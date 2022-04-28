Siyaset ısınıyor ama... Doğrusu bu kadarını da beklemiyorduk... Saha, Ankara'dan da hareketli.

Düzce... Hepi topu 3 milletvekili çıkarıyor... Ortalıkta dolaşan isim ise kat kat fazla.

AK Parti, birinci parti olduğuna göre... En canlı ve heyecanlı görüntü orada.

Mevcut 2 milletvekili... Ayşe Keşir ve Fahri Çakır... 2023 için elbette adları konuşuluyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu... Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Nigar Demircan Çakar... Düzceliler... Halkta karşılıkları var... Konuşuluyorlar.

Düzce, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk... Eski Baro Başkanı Ali Dilber... Önceki Belediye Başkanı Mehmet Keleş... Ve isimlerini yazamayacağımız bazı bürokratlar... O kadar çok isimden söz ediliyor ki.

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Anahtar

Eski Milletvekili... Eski Bakan... Düzce Belediye Başkanı... Dr. Faruk Özlü.







2023'te, Meclis'e dönme durumu söz konusu olursa... Düzce dengeleri tamamen değişir.

Dr. Faruk Özlü... Karizma.

Ve anahtar konumunda.

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CHP

Ana muhalefet partisi CHP'nin Düzce'de milletvekili yok ama...

2023 için, aday adayı olarak ismi geçen çok.

Gölyaka İlçe Başkanı... Diş hekimi... Zuhal Gürer.

Daha önce aday olup seçilemeyen Zafer Teber... İş insanları Faruk Darıyerli ile Talih Özcan Hotiş, liste uzayıp gidiyor.

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İYİ Parti

Millet Bahçesi...

Öğleden sonra hareketli...

Oturuyoruz... Yanımızda Düzceliler.

Sohbet... Söz, İYİ Parti'ye geliyor.

Biri... İl Başkanı Yunus Özay Er'den söz ediyor.

Diğeri, "Aslıhan Akbal Tüysüz" diyor... Girişimci... İş kadını.

Öteki... Belediye Meclisi Üyesi... İş insanı... Ender Çakar'ın adını söylüyor.

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MHP

Ümit Yılmaz... MHP Milletvekili... Adı elbette, en başta.

Çarşıda... Halk arasında... MHP için konuşulan isimler:

İl Başkanı İlhami Cabaoğlu... İş insanı Erdoğan Bıyık.

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Tarihi merkezde dönüşüm

Seçime, siyasete mola... Ve dostumuz Ragıp Gökesaoğlu'na bir rica:

- Bize Düzce'yi gezdir. Teşekkürler... Gezdirdi... Düzce'nin her yerini.

İstasyon Caddesi... Şehrin gözbebeği... Araç trafiğine kapatılmış... Ağaçlandırılmış... 10 numara, 5 yıldız...

Tarihi Cedidiye Camii... Meydanda... Etrafındaki dükkânlar yıkılmış... Bölge yeniden düzenleniyor... Çok beğendik.

Asar Deresi... Şehrin ortasından geçiyor... Üzerine yeni köprüler yapılmış... Çevresi temizlenmiş... Mükemmel.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü aradık... Kutladık... "Ziyaretinize geliyoruz" dedik.

"Gelmeyin" dedi:

- Bulunduğunuz yere ben geliyorum.

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Az zamanda çok iş

Belediye çalışıyor... Kavga, polemik, laf yarışı yok... İcraat, hizmet tam puan.

Başkan Faruk Özlü'nün 18 aylık icraatlarından birkaçı:







Modern, katı atık ayrıştırma ve işleme tesisi... Tıbbi atık işleme tesisi.

Ulaşım master planı yapılmış... 114 yeni otobüs alınmış... Hizmet kalitesi artmış... Toplu taşımada bir devrim.







Sokak hayvanları barınağı... Rehabilitasyon merkezi... Batı standardında.

Bütün itfaiye araçları modernize edilmiş... Yenilenmiş... Bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatı... Şehrin her noktasına 7 dakikada ulaşılabiliyor.

Sosyal medya belediyeciliği değil... Yeni nesil belediyecilik yapılıyor... Düzce'nin gelecek 50 yılı planlanıyor.

Dr. Faruk Özlü... Partiler üstü bir kişilik... Düzce'ye sınıf atlattığını söylemeliyiz.

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Ortak akıl başarısı

Ortak akıl işleyince... Şehrin çehresi değişiyor... İnsanların yüzü gülüyor...







Vali Cevdet Atay... Okulda... Sokakta... Halkın içinde.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü... Vizyon sahibi.

Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kaplan...







Jandarma Alay Komutanı Albay Naci Akkaş... Sentetik uyuşturucu ve esrarla mücadele... Övgüye değer.

İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz... Çalışkan... Atom karınca... İhtiyacı olana evde sağlık hizmeti... Allah razı olsun.

Tuncay Şahin... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Ortak aklın bir parçası.

Şimdi Düzce zamanı... Gezmelisiniz... "Mutfak Sanatları Merkezi'ne" mutlaka uğramanızı öneririz.

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Anket

Parkta, sokakta, çarşıda sorduk... Seçim, siyaset... Gündem:

Millet... Her yerde olduğu gibi... Bugünü konuşuyor... Akaryakıt, doğalgaz ve elektrik faturası...

Çok konuşulan bir diğer konu... Fındık. Bölgenin en önemli gelir kaynağı.

Piyasa yavaş yavaş canlanıyor. Biraz da yaklaşan bayram bereketi.

Erken seçim... İsteyeni görmedik.