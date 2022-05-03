AVSALLAR/ANTALYA

Rusya-Ukrayna savaşı... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabaları... Putin-Zelenski buluşması... Türkiye'de zirve... Kalıcı barış.

Antalya'da, konuyu açınca... Antalyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dedi ki:







Sayın Cumhurbaşkanımızın, iki liderle her görüşmesinde, savaşın sona erdirilmesi gündeme geliyor.

İki lider de, Türkiye'de bir araya gelmeyi, prensip olarak, kabul ediyorlar.

Fakat, önce bir konunun açıklığa kavuşması gerekiyor.

Müzakere edilen metin üzerinde Sayın Putin ile Sayın Zelenski'nin mutabakatları lazım.

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SILA-İ RAHİM



Eskiden beldeydi... Alanya'ya 15 kilometre mesafedeki, Türkler.

Antalya, Büyükşehir statüsüne kavuşunca... Türkler beldesi, Alanya'nın mahallesi oldu.

Deniz kenarında... Kişi başına düşen milli gelir, Türkiye ortalamasının çok üzerinde... Zira bölge beş yıldızlı otel dolu... Otellerde, her ülkeden turist.







Toprak ana cömert... Bereket fışkırıyor... Sebze, meyve... İhracata... İç piyasaya.

Türkler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ana-baba diyarı... Doğduğu yer.

Bayram... Bakan ve ailesi önce camiye... Bayram namazı.

Sonra... Mezar ziyareti... Anne Fatma Çavuşoğlu'nun ruhuna Fatiha.

Ardından... "Baba, elini öpeyim."

Baba... Üç dönem, Türkler Belediye Başkanlığı (Doğruyol Partisi) yapan, bölgenin Osman Amca'sı... Osman Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile memleketinde bir araya geldik.

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VARDİYA



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, gündemi yoğun... Günde, iki vardiya çalışıyor.

Bayram sonrası programını sorduk.







"Önce Almanya'ya gideceğim" dedi:

- Resmi olmayan NATO dışişleri bakanlar toplantısı... Sonra Marakeş... 17 Mayıs'ta Amerika.

Çavuşoğlu anlatmaya devam ederken, güldük:

- Galiba yakında vardiyayı üçe çıkarmak gerekecek.

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FUTBOLSUZ OLMAZ



Sohbet olur da, futbol konuşulmaz mı? Mevlüt Çavuşoğlu'na sorduk:

- Sizin takım nasıl? Alanyaspor...

Çavuşoğlu güldü:

- Hasan Abime soracaksınız.

Hasan Çavuşoğlu... Alanyaspor Başkanı... Sorumuza cevabı:

- Alanyaspor iyi... Puan cetvelinde, beşinci sıradayız... Oralarda dolaşıyoruz.

Söz, Trabzonspor'a gelince... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kutladım" dedi:

- Çok çalıştılar... Şampiyonluğu özlemişlerdi... Doya doya kutlasınlar.

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AKTİF DIŞ POLİTİKA



Kısa kısa... Ülke ülke... Satırbaşları... Çavuşoğlu dedi ki:

Mısır... Görüşmeler devam ediyor... Önümüzdeki süreçte mesafe alınacak.







İsrail... Filistin konusunda tavrımız devam ediyor... İsrail ile diyaloğumuzun, faydası görüldü... Kudüs ile ilgili olarak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e resmi ziyarette bulunacak mı?

- Şu anda programlanmış bir ziyaret yok... Ben, 23 Mayıs'ta Filistin'e gideceğim... 24'ünde de İsrail'e.

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TURİZMDE SAVAŞ BİLANÇOSU



Otelimizde Rus turist var... Ama az.

Çarşı-pazar geziyoruz... Dükkânlarda, lokantalarda Ruslar var... Yoğun değil.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, bölge gözlemlerimizi anlattık.

"Doğru" dedi.

Ve devam etti:

- Bu yıl, Antalya'ya, Rusya'dan 7.5 milyon turist bekleniyordu... Ama savaş çıkınca durum değişti... Gelecek olan Rus turist sayısı 3.5 milyonda kalabilir.

Otelde... Sokakta... Çarşıda... Ukraynalı turist de var ama... Az... Hayli az.

Mevlüt Çavuşoğlu:

- Turizm sektörünün beklentisi, bu yıl, Antalya'ya 2.5 milyon Ukraynalı gelmesiydi... Bu hedef gerçekçiydi... Savaş çıkınca hesaplar değişti tabii... Ukraynalı turist sayısı 500 bin ile bir milyon arasında kalacağa benziyor.

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BEKLENEN RUS... GELEN İNGİLİZ



Otelci... Lokantacı... Eğlence yeri... İçki satıcısı... Bar... Taksici... Rus turist beklentisi içinde.

Ancak... Turizmciler... Umdukları ile değil... Buldukları ile yetinecekler.

Buldukları ise... İngilizler.

Nereye baksak İngiliz turist... Nereye gitsek yine İngilizler.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğru gözlemlemişsiniz" dedi:

- Bu yıl, Alanya'da, İngiliz turist gerçekten çok.

İngilizler... Aman gelmeye devam etsinler... Sektör için, can suyu gibiler.

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SUUDİ ARABİSTAN



Cumhurbaşkanı Erdoğan gitti... İki ülke arasında, ilişkiler ne durumda?

Mevlüt Çavuşoğlu:

- Her alanda ilişkiler canlanıyor... Onlar da gelecekler... Karşılıklı ziyaretler sürecek.

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SURİYE



Güney komşumuz ile durum ne âlemde? Resmi veya gayrı resmi temas... Yeni bir şey var mı?

Dışişleri Bakanı'nın yanıtı, "Hayır."

- Resmi ya da resmi olmayan bir ilişki yok.