DENİZLİ

Belediye var, belediye var!.. Belediyeden belediyeye fark var... Hem de dağlar kadar.

Belediyecilik, parti işi değil, gönül işi.

Belediye, laf üretim merkezi değil, halka hizmet yeri.







Eskişehir... CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen ile sınıf atladı.

Manisa... MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şehrini bir üst lige çıkardı.

Denizli... 2014'te büyükşehir oldu... Başkan Osman Zolan, "Önce altyapı" dedi... İçme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon hatlarını yeniledi.

Öylesine ki... Yeni hatların uzunluğu, Denizli-Çin mesafesini geçti... Japonya'ya dayandı.

Evet belediye var, belediye var... Başkandan başkana fark var.

Kimi laf yarışında, kimi de hizmet.

***



Altyapı şampiyonu

Türkiye'de 30 büyükşehir var.

Kişi başına altyapıda ilk sıradaki il hangisi?

Bildiniz... Denizli.

***



Denizli'nin horozu

Biliyorsunuz... Denizli horozu meşhur.

Rengi ve vücut yapısı farklı... Uzun ve ahenkli ötüşü ise çok farklı.







Şöhreti yurtdışına taşan Denizli horozunun 5 ayrı tipi var.

Fiyatını öğrenmek istedik.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Sizin paranız burada geçmez" dedi... Bize horoz hediye etmek istedi.

- Hayır... Teşekkür... Horozu ne yapacağız?

Ve...

Birlikte, cam horozun önünde fotoğraf çektirdik... 7 bin parçadan oluşuyor... Türkiye'nin en büyük cam heykeli.

***



Sevindik

Pamukkale'de, balon turizmi tutmuş.

Öylesine ki, talep patlaması var.

Tıpkı Kapadokya'daki gibi... Turist, "balon kuyruğunda."

***



Örnek alınacak proje

Belediye, yağmur suyu hattı döşüyor.







Beton boru öylesine geniş ki... İçinden otomobil geçebilir... Evet... Gerçek... Fotoğrafı bile var.

Her yağmurda, su baskınları, sel ile boğuşan şehirlerimizin yerel yöneticilerine önerimiz... Geliniz... Görünüz... Örnek alınız.

***



Kekik başkenti

Denizli, ev tekstilinin başkenti ama... Tarım da yabana atılır gibi değil.

Buğday... Arpa... Mısır... Nohut... Pancar... Üzüm... Elma... Armut... Şeftali... Badem... Nar... Vişne... Kiraz.

Ürün iyi para ediyor.

Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, dedi ki:

- 125 çeşit tarım ürünümüz var... Üretimin yüzde 70'i ihraç ediliyor... 76 ülkeye.

Unutmadan... Dünyada üretilen kekiğin yüzde 75'i Denizli'de yetişiyor...

Türkiye üretiminin yüzde 90'ı.

***



Turizm raporu

Turist çok... Doğa harikası Pamukkale... Antik Hierapolis Kenti... Travertenler.

Denizli'de, 19 antik kent olduğunu biliyor muydunuz?

Ayrıca... Termal... Sağlık turizmi...

Kür kenti.

Başkan Osman Zolan, bir eksiklikten söz etti... Haklı... Arkeoloji müzesi.

Turizmi konuşurken, Vali Ali Fuat Atik de önemli bir şey söyledi... Paylaşmalıyız:

- Turist ortalama 1.5 gün kalıyor... Bu süreyi uzatmalıyız... Ve turisti şehir merkezine indirmeliyiz.

Turistin şehir merkezine inmesi... Bütün esnafın beklentisi.

***



Sokak havası

Çarşıda... Bayram sonrası durgunluk olmuş... Yavaş yavaş canlanma başlamış.

Herkes enflasyondan dertli... Pahalılıktan şikâyetçi.

Ama fiyat artış hızının kesileceğine inanılıyor.

Sanayicinin de, esnafın da, sokaktaki insanın da beklentisi, enerji desteği. Elektrik... Doğalgaz.

Asgari ücret zammı, nefes aldırmış. Çalışana da, çarşıya da.

***



Şükür

Babadağlılar Çarşısı... Gelen, gezen çok.







Alışveriş eden ise... Eh işte.

"İşler nasıl?" diye sorduğumuz bir esnaf dedi ki:

- Çok şükür... Şikâyet etmesini biliyoruz... Ama şükretmesini de bilelim.

***



Yazmazsak olmaz

Pamukkale, Çardak, Sarayköy, Tavas gezerken... Kale ilçesine de uğradık... Halk pazarına.

Her şey organik.

Erik 5 lira... Domates 5... Salatalık 5... Maydanoz, nane, dereotu, roka 1 lira... Çeşit çeşit biber 5 lira.

Bamya... Taze fasulye... Elma... Armut... Kavun, karpuz... Salça... Peynir... Zeytin... Ankara'dan, İstanbul'dan ucuz.

Bodrum'dan kat kat ucuz.

Satıcıların çoğu kadınlar... Kadın hem üretiyor, hem satıyor.

***



Çalışana iş var

İşsizlik en büyük adaletsizlik.

Gündemin önde gelen sorunlarından.

Denizli'de ise... İşsizlik, Türkiye ortalamasının çok altında.

Yeter ki, "Şu işi beğenmiyorum...

İlle de devlette masa başı iş istiyorum" deme... Tembellik etme.

***



Teşekkür

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın gemilerinin yelkenlerinin... Yıldırım Bayezid'in kızının gelinliğinin dokunduğu Denizli'de, nereye gittiysek sorduk:

- Denizli horozu kaç lira?

Kimse fiyat söylemiyor, bize horoz hediye etmek istiyor.

Horozu ne yapacağız? Balkonda mı besleyeceğiz?

Denizli'den ayrılırken... Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, "Hediyemiz olsun... Bizi hatırlarsınız" diyerek bir horoz verdi... Camdan yapılmış.

Ötmüyor... Ama renkli ve güzel.