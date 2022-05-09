BİGADİÇ/BALIKESİR

Frigyalılar... Lidyalılar... Persler... Romalılar... Selçuklular... Karesi Beyliği... Osmanlı... Beş bin yıllık tarihi derinlik.

Toprağın altından zenginlik fışkırıyor... Bor madeni... Geçen yıl 450 bin ton ihracat... Amerika'ya, Çin'e.

Termal su... Sıcaklık 98 derece.







Bitmedi... Altın da var.

Toprağın üstü yine zengin... Hayvancılık... Tarım... Tabiat ana cömert mi cömert.

Belediyenin sloganı:

"Bigadiç, yaşanacak yer."







Huzurlu... Güvenli... Temiz... İnsanların yüzleri gülüyor.

TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek ile birlikte geldik.

Bigadiç 6'ncı Et ve Süt Festivali açılışına katıldık... Kurdele kestik.

49'uncu Geleneksel Rahvan At Yarışları'nı izledik.

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Şehitlere saygı

Bigadiç'ten Çanakkale Savaşı'na gidip de dönemeyenlerin sayısı 350.

Araştırılmış... Tek tek isimleri çıkarılmış.

Ve isimler plaketlere yazılmış... Anıtlaştırılmış.







Şehitlerini unutmayan Bigadiç'e... Teşekkürler... Alkışlar.

Cemil Çiçek, duygulandı... Kürsüye çıktı... Ve dedi ki:

İnşallah, buradaki örnek tüm Türkiye'ye yayılır.

Tarihimizi bilelim... Şehidimizi, gazimizi saygıyla ve minnetle analım.

Milli mücadelenin kahraman liderlerinden Kazım Karabekir'in dediği gibi... 'Tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyasını düşmanlar tayin eder.'







Bu toprakların bedelini şehitlerimiz ödediler...

Gelecek nesillerimize bunları anlatalım... Gençlerimiz; Mozart'ı, Chopin'i, Bach'ı biliyorlar... Çok güzel... Ama... Itri'yi, Farabi'yi, İbni Sina'yı, Yahya Kemal'i, Yunus Emre'yi de öğrenmeliler.

Kendi kökümüzden ve kültürümüzden kopmayalım.

İstikbal göklerde ve köklerdedir. Bu sözler, uzun uzun alkışlandı.

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Zenginlik göstergesi

50 bin nüfus... 18 bini merkezde, 32 bini ise kırsalda.

İlçe arazisinin, yüzde 61'i orman alanı.

80 bin büyükbaş hayvan... 75 bin küçükbaş.

Günlük süt üretimi 300 ton.

Tarıma gelince... Hangi ürünü sayalım?

Pamuk, tütün, buğday, mısır, susam, mercimek, nohut, pirinç, fasulye, domates, patates, şeker pancarı, ayçiçeği, kiraz, elma, ceviz, kestane, incir, üzüm, şeftali, armut, nar, dut, badem...

Merkezde... Kırsalın yollarında... Araç kaynıyor... Her marka.

Bigadiç'te araç sayısı, 27 bin... Başka bir şey söylemeye gerek var mı?

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Bigadiç hatırası

Aldık, saklayacağız... Bor... Beyaz... Taş parçası... Parlak... Güneşte ışıl ışıl.

Türkiye'nin bor rezervinin, yüzde 35'i Bigadiç'te.

Şu anda, üç ocaktan bor çıkarılıyor.

Kıymetli... Daha çıkmadan müşterisi hazır.

Teşekkürler Bigadiç.

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Tek gündem... Üretim

Seçim... Siyaset... Yüksek gerilim... Sosyal medya... Gündem dışı. Gündem ise... Üretim... Üretim... Yine üretim.







Kiminle konuşsak... Dudaktan aynı sözler dökülüyor:

- Çok şükür... Elhamdülillah.

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Saklı cennet bahçesi

Kurutulmuş domates... Üretimin tamamı ihracata... Amerika'ya... Kanada'ya.

Salamura edilmiş ürün... Çeşit çeşit peynir... Hepsi ihracata... Pazar ABD.







Belediye Başkanı İsmail Avcu... Bütün gün, halkın içinde... Arazide... Tarlada... Bahçede.

Belediye, 170 bin fidan dağıtmış... Bakımı, ilaçlanması belediyeden.

Bitmedi... Her eve beş meyve fidanı.

Yine bitmedi... Her öğrenciye üç fidan.

Özetle... Bigadiç, saklı bahçe... Cennetten bir köşe.

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Borçsuz belediye

Gezdik... 36 çok amaçlı salon... 14 halı saha... Hidroterapi merkezi... Soğuk hava deposu... Güneş enerjisi santrali... Millet bahçesi... Her kıraathaneye kütüphane... Hizmette sınır yok.







- Başkan... Borcunuz ne kadar?

Belediye Başkanı İsmail Avcu'nun yanıtı:

- Ne borcu? Kimseye borcumuz yok... Belediyenin borcu sıfır.

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Yarın... Balıkesir

Hava temiz... Her şey organik... Ağaçlar, çiçekler... Bütün coğrafya yemyeşil.

Koyunlar... Kuzular... Kuş sesleri.

Şırıl şırıl akan Simav Çayı.

En iyisi, geceyi Bigadiç'te geçirmek.

Yarın... İstikamet Balıkesir.