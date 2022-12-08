Ziyaret ettiğimiz yerlerde dikkat ediyoruz... İlin, ilçenin "liderleri" halkın arasına giriyorlar mı? Seçilmişler... Atanmışlar... Milletvekilleri. Vali Rahmi Doğan... Kars Valisi iken... Halkın içindeydi.







4 yıldır, Hatay Valisi... Sahada... Çarşıda... Okulda... Garip gurebanın yanında.

Sezar'ın hakkı Sezar'a... Rahmi Doğan'ın hakkını teslim edelim.

***



Kapalıçarşı... Dönerci Gökhan

Uzunçarşı... Şehrin nabzının attığı yer... Esnafı dinledik... Gündem ekonomi.

Sonra... Dönerci Gökhan Yüksel'e uğradık.

Tavuk dürüm... 20 lira.

Hüseyin Yayman, "Birer çay içelim" dedi... Gökhan sevindi.







Hâl hatır sorduk... Gökhan dedi ki:

- Allah'a şükür iyiyiz...Gündüzleri döner satıyorum... Akşamları kafelerde şarkı söylüyorum.

- Gökhan... Bize de söyle... Dinleyelim.

Dönerci... Başladı söylemeye... Müslüm Baba'dan:

"Bunca gamı bunca derdi

Zalim felek bana mı verdi?

Herkes muradına erdi

Yine cananım gelmedi."

Türküyü dinledik... Söz siyasetten açıldı... Gökhan dedi ki:

- At kaptırmış dörtnala gidiyor... Altılı masadakiler çelme takmaya çalışıyor... Ama yeni yatırım, gençlere iş, piyasanın canlanması için dişe dokunur bir şey söylemiyorlar.

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Yabancı ilgisi yoğun

Hatay'da, diplomatik plakalı araçlar gördük... Merak ettik... Vali Rahmi Doğan'a sorduk... Dedi ki:

- Her hafta 2-3 büyükelçi geliyor... Ve bir de uluslararası kuruluşların temsilcileri.

- Ne yapıyorlar?

- Sığınmacıları... Sosyal durumlarını soruyorlar... Geri dönecekler mi? Dönmezlerse ne olacak? Bunları merak ediyorlar... Yabancıların Hatay'a ilgisi yoğun.

Yabancı plakalı araçları Altınözü ilçesinde de gördük.

Altınözü... Boynuyoğun köyü... Kamp var... Kampta da 3 bin 500 sığınmacı.

***



Yetmez ama evet

Pamuk... Hatay çiftçisinin önemli gelir kaynağı.

Üretici dertliydi... Ürün para etmedi diye... Ankara'nın ilgisini bekliyordu. Ankara'nın ilgisi, desteği gecikmeli geldi.

Çiftçi teşekkür ediyor... Ama devamını bekliyor. Biraz daha destek.

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Saha raporu

Buğday... İyi para etmiş... Üretici mutlu.

Mısır... Üreticinin cebine para girmiş... Çiftçi memnun.

Pambıkçı (pamukçu) suratını asmış... "Bana da, bana da" diyor.

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Vakıf

İhsan Aydeğer... Hatay Vakfı Başkanı... Vakıf oldukça aktif.

Beş ülkeden 50 üniversite öğrencisi... Bir hafta ağırlandı... Hatay'ı gezdiler.

Yüksek yargı... Hatay gezisi... Tanıtım...

Başarılı bir organizasyon.

Vakıf... Japon Büyükelçiliği... Ve Payas Belediyesi işbirliği... Her yıl 180 kadına meslek eğitimi... 10 yıl boyunca.

İhsan Aydeğer'i tebrik ettik.

***



Ankara'ya mesaj

Reyhanlı... Suriye sınırında, sıfır noktasında... Nüfusu 100 binin üzerinde... Sığınmacının en yoğun olduğu ilçe.

Gezdik... Çarşı, pazar... Sorduk:

- Ankara'ya bir mesajınız var mı? İstekleriniz...

Halk... Sözleşmiş gibi... Yanıtlar birbirinin fotokopisi:

- Suriye ile ilişkiler düzelmeli... Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda elinden geleni yapmalı.

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Nihayet... Çok şükür

Hüseyin Yayman... "İlle de gidelim" diye ısrar etti... Eski Hatay Parlamentosu.

Antakya'nın göbeğinde. Birkaç yıl önce... Müstehcen filmlerin gösterildiği bir sinemaydı.

Şimdi ise... Kültür Merkezi... Kütüphane.

Restore edilmiş... Yenilenmiş... Hatay'a yakışan bir eser olmuş.







O Hatay Parlamentosu ki... 40 milletvekili vardı.

22'si Türk.

9'u Arap-Alevi.

2'si Arap-Sünni.

5'i Ermeni.

2'si Rum-Ortodoks.







Büyük Atatürk'ün, "40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz" dediği Hatay'ın... "Türkiye'ye katılma kararı" aldığı parlamento.

Dün... Dökülen bir binaydı.

Bugün... Gurur abidesi... Çok şükür.

***



Artık yeter!

Geçen ayın başında Antalya'daydık.

800 işletmenin, 144 komisyoncunun bulunduğu sebze ve meyve halinde kahvaltı yapmıştık.

Masada kimler vardı, isim isim yazmıştık... 2 Kasım 2022. Söylediklerini de:

- Üretici-komisyoncu ilişkisinde sorun yok... Fiyatlar burada artmıyor... Fiyatı yükselten bazı zincir marketler.







Hassa'da... Antakya'da...

Dörtyol'da... Komisyonculardan aynı sözleri dinledik.

1. Tüketicide yükselen bir öfke var... Büyük marketlere dair.

2. Zincir marketler, ya bu öfkenin farkına varmıyorlar... Ya da milletin öfkesi umurlarında değil.

3. Yaygın bir söylem... Böyle gelmiş, böyle gider.

4. Ama... Artık yeter... Böyle gitmemeli. Serbest piyasa ekonomisi bir soygun düzeni haline gelmemeli.

***



Yol

Otoyola dair gözlemler... Birincisi, Ankara-Niğde akıllı otoyolu ile ilgili... 2020'de açılmıştı.

Araç trafiği fazla değildi... Sürücülerin çoğu eski yolu tercih ediyordu... Ankara-Şereflikoçhisar, Aksaray bölünmüş yolunu.

Şimdi... Akıllı otoyolda trafik yoğun... Her geçen ay daha da artıyor.

İkinci gözlem... Otoyolun Adana bölümü.

Adana trafiği öyle yoğun ki... Otoyol... Çevre yolu... Sanki şehrin içi.

Adana'dan geçmek bir eziyet.

Türkiye öyle hızlı büyüyor ki... Birkaç yıl sonra Adana'ya yeni yol gerekecek... Otoyol kuzeye çekilecek.

Ve... Son gözlem... Bir soru:

İskenderun'a kadar gelen otoyol, ne zaman Hatay'a uzanacak?

Hatay da yetmez... Suriye sınırına.