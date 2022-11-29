Asım Kulak... Eski milletvekili... Ve eskimeyen bir siyasetçi... Sürekli sahada, halkın içinde... Sorunları dinliyor... Çözmeye çalışıyor.

Vali Yardımcısı Uğur Karakaya...

Bartın'ı birlikte gezdik.







Tam bir yıl önce gelmiştik...

Sorduk... "Bartın'da neler değişti?"

Asım Kulak... "Şehre hanım eli değdi" dedi.







Dr. Nurtaç Arslan... Eski kaymakam... Bartın Valiliği'ne atandı... 12 Mayıs 2022.

Hafta içi... Hafta sonu... İlçe, köy, mahalle dolaşıyor... Bürokratlarla birlikte.

Bartın'ın 263 köyü var... 165'ini ziyaret etmiş.

Çözüm odaklı... Gerçekten Bartın'a hanım eli değmiş.

Her gün bir maden kazası şehidinin evinde... Şehit eşleri... Öksüzler, yetimler... Ona, "Vali Anne... Vali Abla" diyorlar... Karşılıklı gözyaşı döküyorlar.

Vali Nurtaç Arslan, Bartın'a yakışmış... Bartın çiçek açmış.

***



Gündem

Halil Balık... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Siyaseti sorduk... "Vatandaş sessiz... Henüz siyaset ısınmadı" dedi.

Ekonomiyi sorduk... "İşte asıl gündem bu" diyerek söze başladı:

- Yatırımcı geliyor... Ekonomide bir kıpırdanma başladı... Vatandaşın alım gücünün artması, piyasaların rahatlaması lazım.

***



Pirinçli mantı

Kadınlar... Sağ olsunlar... Bizi ağırladılar... Kendi yaptıkları yemeklerle... Yerel mutfak.

Pirinçli mantı... Hiç duymuş muydunuz?







Bartın'ın yerel ağız tatlarından... Tereyağlı.

Mantıda pirinç var... Kemik suyunda pişirilmiş... Fırında.

Dağlardan toplanan... Besin değerleri zengin... Tadına doyum olmayan isbut otu kavurma...

Ve... Fesleğenli gözleme...

Mecburen diyeti bozduk.

***



Vizyon sorunu

Rusya'dan (Soçi'den) Türkiye'ye (Amasra'ya) turist gemisi geliyor... Kruvaziyer.

Aralıkta 2 gemi gelecek... Ocakta 4 gemi... 2023'te tam 23 sefer olacak.

Kruvaziyer... Bin 300 yolcu kapasiteli.







Turistler... Amasra'yı... Bartın'ı... Çevreyi geziyorlar... Karabük... Safranbolu.

1. Eğer Bartın'a liman yapılmasaydı... Kruvaziyer gelemezdi.

2. Limana nasıl da muhalefet edilmişti... İstemezük lobisi yeri göğü inletmişti... "Betona yatırım yapılıyor" diye.

3. Kimi siyasetçi... Kimi sivil toplum lideri... Aydınlarımızın önemli bir kesiminin vizyon sorunu var.

***



'Köksal Abi'

Bartın Üniversitesi... 18 bin öğrenci... Bölgenin ekonomik ve sosyal yaşamına etkisi büyük.

Üniversitede... Bin 519 yabancı öğrenci var... 75 ülkeden.

Üniversite kütüphanesindeki kitap sayısı... 100 binin üzerinde.

Üniversitenin kurulmasında... Büyümesinde... Köksal Toptan'ın katkısı büyük.

Bu coğrafyada nereye gitseniz Köksal Toptan'ın izi de var, tozu da... Bölgenin "ağabeyi."

***



Aynı muhalefet

Bartın'dan Amasra'ya giderken... Tünelden geçtik...

Bin 100 metre... Muhteşem... Trafik rahatlamış.

Hay Allah! Bu tünele de muhalefet edilmişti... "İstemezük."







Bartın-Kurucaşile yolu... 6 tünel... 2 viyadük... 10 köprü.

4 tünel bitmiş... Diğerlerinde çalışma sürüyor.

Toplam tünel uzunluğu... 25 bin 500 metre.

Bu projelere hiç muhalefet edilir mi? Tam bir akıl tutulması.

Neyse... Muhalefet edenler şimdi tünelden, viyadükten, köprüden geçince... Muhalefeti bırakmışlar.

Dedik ya... Vizyon sorunu... Tedavi şart.

***





Salyangoz... Kurbağa bacağı

Geçen gelişimizde, 500 yıllık konakta kalmıştık... 7 odalı butik otel.

Bu defa konakladığımız otel... Bartın Çayı kenarında River Side Garden... 28 yataklı.

Burası... Eskiden... Salyangoz fabrikası... Kurbağa bacağı fabrikasıydı.

Üretimin tamamı Fransa'ya giderdi.

Salyangoz yine çok... Fakat... Bartın'da fabrikası yok.

Sorduk... "Devrek'te salyangoz fabrikası olduğunu" öğrendik... Üretim yine ihraç ediliyor... Önemli gelir kaynağı.

Yalova'da... Söke'de... Ve daha başka yerlerde fabrikalar var.

Salyangozun... Ve kurbağa bacağının alıcısı çok... Avrupa... Amerika.

Getirisi de iyi... Euro... Dolar... Kuzu etinden daha pahalı.

***

Huzur kenti

Cemal Akın... Bartın Belediye Başkanı... 3'üncü dönemi.

"Bartın'da ne var ne yok?" diye sorduk.

Cemal Başkan anlattı... Herkes işinde gücünde... Huzurlu bir bölge.

Siyaset... Henüz çok konuşulmuyor... Düşük yoğunlukta.







Milletin gündemi... İş... Ekonomi... Hayat pahalılığı.

Cemal Akın, "Kauçuk fabrikası yapılıyor" dedi... Özel sektör... 600 istihdam.

Büyük şehirlerindeki... Büyük marketlerdeki uçuk fiyatlar burada yok... Esnaf kanaatkâr.

Belediye Başkanı, "Yatırımcı geliyor" dedi:

- Gelenler büyük yatırımcılar... Zira Bartın'ın geleceği parlak.

***



Teşekkürler

Engellilere destek için harcanan bir ömür... Saime Toptan'ın hayat hikâyesi.

Bartın'da, imza günü vardı... Kitaplarını imzaladı.







3 kitap... İçimizdeki Engeller... Engel-siz Bir Hayat... Engelli Kim?

Teşekkürler Saime Hanım... Allah razı olsun.

***



Bartın'a yolunuz düşerse

Galla Pazarı'nı mutlaka görmelisiniz... Kadınlar pazarı... Üretiyorlar, satıyorlar...

Sağlıklı, organik ve ucuz.

Sokak hayvanlarının evleri var... Küçük mekânlar... 700 kedi, köpek.

Hayvana kötü muamele... Yok böyle bir densizlik.

Evet... Bartın'a yolunuz düşerse... Manda yoğurdu yemelisiniz... Dönüşte, evinize de götürebilirsiniz.

Ve... Amasra... Yerin üstü bir tarih... Yerin altında bir şehir daha var, derin tarih.

Unutmadan... 1460... Fatih Sultan Mehmed, Amasra'ya hâkim bir tepeye geldiğinde... "Lala, lala" der:

- Çeşm-i cihan (Dünyanın gözbebeği) bu mu ola?