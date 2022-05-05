Nerede hareket, orada bereket... Turizmin başkenti Antalya oldukça hareketli... Hem gündüz hem de geceleri.

Otellerdeki doluluk oranı her geçen gün artıyor.

Sahiller kalabalık... Turistin yabancısı da denizde, yerlisi de.







Vali Ersin Yazıcı dedi ki:

Yabancı turist sayısında 2021'i geçeriz... Alman ve İngiliz turist sayısında ciddi artış var.

Avrupa pazarı da iyi... Hollanda, Finlandiya gibi.

Rusya, her şeye rağmen 3'üncü sırada... Mayıs ortasından itibaren Rus turist sayısında hızlı artış bekliyoruz.

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MUHİTTİN BÖCEK



Büyükşehir Belediye Başkanı... İlk sözü, "Memnunuz" oldu:

Bayram tatilinin dokuz gün olmasını çok bekledik... Ama tatil uzatılmadı... Sağlık olsun.







Otellerdeki doluluk, çarşıdaki canlılık çok iyi.

Daha da iyi olacak... İki hafta sonra gelin, turizmdeki hareketliliği asıl o zaman görün.

Yabancı da, yerli de çok özlemiş... Turizm trafiğimiz giderek hız kazanıyor.

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DAVUT ÇETİN



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Bayram bereketinden söz etti:

Nüfusumuz 600 bin arttı... 500 bini yerli, 100 bini yabancı turist.

İhracat iyi... Yüzde altı artış var.







Dünyanın her yerine ihracatımız var... Meyve, sebze... Makine... Mermer... Teçhizat.

Davut Çetin'e seçimi, siyaseti soracak olduk... "Hiç konuşmayalım" dedi:

- Gündemde seçim de yok siyaset de... Önce ekonomi.

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ALİ ÇANDIR



Antalya ekonomisi iki ayaklı... Turizm ve tarım.

Ticaret Borsası Başkanı, "İhracat çok iyi" diyerek söze başladı:







İhracat iyi gidiyor.

Savaşla birlikte Rusya ve Ukrayna pazarında bazı sorunlar yaşanmıştı... Hepsi aşıldı.

Dış piyasa... İç piyasa... Ürün para ediyor... Üreticinin yüzü gülüyor.

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HÜSEYİN GÜLLÜOĞLU



Alanya'daki unvanı, muz kralı. İşi gücü muz.

Sorduk... "İşler nasıl?"

"Muz üreticisinin yüzü gülüyor" dedi:







Talep çok... İç piyasayı doyuramıyoruz... Çok şükür... Muz üreticisi halinden memnun.

Alanya halinde toptan satış fiyatı 12-13 lira... Üreticinin yüzünde güller açıyor.

Allah, devletimizden razı olsun... İthal muza yüzde 100 vergi kondu... Çok da iyi oldu... Bizi rahatlattı... Üretiyoruz, satıyoruz, mal yetiştiremiyoruz.

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ADEM MURAT YÜCEL



Alanya Belediye Başkanı... Bir gözlemimizi aktardık:

- Yılbaşından bu yana konut fiyatları uçmuş.







Başkan, "Hem de nasıl" diyerek güldü:

İki kat, üç kat arttı... Alıcı çok.

Kiralar da öyle... Sürekli yükselişte.

Turizm sezonu başladı... Rusya, İngiltere, Almanya, Kazakistan, Azerbaycan, İskandinav ülkelerinden gelen çok.

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ERKAN YAĞCI



Akdeniz Otelciler Birliği Başkanı... Söylediklerini bölgede o kadar çok kişiden dinledik ki:







- Türkiye, Rusya- Ukrayna krizini çok başarılı yönetiyor... Zor bir süreç... Krizin aşılması için Türkiye, tüm çabayı gösteriyor... Bu durum Antalya'ya turist yağmasına sebep oluyor.

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MEHMET ALİ DİM



Yeni Alanya Gazetesi sahibi... Bölgenin nabzını en iyi tutanlardan.







- 2022'ye çok ümitli girdik. 15 milyonun üzerinde turist hedefledik. Ama savaş çıkınca bu hedefe ulaşmamız güçleşti. Yine de turizm iyi yolda. Her geçen gün oteller biraz daha doluyor. Yıl sonunda, 10 milyon turisti aşarız.

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RUSYA PAZARI



Sebze ve meyve ihracatçılarından dinledik... Paylaşmalıyız.

Savaştan önce... Zaman zaman mallarımızın Rusya'dan geri gönderildiği oluyormuş... Çeşitli gerekçelerle.

Şimdi... Rusya hiçbir ürünümüze kulp takmıyor... Geri yollamıyor... Üretici de memnun, ihracatçı da.

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ÖNCE GÜVENLİK



Polis... Jandarma... Kontrol... "Uygulama." Gece-gündüz... 7/24.

Vali Ersin Yazıcı, "Önceliğimiz güvenlik" dedi.

Cumartesiden bu yana bölgedeyiz.

Güvenliğin, "tam puan" olduğunu söylemeliyiz.

Aman nazar değmesin.