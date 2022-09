Vali Ali Fuat Atik, "Denizli, reklama ihtiyacı olmayan şehir" dedi... Doğru...

Milat öncesine uzanan bir tarih... Dünya mirası Pamukkale... Dokumacılığın anavatanı... Ev tekstilinin başkenti.







Vali Atik'ten söz etmişken, "Türkiye'nin en genç ikinci valisi" olduğunu söylemeliyiz... 47 yaşında... En genç vali ise Salih Ayhan... Şanlıurfa... 46 yaşında.







Mesai saati sonu... Veya hafta sonu... Ali Fuat Atik, ceketsiz, kravatsız... Kot pantolonlu... Çarşıda, pazarda... Halkın içinde... Herkes onun vali olduğunu sonradan öğreniyor.

Denizli'deyiz.

"Pandemiyi... Krizi" fırsata çeviren şehirde.

***



Halk 'bunu' istiyor

Diyarbakır'da da aynı şeyi görmüştük... Vali Ali İhsan Su, sokaktaydı... Halkın içinde.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik de öyle.







Halk, yöneticisini yanında görmek istiyor... Derdini rahatça söylüyor.

Vali Atik dedi ki:

Sıcaklık... Güler yüz... Hal hatır sormak... Halkın istediği bu.

Görüyorsunuz, esnaf derdini anlatıyor... Sonra da, "Oh rahatladım" diyor.

Sorunu çözülmese bile, "Derdimi devlete anlattım ya" diye konuşuyor... Rahatlıyor.

***



'Yok yaaa...'

Yazmasak olmaz... Denizli Valisi, kahveye girdi... Habersiz... Korumasız.

Selam... Çay... Sohbet... Kahvedekilerden biri sordu:

- Sen ne iş yapıyorsun?

- Bu şehrin valisiyim.

- Yok yaaa... Külahıma anlat.

İnsanlar... Valiyi kahvede, sokakta, çarşıda görünce, filtresiz konuşuyorlar... Şikâyetlerini de söylüyorlar, ihtiyaçlarını da, problemlerini de.

***



İşte nabız

Denizli'de, piyasanın, halkın nabzının attığı yerler... 800 yıllık Kaleiçi Çarşısı... Babadağlılar İşhanı... Bayram Yeri Meydanı... Sosyete Pazarı.

Havlu... Nevresim... Pijama... Bornoz... Masa örtüsü... Eşarp... Çarşaf takımı... Battaniye... Tekstile dair aklınıza ne gelirse.

- Ey Denizli esnafı... Haliniz nicedir? Seçim... Siyaset... Ne diyorsunuz?

Babadağlılar İşhanı esnafından Abdullah Kemal Dobulga, dedi ki:







Çok şükür... Sezon değişimi... Yavaş yavaş canlılık başladı.

Millet yiyeceğini, giyeceğini konuşuyor, siyaseti değil.

Bütün beklentimiz enflasyonun düşmesi.

Abdullah ile konuşurken... Komşu esnaf söze girdi:

- Bizim gündemimiz bugün... Siyasetçinin gündemi ise seçim günü.

Sonra... Bir diğer esnaf... Düşüncesini söyledi:

- Burada her siyasi görüşten insan var... Görüyorsunuz, kavga etmiyoruz... Bizim seçtiklerimiz neden sabah akşam kavga ediyorlar?

Diğer çarşılarda dinlediklerimiz ise... Benzer sözler.

Kaleiçi Çarşısı'nın eskilerinden bir havlu, bornoz, pijama satan esnaf dedi ki:

- Huzur ve istikrar her şeyin başı... Aynı gemideyiz... Kimimiz lüks kamarada, kimimiz değil... Ama gemi, aynı gemi... Siyasetçiler ulusal konularda birlikte hareket etmeli.

***



Çarklar döndü, ihracat arttı

Uğur Erdoğan... Denizli Ticaret Odası Başkanı... "İhracat... Varsa yoksa ihracat" diyerek söze başladı:

165 ülkeye ihracat yapıyoruz.







Geçen yılın ihracat rakamı... 4.6 milyar dolar.

2022... Hedef 6 milyar dolar... Hedefe koşuyoruz... Doludizgin.

Korona... Kriz... Denizli'de çarklar durmadı... Fabrikalar 7/24 çalıştı.

Kriz bizim için fırsat oldu... Krizde büyümeyi sürdürdük.

***



Gaziantep gibi

Sanayi bölgesini, fabrikaları gezdik... Denizli çok canlı.

Lider sektör tekstil ve hazır giyim.

Türkiye'nin havlu ihracatının yüzde 70'i Denizli'den.

Bornoz ihracatında Denizli'nin payı, yüzde 63.

Ev tekstili... Ev giyimi... Denizli'yi tutabilene aşkolsun... Türkiye'nin ihracatının üçte biri made in Denizli.

Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, "Diğer sektörleri unutmayın" dedi:

- Mermer... Traverten... Makine... Kablo... Enerji... Cam sanayii.

Denizli... Tıpkı Gaziantep gibi... Yüzlerce fabrika... 7/24 üretim... Ve ihracat, ihracat, ihracat.

***



İşte bunu beğendik

İşleyen bir ekonomi, gece-gündüz çalışan fabrikalar olunca... İstihdam da çok iyi.

Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan:

- Nüfusun neredeyse üçte biri çalışan durumunda. Sorduk... Çalışanların yüzde kaçı kadın?

Uğur Erdoğan'ın yanıtı hoşumuza gitti:

- Kentteki her üç çalışandan biri kadın.

***



Bir an önce

Aydın'da... Herkesin beklentisi, Aydın-Denizli otoyolunun bir an önce bitmesi... Bunu geçen ay yazmıştık.

Denizli'ye geldik... Yine herkesten "aynı beklentiyi" dinledik:

- Denizli-Aydın otoyolu bir an önce bitmeli.

Otoyol, bölgenin önemli ihtiyacı.

Çalışmalar sürüyor... Dileriz, bir an önce biter... Hizmete girer.

***



Denizli'nin horozu... Yarın

Çarşıda gezerken... Sosyete Pazarı'nda da, Babadağlılar İş Merkezi'nde de, Bayram Yeri Meydanı'nda da... Birkaç esnaftan, aynı sözleri dinledik:

- Valimiz Ali Fuat Atik de, Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan da sizin gibi çarşıda dolaşırlar... Habersiz gelirler... Gezerler... Bizleri dinlerler.

Esnaf böyle konuşunca... Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı aradık:

- Başkan... Ziyaretine geliyoruz... Çayımızı söyleyin.

Yarın... Denizli notlarına devam.

Turizmi, Büyükşehir Belediyesi'ni anlatacağız... Ve... Meşhur Denizli horozunu yazacağız.