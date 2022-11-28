AMASRA

Grizu patlaması... 42 şehit... Olay yerinde duman tütmeye devam ediyor... Ya şehitlerin evlerine ne demeli?

Ateş düştüğü yeri yakar... Anaların, babaların... Eşlerin... Şehit yavrularının yüreklerindeki yangın sönmek bilmiyor.

İmam efendi... Şehit evinde Kur'an okurken, Orhan Veli'nin şiiri aklımıza geldi:

"Siyah akar Zonguldak'ın deresi,

Yüz karası değil, kömür karası,

Böyle kazanılır ekmek parası."

Onlar... Ekmeklerini toprağın altında arayanlar... Şimdi kara toprağın altında ebedi uykudalar.

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Sendika ziyareti

Köksal Toptan... Eski Zonguldak ve Bartın Milletvekili... Eski Bakan... Eski TBMM Başkanı.







Yılmaz Tunç... Bartın Milletvekili... AK Parti TBMM Grup Başkanvekili.

Asım Kulak... Eski Bartın Milletvekili.

Kadir Perçin... Kaymakam

Amasra'da birlikte dolaştık... Ve... Genel Maden İş Sendikası Amasra Şubesi'ne gittik... Başsağlığı diledik.







Sendika Başkanı Ümit Çınar dedi ki:

- Allah, devlete millete zeval vermesin... Kızılay, AFAD, sağlık teşkilatı, güvenlik güçleri... Devletin tüm kurumları, patlamadan 10 dakika sonra yanımızdaydı... Devletimiz, milletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı.

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Gel de ağlama

Çanakkale türküsü...

Meşhurdur... Bilirsiniz:

"Çanakkale içinde bir uzun selvi,

Kimimiz nişanlı, kimimiz evli,

Çanakkale içinde bir dolu testi,







Analar babalar ümidi kesti."

14 Ekim 2022... Saat 18.15... Patlama... Yangın...

Enes Aydın (22), Berkay Pınaroğlu (23), Remzi Özçelik (25), Ramazan Özer (22), Gürdal Sevenli (34), Ferhat Poyraz (23) ... Ve diğerleri...

Ercan Akdeniz... Gökhan Mercan... Mustafa Can... Yasin Çelik... Rasim Bulut......

Kimi bekar... Kimi nişanlı... Kimi de evli.

Onlar... Maden kazası şehitleri.

Birinin eşi hamile... İkiz bebek bekliyor.

Diğerinin eşi... Kazadan sonra doğum yaptı.

Acılı anne... Çocuğunu emziriyor... Bu sırada kapı çalınıyor...

Gelen... Bartın Valisi Nurtaç Arslan... Şehidin eşini bağrına basıyor, şehidin evladına altın takıyor.

Gören... Göz yaşlarını tutamıyor.

***



İşte böyle bir şey

Sendikaya bir genç geliyor... Ağabeyi, 45 gün önceki grizu patlamasında şehit düşmüş.

Sendika Başkanı Ümit Çınar'a, isteğini söylüyor, dilekçe veriyor:

- Ağabeyimin şehit olduğu madende çalışmak istiyorum.

Madencilik... İşte böyle bir şey. Kiminin babası, kiminin amcası, kiminin dayısı maden şehidi.

Ama... Buna rağmen... Kömür ocağına inmek için millet kuyrukta.

***



Bir şehit evi

Amasra... Gömü Köyü... Şehit Taner Şen'in evindeyiz.

Taner... Uzman çavuş imiş... 2019'da ordudan ayrılmış.

Kömür ocağında çalışmaya başlamış.

Babası... Metin Şen... Covid 19... Sizlere ömür.

Annesi Sevim hanım... İş olursa otellerde çalışıyor...







Asgari ücret.

Ve... Taner Şen... Grizu patlaması... 30 yaşında şehit.

Şehit annesi Sevim hanım ve şehidin kardeşi Soner Şen ile fotoğraf çektirdik... Sonra... Sevim Şen bize bir fotoğraf verdi... Oğlunun fotoğrafı... Aslan gibi delikanlı.







Kız kardeşi Gülfidan Şen... Anneannesi Elmas Kayhan...

Sorduk... "Haliniz nicedir? Bir ihtiyacınız var mı?" Şehidin, kömür ocağında çalışan ve patlamada kurtulan dayısı Tayfun Kayhan dedi ki:

- Devletimiz... Cumhurbaşkanımız... Valimiz... Belediye başkanımız... Allah, razı olsun... Bizi namerde muhtaç etmediler.

***



Müjde

Patlamanın yaşandığı ocak kapalı... Ve 450 işçi açıkta.

"İzinli" görünüyorlar... Gelecek yılların izinleri... "Mahsup izni."

Yani... "İzin borçlanıyorlar."







Ama... Onların istekleri... Beklentileri... "İdari izinli" sayılmak.

Böylece... Geleceğe dönük izin hakları kaybolmayacak.

Yılmaz Tunç... Cebinden telefonu çıkarıyor... Ankara'yı... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i arıyor... Konuşuyor.

Sonra... Yılmaz Tunç... Bakan Dönmez'le görüşmesini bize anlatıyor:

- Tamam... Bakanımız, sorunun çözüleceğini söyledi.

Ey emekçiler... Gözünüz aydın.

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Dededen toruna

Amasra'da... Dedesi, babası, kendisi, çocuğu... Kömür ocağında çalışan o kadar çok ki...

Ya da... Bir yakınını... Kardeşini... Amcasını kömür ocağında kaybeden.

Ümit Çınar... Sendika Başkanı... Maden işçisi.

Dede... Hasan Çınar... Madenden emekli.

Baba... Kamil Çınar... Aynı... Kömür ocağında geçen bir ömür.

Oğlu Hamza... 10 yaşında... Diyor ki:

- Büyüyünce kömür ocağında çalışacağım.

***



"Acılarımız siyaset konusu yapılmasın"

Birol Yalçın... Sendika Şube Sekreteri... "Devletimiz her türlü desteği verdi... Yaraları sardı" dedi... Ve ekledi:

Maden kazasını... Acımızı... İstismar eden çok... Ayıptır, günahtır.

Biz, dik durmaya çalışıyoruz... Direnç gösteriyoruz... Birileri ise sosyal medyada ortalığı karıştırma derdinde.







Maden kazası siyaset malzemesi yapılacak, istismar edilecek bir konu değil.

42 arkadaşımızı kaybetmenin matemini tutuyoruz... Aç ve açıkta kimse yok... Polemikle uğraşmak istemiyoruz... Kimse bizim acımız üzerinden prim yapmaya kalkmasın.

Birol Yalçın... Bu sözleri söyleyip, Başkan Ümit Çınar'a döndü:

- Haksız mıyım başkanım? Ümit Çınar'ın yanıtı:

- Acılar... Şehit cenazeleri... Şehit ailesinin gözyaşları... Siyasi istismar konusu yapılacak şeyler değildir.

Çevremizdeki kalabalıktan... "Evet... Doğru... Ağzına sağlık Ümit Başkan" sesleri yükseldi.