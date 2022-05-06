Bölgede yaygın bir söz var:

Türkiye'ye gelen her üç turistten biri Antalya'dadır... Antalya'ya gelen her üç turistten biri de Manavgat'ta.

Milat öncesine uzanan tarihi bir derinlik.







Tunç Çağı... Antik dönem... Bizans... Selçuklu... Osmanlı... Zamana meydan okuyan eserler.

Manavgat, açık hava müzesi gibi bir yer.

Yabancı turist... Yerli turist... Nereye gitseniz hareketli... Cıvıl cıvıl...

Kaymakam Abdulkadir Demir dedi ki:

- Otellerde doluluk yüzde 65'i geçti... Mayıs sonunda boş yer bulamazsınız.

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Rakamlarla turizm

Manavgat'ı önce rakamlarla anlatalım:

Beş yıldızlı tesis sayısı 237.

Toplam yatak 200 binin üzerinde... 162 bini, beş yıldızlı otel ve tatil köylerinde.

Pandemi öncesi... 2019... Yabancı turist beş milyon.

Geçen yıl... Geçiş dönemi... 1 milyon 500 bin.

Bugünlerde... Turistin yüzde 65'i Avrupa'dan... İngiliz, Alman... İskandinav ülkeleri.

Yüzde 35'e gelince... Rusya... Moldova... Ukrayna... Rusça konuşulan ülkeler.

Yerleşik yabancı nüfus... 10 binin üzerinde. Çarşı-pazar hareketli... Böyle bir turizm bölgesinde, durgunluk olmaz ki.

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Banknot matbaası

Kaymakam Abdulkadir Demir, Manavgat Şelalesi'nde çay içmeyi önerdi.

Ali Coşkun... Hasan Basri Aktan... Dr. Ramazan Aydın... Şelaleye gittik... Ana-baba günü.







Adım atacak yer yok.

Lokantalar tıklım tıklım.

Dondurmacının önünde kuyruk var.







Turizm için boş yere, bacasız fabrika denilmemiş.

Öyle bir fabrika ki... Üç vardiya çalışıyor... Para basıyor... Euro... Dolar.

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Antik kent Side

Müze... Tarihi hazineler... Yüzyıllara rağmen ayakta kalan eserler... Side'yi gezerken, insanın başı dönüyor.

Turistler... Kafilelerle geliyorlar... Binlerce.







Çevre... Birleşmiş Milletler gibi.

Ülkeler... Diller... Dinler... İç içe.

Manavgatlı memnun... Turizm bereketi.

Turizm... Altın yumurtlayan tavuk gibi.

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Altın kum plajları

Sahil uzun... Kilometrelerce... Uçsuz bucaksız... Altın gibi kumlara sahip plaj çok... Say say bitmez.

Kleopatra Plajı... Side Halk Plajı... Kumköy Plajı... Deniz suyu bize göre soğuk... Ama yabancı turist denizden çıkmak bilmiyor.

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Yangın yaraları sarılıyor

Allah, devlete zeval vermesin.

Geçen yıl orman yangını, çok kişiyi evinden barkından etti.







Bin 24 konut, yangından zarar gördü.

Devletimiz, kimseyi aç/ açıkta bırakmıyor... Çok kişinin evi yapılmış... 600 evin inşaatı devam diyor.

Yanan ormanlarımız... Küllerinden yeniden doğuyor.

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Örnek kampanya

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı kutluyoruz.

Proje üzerine proje üretiyor.







Kaymakamlar... Bütün illerde, projeleri hayata geçiriyorlar.

Manavgat'ın bütün okullarında kütüphane olduğunu biliyor muydunuz?

Bitmedi... Bir de okul öncesi var... Kaymakam Abdulkadir Demir, anne ve babalara kitap dağıtıyor... Küçükler için.

Anneler, babalar, üç yaşındaki yavrularına kitap okuyorlar.

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Okuyan Manavgat

Abdulkadir Demir, haftada en az iki okula gidiyor... Öğrencilerle birlikte kitap okuyor.







Tüm kurum amirleri... Sivil toplum örgütleri... Aynı şekilde... Okulda... Kitap okuyorlar.

Her okulda... Haftada 40 dakika, kitap okuma etkinliği.

Etkinlik sonrası öğrencilerle sohbet.

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ASİST

Projenin adı...

Açılımı:

Antalya'da Sağlık İçin Spora Teşvik.







Okullarda spor kursları... Her branşta... Atletizm... Voleybol... Basketbol.

Spor malzemesi... Hediye.

Amaç... Öğrenci kötü alışkanlıklardan korunsun... Spor yaygınlaşsın.

Proje... Öğrencinin okuldaki başarısını da artırmış.

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Bayram böyle geçti

Cumartesi günü, Antalya'ya geldik... Dostlarla.

Şimdi dönüş zamanı... Ver elini Ankara.

Çoğumuz... Denizi seyrettik... Vecdi Gönül... Abdülkadir Aksu... Ali Coşkun... Hasan Basri Aktan... Dr. Ramazan Aydın... Yaşar Öncan... Mahmut Yiğit... Tabii biz de.

Ama... Cemil Çiçek ile Necati Çetinkaya... Uzaktan seyretmediler... Denize girdiler.

Onları izlerken biz üşüdük, titredik.

Onlar ise... Denizden çıkmayı bilmediler.