, yenik sayılmazlar.

Merzifonlu... Kahramanı... Şehidi... Kara Mustafa Paşa'yı saygıyla anıyor.

***



Dünyaya ihracat

Türkiye'nin ankastre ve davlumbaz üretim merkezi... Hedef, dünyadaki en önemli üretim merkezi olmak.

"64 ülkeye" ihracat yapılıyor... Amerika, Rusya, Avrupa ülkeleri, Arap coğrafyası, Balkanlar, Kafkaslar...

İhraç ürünleri... Ankastre... Elektrikli ev aletleri... Aspiratör... Davlumbaz... Fırın... Ocak... Hava yastığı... Tekstil... Mobilya... Aydınlatma cihazları...







Gıda ürünleri... Say say bitmiyor.

Merzifon'u, "yabancılar" biliyorlar.

Geliyor, geziyor, TV programı yapıyor, sanayi tesislerini görüyorlar.

Biz... "Merzifon mucizesinin" ne kadar farkındayız dersiniz?

***



Yeni rota Körfez ülkeleri

Katar'dan... Dubai'den, "ticari heyetler" geldi... Aralık 2021.

Anlaşmalar imzalandı.

Her ay 100 ton dana karkas et ihraç edilecek... 9.5 milyon dolar.

50 ton kuzu karkas et... 7.5 milyon dolar.

Kuşburnu marmelatı... Meyve suyu... 3 milyon dolar.

Bitmedi.

Körfez ülkelerinden gelen yabancıların, "talepleri" çok.

Katar'dan gelen kargo uçakları, Amasya Merzifon Havalimanı'na inecek... Ticaret hızlanacak, katlanarak artacak... Merzifon, Türkiye'nin dünyaya açılan önemli kapılarından birisi olacak.

Merzifon... "Destan yazıyor."

***



Slogan

Hoşumuza gitti... "Atatürk'ün sözü." Aradan ne kadar geçerse geçsin... Geçerli:

"Her fabrika bir kaledir."







Merzifon... Büyük Atatürk'ün izinde yürüyor.

"Kale sayısı" her geçen yıl artıyor.

***



Anket

Anket... Erken seçim... Siyaset... Yeni partiler...

1. Merzifonlular, "anketle, erken seçimle" ilgilenmiyor.

2. İlgilenenler, "partililer." Diğerleri... "İşinde gücünde... Geçim derdinde."

***



Nesi meşhur?

Kadına-erkeğe... Yaşlıya-gence... Esnafa-emekliye... Kime sorsanız yanıt aynı:

"Eşeği ve keşkeği." Merzifon... Önemli bir kavşak... Kesişme noktası... Tarihi İpek Yolu üzerinde.

"Eskiden" TIR mı vardı? Kamyon ne arardı.

Ulaşım... Taşımacılık... Deve kervanıyla yapılırdı.

Dedik ki, "Deve kervanının önünde yürüyen Merzifon eşeğine sözümüz yok..."

Fakat...

Keşkek denilince... Afyon da çok iddialı...

Ve... Özellikle de... Şuhut ilçesi.

Biz... Afyon'dan... Şuhut'tan söz edince... Merzifonlular karşı çıktı.

Öyleyse...

Buna, "VAR hakemi" karar vermeli:

Gurmeler... Uzmanlar.