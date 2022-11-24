Gezdik... Gördük... Dinledik... Nabız tuttuk... Anket yaptık... Özetleyecek olursak:

Ulusal konularda hassasiyet var... Sınır ötesi harekât... İHA... SİHA... Savunma sanayii... Doğu Akdeniz... Mavi vatan... Karadeniz'de doğalgaz sondajı... Togg... Halk, bu konuların günlük siyaset masalarının mezesi olmasını istemiyor.

Teröre destek veren, teröriste silah gönderene öfke yükselişte... ABD... Bazı Avrupa ülkeleri.

Siyaset... Seçim... Konuşan konuşana... Vatandaş yeni yüzler istiyor... Tecrübeye, geçmişi kendisine kefil olanlara saygı... Diğerleri ise değişsin.

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DEMOKRASİ MÜZESİ



Cezaevi... Şehrin içinde kaldı... Taşınması şart... Yenisi yapılacak.

Soru:

Boşaltılacak cezaevi ne olacak? Adalet mensupları, lojman yapılmasını istediler... Bu yönde çalışmalar oldu... Kayseri'ye her gelişte eleştirdik.

Bu cezaevinde, "bir dönemin siyasi iktidarı" yattı... Celal Bayar ve arkadaşları... Yassıada mahkûmları.







Cezaevi... Müze olmalı... Demokrasi müzesi.

Bu gelişimizde... Konuyla yine ilgilendik.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç dedi ki:

- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile konuştuk... Lojman olmayacak... Demokrasi müzesi olacak... Ve sosyal amaçlı tesisler... Yeşil alan.

Oh! Nihayet... Doğrusu da bu.

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SANAYİ TAM GAZ



Organize Sanayi... Bacalar tütüyor... Üretim ve ihracat tam gaz.

Vali Gökmen Çiçek dedi ki:

Mevcut 3 Organize Sanayi Bölgesi yetmiyor... Yenisi şart.

Yeni yapılacak OSB için talep yağıyor... Bin 440 yatırımcı yer istedi.

2021... İhracat 3.6 milyar dolar... Bu yıl 4 milyar aşılacak.

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ÖĞRENCİYE BÜYÜK DESTEK



Öğrenci yurdu sorunu yok... Devlet, gerekeni yapıyor... Gerisi hayırsever desteği.

İhtiyaç sahibi öğrencinin şehir içi ulaşımını belediye karşılıyor.

Kırtasiye yardımı... İlköğretimde 250 lira... Ortaokul 500... Lise 750.

Üniversite öğrencisine yılda 4 bin lira... Karşılıksız burs.

Unutmadan... 0-2 yaş aralığında çocuğu olan ailelere... Süt.

Teşekkürler Büyükşehir Belediyesi.

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GENÇ DOSTU BELEDİYE



Kayseri Büyükşehir... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden, Genç Dostu Belediye ödülünü aldı.

Hak edilmiş bir ödül.

Büyükşehir Belediyesi... 7/24... Gençlerin destekçisi.

Öğrenci kimliğini göster, belediyenin sosyal tesislerinde yüzde 25 indirim.

18-25 yaş aralığındaki gençler... Kimliğini gösteriyor, pazar günleri, Hayvanat Bahçesi'ni ücretsiz geziyor.

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PASTIRMA PİYASASI



Kayseri denilince... Pastırma.

Pastırma sınıf sınıf... Ucuzu da var, pahalısı da.

Nisan ayında gelmiştik... Birinci sınıf pastırma... Kilosu 360 liraydı.

Şimdi... Zam rüzgârı... Pastırmayı da etkilemiş... Birinci sınıf... 500 lira.







Çarşıda 150'ye de var... Dedik ya sınıf sınıf... Kesenize göre.

Pastırmacı... Elimize bıçağı verdi... Pastırma nasıl kesilir, öğretmek istedi.

Becere-medik... Az kalsın parmağımızı kesecektik.

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BEĞENDİK



Millet bahçesi... Yapımı devam ediyor... 1 milyon 260 bin metrekare. 25 bin ağaç dikilmiş... 5-15 yaş aralığında ağaçlar... Dikim devam ediyor.

Millet bahçesi, bir yaşam merkezi olacak... 3 bin metrekare kapalı alan... Mutfak Sanatları Merkezi... Sosyal donatılar. Kayseri'ye böylesi yakışır.

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KADIN OLMADAN ASLA



Gökmen Çiçek... Afyonkarahisar Valisi iken bütün ilçelerde kadın kooperatifi kurulmasına öncülük etmişti... Üreten ve satan, aile bütçesine katkıda bulunan kadınlar. Şimdi Kayseri Valisi... Ve 17 kadın kooperatifi.







Kadınlar... El emeği göz nuru ürünler... Çeşit çeşit.

Ayrıca... Hediyelik eşyalar... Meyve kurusu... Çikolata... Yerel lezzetler... Mantı... Şehriye... Organik ürünler... Pazarlama... Satış.

Biraz destek... Biraz ilgi... Kadınlar neler yapmıyorlar ki.

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KAYMEK



Kayseri Meslek Eğitim ve Kültür Anonim Şirketi... Müdür Denizhan Burhan açıkladı.

Bütün ilçelerde 52 noktada, 39 tesis.







Büyükşehir Belediyesi şirketi/ hizmeti... Kâr amacı yok.

17 bin kursiyer.

Meslek eğitimi... Spor... Müzik... Kültürel ve sosyal etkinlikler.

Bu bir Kayseri modeli. Yaygınlaşmalı.

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HİMMETDEDE



Kayseri'ye 45 kilometre... Kocasinan ilçesine bağlı... Adı, Hacı Bayram Veli'nin öğrencisi Himmet Dede'den geliyor.

Toprağın altı bir hazine.

2002'de gitmiştik... TMSF'ye bağlı Koza işletmesi altın çıkarıyordu.

Bu gelişimizde, Vali Gökmen Çiçek dedi:

- Sondaj yapıldı... Sıcak su çıktı... Seracılık OSB kuracağız... 1 milyon metrekare... Tarım ve Orman Bakanlığı onayladı.

Vali Çiçek'e takıldık:

- Sondaja... Toprağı kazmaya devam edin... Bünyan, İncesu, Develi'de... Toprağın altından bakalım daha neler çıkacak.

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İŞTE KAYSERİ İLKESİ



Borç almayan bir belediye... Krizi fırsata çevirmeye çalışan bir şehir.

180'in üzerinde ülkeye ihracat... Gıda... Elektronik... Mobilya... Beyaz eşya... Kablo... Makine... Oto yan sanayii.

Mehmet Özhaseki'nin söylemiyle... "Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz" ilkesini rehber edinmiş bir coğrafya... "İsraf günah... Hele de ekmek israfı."

İşte Kayseri... Sizi bekliyor.