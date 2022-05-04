Sağlı sollu dükkânlar... Lokantalar... Tabelalara bakıyoruz... Rusça ağırlıklı.

Bazı işyerlerine giriyoruz... Müşteri, İngiliz ağırlıklı.







Savaş, turizmi etkilemiş.

Rusya ve Ukrayna'dan gelenler azalmış.







Sektör savaş yaralısı.

Pansumanı İngiliz turist yapıyor... Yarayı İngilizler sarıyor.

***

HESAP



Pandemi öncesi... 2019... Antalya, bütün zamanların rekorunu kırmıştı:

15 milyon 500 bin turist.

Pandemi bitti. Sektör, 2022'ye umutlu girmişti.

Bölgeyi gezmiştik... İzlenimlerimizi yazmıştık.

Herkes umutluydu... Antalya, yeni bir rekora hazırlanıyordu.

Ancak... Şimdi gördük ki... Evdeki hesap, çarşıya uymamış.

Beklentiler çöp sepetinde.

Hesaplar, yeni baştan yapılıyor.

***

RAKAMLARIN DİLİ



Erkan Yağcı... Akdeniz Otelcileri Birliği Başkanı... Bölgedeki son durumu konuştuk... Dedi ki:

Gerçekçi olalım... Savaş, bizi çok etkiledi... 2019'un rakamlarını yakalamak artık hayal.

2021... Eh işte... Fena geçmemişti... Antalya'ya 9 milyon yabancı turist gelmişti.

Bu yıl yine 9 milyonda kalabiliriz... Hedefimiz, 9.5 milyonu yakalamak... 10 milyona ulaşmak.

***

SACAYAĞI



Antalya... 2019... İngiliz turist sayısı, 700 bin.

Otellere, çarşılara bakıyoruz... Bu yıl, aşılacağı kesin gibi.







Erkan Yağcı, "Aynı düşüncedeyim" dedi:

İngiliz turist sayısı 1 milyonun üzerine çıkacak...

Antalya turizminin 2 ana ayağı vardı... Rusya ve Almanya... 3'üncü ayak şarttı... Bu ayak, İngiltere oldu... Sevinilecek gelişme.

***

MARKA... ÇAKMA



Çorap... Marka... 24 tanesi 10 euro.

Ayakkabı... Marka... 10 euro.

Terlik... Marka... 5 euro.







Kadın çantası... Marka... 15 euro... 20 euro.

Çakma makma... Boş verin... Kafanıza takmayın... Çakma olduğunu kim anlayacak?

Rus alıyor, İngiliz de, Alman da.

***

SUDAN UCUZ!



Tişört... Renk renk... Marka marka.

Yves Sain Laurent... Tommy Hilfiger... Emporio Armani... Christian Dior... Excel... Louis Vuitton... Versace... Calvin Clein.







3 tişört, 10 Euro.

Turist için sudan ucuz.

Kendi ülkesinde, ateş pahası.

Diyeceksiniz ki, "Yazdığın tişörtler çakma."

Doğru... Çakma... Ama kimin umurunda.

Çakma çanta da kapış kapış gidiyor, çakma ayakkabı da.

***

DOLULUK RAPORU



Otellerde durum... Özetleyecek olursak...

Kara bölgesi... Doluluk yüzde 80... Yüzler gülüyor.

Belek... İyi... Yüzde 70.

Kemer... Alanya... Diğer yerler... Eh işte... Doluluk giderek artıyor.

İngiliz, Alman, Hollandalı, Belçikalı çok... Ortadoğu'dan hayli turist gelmiş... Ürdün'den, Lübnan'dan.

***

BEKLENTİ



Veysi Ayabakan... Veysi Ayakkabı.

Veysel Gümüşkaynak... Sandy Show.

Sorduk... "İşler nasıl?"

Aldığımız yanıt:

Pandemi döneminde çok sıkıntı çektik... Şimdi iyi... Çok şükür.

15 Mayıs'ı bekliyoruz... Umarız, yabancı turist sayısı ayın ortasından sonra hızla artar.

***

FİYATLAR UÇMUŞ



Avsallar... Manavgat ile Alanya arasında... Turist kaynıyor.

2+1 ev... Denize 1 kilometre uzaklıkta.

7 ay önce, 520 bin liraya satılmış.

Şimdi fiyatı, 1 milyon 300 bin lira.

Yazlık ev kiraları... Onlar da uçmuş.

***

DÜNYA ŞEHRİ



Akdeniz Otelcileri Birliği Başkanı Erkan Yağcı, "Buraları 15 gün sonra görmelisiniz" dedi:

- Rusya'dan yoğun turist akını bekliyoruz.

Esnaf da aynısını söylüyor.

Havaalanı trafiği, her geçen gün biraz daha artıyor. Temizlik, güvenlik, sağlık, çarşı-pazar denetimi açısından söylenecek söz yok... Antalya, "Bir dünya şehri... Turizmin başkenti."

***

TEŞEKKÜRLER ANTALYA



Gezdik... Say say bitmez... Bakanlık belgeli, 950 turistik tesis... 420'si 5 yıldızlı.

Yatak sayısı bakımından, dünyanın 10 kentinden biri... 600 bin yatak.

2019'da... Misafir ettiği 15.5 milyon turist ile dünyada yine 10 şehir arasında.

Antalya, banknot matbaası gibi... Para basıyor... Euro... Dolar.

Ekonomik sorunların aşılmasında, Antalya'nın payı büyük.