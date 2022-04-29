Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ)... Bayram yeri gibi.

Otobüsün biri geliyor, biri gidiyor.







Doluluk yüzde 100.

Dün... AŞTİ'den çıkış yapan otobüs sayısı bin 300.

Cumartesi, pazar bin 500'e çıkacak... Biletleri satılmış durumda.

Bayram bereketi.

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'Bu yaz canlı geçecek'

Mustafa Özbakır... AŞTİ Otobüs İşletmeleri ve Acenteleri Derneği Başkanı.

Dedi ki:







Pandeminin izleri yavaş yavaş siliniyor.

Maske mecburiyetinin kalkması yolcu sayısını artırdı, sektörü rahatlattı.

Bayram trafiği çok iyi... Eğer tatil uzatılsaydı çok daha yoğun olurdu.

Görünen o ki, bu yaz çok canlı geçecek.

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Filolar yenileniyor

Terminalde, 80 yazıhane var...

Firma sayısı ise 280.

Türkiye'nin her yerine sefer yapılıyor.







"Otobüsçüleri" dinledik... Birkaç satırbaşı:

Pandemi geçiyor, filoları yeniliyoruz... Sıfır otobüs alıyoruz.

Sadece biz değil, turizmciler de (Tur taşımacıları) araçlarını yeniliyorlar.

Mercedes, otobüs yetiştiremiyor. Otobüsün, 5.5 milyon lira olduğunu da söylemeliyiz.

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En uzun hat

Ankara-Van... Bin 375 kilometre...

Otobüsle 16 saat.

En uzun hat... Bilet 450 lira.

Uçakla gitmek isterseniz...

Anadolu Jet... 856.99 lira.

Uçak da dolu, otobüs de.

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Gelir-gider

Otobüsler eskisi gibi tıkış tıkış değil.

Yeni nesil otobüs... 2+1.







Toplam 40 yolcu.

Konforlu... Klimalı, internet, film, müzik... İkram.

Otobüs, 25 yolcuyla gidiyorsa... Firma para kazanmıyor... Yakıt, otoyol, şoför, muavin, terminal giderleri ancak karşılanıyor.

25'in üzerindeki her yolcu, kazanç hanesine yazılıyor.

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Sılaya özlem

Ankara'ya yakın yerler... Yozgat...

Konya... Çorum... Kayseri.

Talep yoğun.

Öğrenci çok.

Fakat... "Sıla özlemi..." Memleket ziyaretine daha çok otobüsleri dolduruyor.

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Esnafın sesi

Terminal, AVM gibi.

Büfe... Kitapçı... Lokanta... Kahve... Hediyelik eşya... Şekerleme, lokum satıcıları.

"Esnafı" dinledik.

Hallerinden memnunlar.

Büfeci... Dedi ki:

Pandemi... İki yıl kan ağladık.

Siftah yapmadığımız günler oldu.

Şimdi yavaş yavaş yüzümüz gülüyor.

İlerisini aydınlık görüyoruz.

***



Karadeniz hattı

Gördük ki... Trabzonspor maçına gidenler, uçağı tercih ediyorlar.

Terminalde, taraftar trafiği yok.

Mustafa Özbakır, "Karadeniz'e 5 firma otobüs kaldırıyor" dedi.

Ankara-Trabzon... 400 lira.

Boş koltuk yok.

Fındık ve çay sezonunda, ek seferler oluyor.

***



Tarife

Ankara-İstanbul... 250 lira... Dolu.

Ankara-Edirne... 350 lira... Dolu.

Ankara-İzmir... 300 lira... Dolu.

Ankara-Gaziantep... 350 lira... Dolu.

Ankara-Adana... 250 lira... Dolu.

Ankara-Antalya... 300 lira... Dolu.

Ankara-Diyarbakır... 350 lira... Dolu.

Otobüsçülere... "Ya Bodrum?" diye sorduk.

Yanıt... Önce kahkaha... Ve sonra:

- 350 lira... Boş koltuk yok... 400 lira istesen yine yolcu hazır.

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Gariban misafirhanesi

Eskiden... AŞTİ'de, evsiz barksızlar, garibanlar olurdu.

Özellikle de soğuk kış gecelerinde.

Eee... AŞTİ, ne de olsa, "parasız otel."

Valilik ve belediye, "gerekli düzenlemeleri" yapmış... Gariban misafirhanesi... Konaklama...

Yemek... Banyo.

İyi de olmuş.

***



Sivas... YHT bekliyor

Yaşar Önel ile birlikte, "Sivas otobüsüne" bindik... Dolu.

Bilet fiyatı... 300 lira.

Yolcular, "Ne olur yazın" dediler:

- Hacı yolu gözler gibi Yüksek Hızlı Tren seferinin başlamasını bekliyoruz.

***



AŞTİ anketi

Seçim... Siyaset... Ekonomi... Rusya-Ukrayna Savaşı... Gündem... Kim, ne diyor? Otobüsçüler... Yolcular... Esnaf... Görevliler... Dinledik.

Otobüsçüler... Akaryakıt fiyatının düşmesini bekliyor.

Yolcu... Elektrik, doğalgaz faturasından dertli.

Yozgatlı kadın... Dedi ki: "Keçiören'deki semt pazarı ile büyük marketler arasında uçurum var... Fiyat uçurumu... Özellikle de sebzede, meyvede."

Seçim... Konuşan yok... Tek gündem ekonomi.

***



Neden otobüs?

Van, Kars, Erzurum, Mardin, Diyarbakır yolcularına sorduk:

- Uzun yol... Neden otobüsle gidiyorsunuz?

Kadın yolcu... Dedi ki:







Uçak 15 kilogram bagaj alıyor.

Otobüse ise... İstediğin kadar yükle.

Giderken elin boş gidemezsin... Hısım, akraba çok.

Dönüşte de memleketimden her şeyi getiriyorum.