AVSALLAR /ANTALYA

Dostluk, kardeşlik, sevgi, barış, huzur, ağız tadı, birlik, beraberlik içinde nice bayramlara.

Nazım Hikmet'in dediği gibi;

"Savaşlar sona ersin,

Çocuklar öldürülmesin,

Şeker de yiyebilsinler."

Ramazan... Rüzgâr gibi geçti... Bayramınız kutlu olsun.

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Turizm bereketi

Cumartesi sabahı, Ankara'dan çıktık yola... Konya'da kısa bir mola... Sonra ver elini, Avsallar.

Antalya'ya, 113 kilometre uzaklıkta.







Manavgat ile Alanya'nın tam ortasında... İki ilçeye de, 22 kilometre.

Eskiden belde idi... Belediyesi vardı.







Antalya, Büyükşehir olunca... Avsallar, şimdi Alanya'nın mahallesi.

Sezon açılmış... Turistler denizde, havuzda... Çarşı-pazar hareketli... Oteller dolmaya başlamış.

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Dostlar Meclisi

Allah, dostların yokluğunu göstermesin... Avsallar'a, Meclis olarak geldik... Dostlar Meclisi.

Cemil Çiçek... Vecdi Gönül... Abdulkadir Aksu... Ali Coşkun... Necati Çetinkaya... Saffet Arıkan Bedük... Hasan Basri Aktan... Yaşar Öncan... Dr.







Ramazan Aydın... Mahmut Yiğit.

Eşler... Çocuklar... Torunlar derken... Otobüsü doldurduk.

Yol... Kaymak gibi... Otobüsle seyahat, oh ne rahat... Cennet ülkemin dağını taşını, havada uçan kuşunu, ovadaki koyununu/kuzusunu seyrederek otelimize ulaştık.

Özkaymak otobüsü... Özkaymak Oteli... Darısı gelecek bayrama.

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"Hafız Necati"

Yola çıkarken, yol duası. Necati Çetinkaya'dan.

İftardan sonra, yemek duası. Yine Necati Hoca'dan.

Yolda... Oteldeki sohbetlerde... Şiirler... Örneğin, Necip Fazıl'ın, "Sakarya'sı." Tabii ki Çetinkaya'dan.

Cemil Çiçek'in... Eski vali, eski milletvekili Çetinkaya'ya, "Hafız Necati" diye takılması boşuna değil.

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Amazon yerlileri

Yol uzun... Sohbet derin... Otobüste mikrofon var... Konuşmalar sıra ile... Konular... Yurt ve dünya sorunları... Ekonomi... Kültür... Eğitim... Spor.

Söz Cemil Çiçek'te... Dinleyelim:







Bir zamanlar... Fransız antropolog, Amazon yerlilerinin yaşantılarını incelemek istemiş... Aralarına girmiş.

Erkekler, bütün gün dağda, ormanda, av peşinde.

Akşam olunca... Büyük bir ateş yakılıyor... Ateşin çevresinde herkes konuşuyor.

Ve her konuşan kendini övüyor. "En büyük avcı benim... Aslan da avlarım, kaplan da, geyik de."

Ama kimse kimseyi dinlemiyor... Herkes kendini anlatıp, duruyor.

Biz de, Amazon yerlilerine döndük... Siyasetçiler konuşuyorlar... Hepsi, birinci parti olduğu iddiasında... Ama birbirlerini dinleyen yok.

Akşamları televizyonu aç... Tartışma programları... Herkes, her şeyi en iyi kendisinin bildiği iddiasında... Yine, kimse kimseyi dinlemiyor.

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Trafik uyarısı

Yollar... Bayram trafiği yoğun... Otobüsler... Özel araçlar.







Ve sık sık polis kontrolü... "İyi yolculuklar... İyi bayramlar... Lütfen kemerinizi takın... Sürat yapmayın... Buyurun, yolunuza devam edebilirsiniz."







Teşekkürler... Sizlere de iyi bayramlar, memur beyler.

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Altyapı tam gaz

Konya-Antalya yolunda... Seydişehir ve Akseki arasında... Tünel yapılıyor.

Bu tünel bitince... Yol kısalacak... Ulaşım rahatlayacak... Bölge için büyük ihtiyaç.

Bir konunun altını kırmızı kalemle çizmeliyiz;

Ülkemizin dağ gibi ekonomik sorunları var... Ama buna rağmen, altyapı yatırımları da sürüyor... Tüneller... Bölünmüş yollar... Barajlar... Sulama kanalları.

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Tebrikler Trabzonspor

Otel... Biraz dinlenme... Kıyafet değiştirme... Sonra iftar... Ardından da, televizyonda Trabzonspor-Antalyaspor maçı.

Cemil Çiçek... Fenerbahçeli... Ancak Cumartesi akşamı giydiği tişörtün göğsünde, Trabzon yazıyor.

90 dakikanın bitiş düdüğü... 2-2 beraberlik... Trabzonspor şampiyon.







Cemil Bey, "Helal olsun" dedi:

- Analarının ak sütü kadar temiz bir şampiyonluk kazandılar... Kutlu olsun.

Ardından... Tebrik telefonları... Trabzonlu dostlarına... İlk telefon, Balıkçı Fevzi Hoca'ya.

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Turist raporu

Konakladığımız otel, 5 yıldız...750 yatak.

Rus da var, Ukraynalı da... Dostlar... Arkadaşlar.

Alman... İngiliz... Ve daha pek çok ülkeden turist.

"Yerli yok mu?" derseniz... Bizler varız ya... Ve bizim gibi değişik illerden gelenler... İstanbul'dan, İzmir'den... Ama yerli turist az.

Deniz... Bize göre soğuk... Girmek için henüz erken.

Alman, İngiliz, Rus, Moldovalı, Ukraynalı için, denize girmenin tam zamanı... Çıkmak bilmiyorlar.