Öneri Cemil Çiçek'ten geldi... "Haydi Etimesgut'a gidelim" dedi... Ankara'nın 600 bin nüfuslu metropol ilçesi. Anadolu karması... Yozgatlı... Çorumlu... Kırşehirli... Niğdeli... Çankırılı... Kırıkkaleli... Erzurumlu... Sivaslı... Tokatlı.

Gittik... Tarihin içinde bir gezinti... Türk Tarih Müzesi.

60 bin metrekare açık alan... 6 bin metrekare de kapalı.

310 heykel... Atatürk'ten Bilge Kağan'a... Yavuz Sultan Selim'den Fevzi Çakmak'a... Yunus Emre'den İsmet İnönü'ye... Mehmet Akif Ersoy'dan Süleyman Şah'a kadar.

Dev müzede bir yazı... Atatürk'ün sözü:

"Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır."

Türk çocukları... Öğrenciler... Tarihin içinde dolaşıyorlar... Atalarını tanıyorlar.

***

TARİH VE COĞRAFYA



Kazım Karabekir... Kırmızı-yeşil şeritli İstiklal Madalyası sahibi kahraman... Atatürk'ün silah arkadaşı... Doğu Cephesi'nin unutulmaz komutanı.

Müzede... Kazım Karabekir'in heykelinin önünden geçerken... Cemil Çiçek, bir söz söyledi... Karabekir'in sözü:

"Tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyasını düşmanları çizer."

***

'KURŞUN GİBİ' SÖZLER



Seneler öncesi... Cemil Çiçek'in Anavatan Partisi, Saffet Arıkan Bedük'ün Doğruyol Partisi milletvekili olduğu yıllar.







Türkmenistan'a bir parlamento heyeti gider.

Azatlık Parkı'nı... Tarih Müzesi'ni gezerler... Heykeller... Atalarımızın heykelleri.

Akşam yemeği... Saffet Arıkan Bedük, "Çok güzel bir müze... Gezerken duygulandık" der.

Türkmenistan Devlet Başkanı... Teşekkür eder... Sonra da... Heyet üyelerinin hiç unutmadıkları şu sözleri söyler:

"Sizin Anadolu'da inkâr ettiklerinizi, biz burada ihya ediyoruz."

***

ALKIŞLAR... ENVER DEMİREL'E



Selçuklu Yolu... Osmanlı Yolu... Kurtuluş Yolu... Yol boyunca heykeller.







Alp Er Tunga... Tomris Hatun... İlteriş Kağan... Yıldırım Bayezid... Timur... Babür Şah... Mete Han... Osman Bey... Ziya Gökalp... Hacı Bayram Veli... Nasreddin Hoca... Mevlânâ...

Gez gez bitmiyor.

Yakın illerden gelenler... 24 Kasım'da öğretmenler... Öğrenciler... Nineler... Dedeler...

Dede Korkut... Farabi... Hoca Ahmet Yesevi... Mevlânâ... İbn-i Sina... Piri Reis... Mimar Sinan...

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i kutluyoruz.

***

ACI AMA GERÇEK



Tarihte yolculuk... Türk tarih ve kültürüne damga vurmuş isimler... Neşet Ertaş da var, Âşık Veysel ve Barış Manço da.







Kanuni Sultan Süleyman da var, Prof. Aziz Sancar da.

1. Türkiye'de böyle bir müze yok.

2. Acı ama gerçek... Bu dev müzeden... Siyasetçi... Bürokrat... Bilim adamı... Sivil toplum lideri... Kanaat önderi... Çoğunun haberi yok.

***

ÖYLE BİR MÜZE Kİ



Türk Tarih Müzesi'nde... Neler yok ki?







16 Türk devletinin kurucuları... Selçuklu sultanları, Osmanlı padişahları, Kurtuluş Savaşı komutanları, büyük Türk düşünürleri, Türkiye Cumhuriyeti kurucuları, fikir adamları, bilim insanları, şair, yazar ve sanatçıların heykelleri.

Açık alanda 7 kompozisyon (heykel grupları)... İstanbul'un fethi... Çanakkale destanı.

4 dev panoramik resim... Kurtuluş Savaşı... Ergenekon'dan çıkış gibi.

3 Frig kabartması.

8 Türk yazıtı replikası.

40 bin kitaplı kütüphane.

Gezmek isterseniz... Rehberler hazır.

***

ETİMESGUT



Yüzyıllar öncesi... Ankara'da yaşamış bir Ahi Reisi... Ahi Mesud.

Köye, onun adı verilmiş.

Atatürk... 1928'de bu köyü gezmiş... Beğenmiş... Burada örnek bir köy kurulmasını emretmiş.

Köy kurulmuş... Ve 1937'de adı değiştirilmiş... Ahi Mesud köyü, Etimesgut nahiyesi olmuş.

Nahiye büyümüş... Turgut Özal dönemi... İlçe yapılmış. 1990.

İlçe olması ile ilgili Bakanlar Kurulu kararnamesinde Cemil Çiçek'in de imzası var... Dönemin Devlet Bakanı.

***

KAMUOYU



Etimesgut'a gidip de... Halk arasına girmemek, çarşı/pazar gezmemek olmaz.

Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Polat, "Ben de sizinle geleyim... Yol gösteririm" dedi.

1. Kahraman ordumuzun Pençe-Kılıç Harekâtı... Herkes destekliyor... Millet, Mehmetçiğe dua ediyor... Pazarda, bastonlu bir kadın dedi ki: "Oh! Yüreğime soğuk su serpildi."

2. Tavandaki gerilim tabanda yok... O partili, bu partili, şu partili... Konuşuyorlar, tartışıyorlar ama ses yükseltmeden... Kırıcı söz söylemeden.

***

PAZAR EKONOMİSİ



Şeker Mahallesi... Semt pazarı... Tertemiz... Zabıta, görev başında.

Çeşit çeşit elma... Kilogramı 10 lira.







Kabak... Limon... Ispanak... Karnıbahar... 10 lira.







Domates... 15 lira.

Mandalina... 8 lira.







Patlıcan... 8 lira.

Salatalık 12, yeşil biber 10 lira.

1. Pazarcılarla konuştuk... Hepsi de, "Çok şükür" diyor... Ve ekliyor: "Allah, devlete millete zeval vermesin."

2. Pazarda alışveriş edenlerle konuştuk... Kadın-erkek... Herkes, büyük marketlerden dertli... "Kazık atıyorlar" diyorlar.

***

KAHRAMANLAR GEÇİYOR



Yaşar Önel'in dikkatini çekmiş... Etimesgut'taki mahalle isimleri.

Birkaçını paylaşalım:

30 Ağustos... Ayyıldız... Atayurt... Fatih Sultan... Kazım Karabekir... Oğuzlar... Şeyh Şamil... Yavuz Selim... Piyade... Süvari... Devlet......

Yazımıza "Tarih seni çağırıyor" diye başladık.

Noktayı "Etimesgut sizi bekliyor" diyerek koyalım.