Gelüşke Hanı... Tarihi bir mekân... Kalabalık... İzmirli bir grup kadın, hanı geziyorlardı... İçlerinden emekli bir İngilizce öğretmeni dedi ki:- Türkiye'nin her yeri Midyat gibi olsa bütün sorunlar çözülür... Ne olur bunu yazın.

Midyat... Bir mozaik... Türk... Kürt... Süryani... Arap... Ezidi... Cami ile kilise "aynı fotoğraf karesinde".

Camiler... Ulu Cami... Hz. Muhammed Camii... Cevdet Paşa Camii... O kadar çok ki.







Kiliseler... Manastırlar... Hangi birini sayalım... Deyrulzafaran Manastırı... Mor Yakup Kilisesi.

Müslüman... Hıristiyan... Ezidi... "Aynı mezarlıkta."

İmam ile papaz... Aynı kahvede... Sohbet ediyorlar.

Huzur... Birlik, beraberlik... Dayanışma... Kardeşlik... Tam puan.

İzmirli emekli öğretmen doğru söylüyor... "Midyat modeli" ah keşke bütün yurda bir yayılsa.

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Süryaniler

Türkiye'de 25 bin Süryani var...

Çoğu İstanbul'da.







Avrupa'da 375 bin Süryani... Almanya, İsveç, Hollanda, Belçika, İsviçre, Fransa, Avusturya'da.

Amerika'da 80 bin...

Avustralya'da 20 bin.







İstanbul'daki... Avrupa'daki... Amerika'daki... Pek çok Süryani "yaz tatilini" Midyat'ta geçiriyor... Ana baba ocağında.

"İki üç katlı... Taş konaklar" yaptırmışlar... Kaldıkları süre ise "yılda bir ay".

Süryani köyleri... Anıtlı... Güngören... Barıştepe... Mercimekli... 13 köy... Cami de var... Kilise de... Ve "her biri birkaç milyon dolarlık konaklar".

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Midyat pizza

Abdulkadir Aksu aradı... "Pizza yemeden dönme" diye... Sorduk... "Ne alaka?" Ama... Aksu ısrar etti:

- Mutlaka pizzacıya git... Ne demek istediğimi anlarsın.







Yemişli... Süryani köyü... "Enhill Pizza Grillhouse."

Üçköy... Bir başka Süryani köyü... "İzla Pizzeria."

Biz "Elbeğendi" köyüne gittik... Kafro's Pizzeria.







Köyler küçük... Ama nereye baksanız lüks konaklar... Şimdi boş... Yazları doluyor.

Pizzacı kalabalık... Turist gruplar... Yerli, yabancı... Önceden yer ayırtmazsanız, pizza yiyemezsiniz.

Kafro's Pizzeria... Cumartesi-pazar kapalı... Zira... "Personelin dinlenmesi lazım."

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Kadına saygı

Uğramazsak olmaz... Zekiye Midyat Kadın ve Aile Merkezi... Belediye Başkanı Veysi Şahin ile birlikte ziyaret ettik.

Zekiye Midyat... Eski Belediye Başkanı... "Sanatçı Sermiyan Midyat'ın babaannesi."







"Hükümet Kadın." Sinema filmi... Filmdeki karakter... Zekiye Midyat.

"Merkez" kadınların buluşma yeri... Meslek kursları... Dikiş, nakış... Resim... Kadın üretiyor... Satıyor... "Aile bütçesine katkı." Sorduk... Çarşıda da sormuştuk... Sokakta da... Soru, "kadına şiddet".

Yanıt... "Midyat'ta böyle şey olmaz... Ayıptır... Günahtır... Erkeğe yakışmaz."

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Teşvik ve yatırım

Midyat'ta... Caddelerde... Sokak aralarında...

"Atölyeler" gördük.

"Tekstil atölyeleri."

Öyle üç beş değil... "120 atölye."

Çalışanların çoğu "civar köylerden" gelen kadınlar.

Üretim, tekstil ürünleri... "Yabancı markalar... Tamamı ihracat."

Teşvik... Sigorta desteği... Ucuz işçilik... "Apartman altları" sanki birer fabrika.

Belediye Başkanı Veysi Şahin dedi ki:

- Hepsine Organize Sanayi Bölgesi'nde yer veriyorum... Oraya gidecekler... İşlerini daha da büyütecekler.

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Okumak özgürlüktür

Türkiye'de... Değişik illerde... "Bebek ve çocuk kütüphanesi" var... 8 yerde.

Dokuzuncusu Midyat'ta.

Duvarlarda... 36 farklı dilde... "Okumak özgürlüktür" yazılı.

Masal evi... Müzik köşesi... Her şey düşünülmüş.

Gezenler, hayran kalıyorlar... "Yaygınlaşmasını" dileriz.

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Ders

Midyat... "Dinler ve diller kenti."

Otelde... Lokantada... Çarşıda... Türkçe konuşan da var... Süryanice, Arapça, Kürtçe konuşan da.

Herkes birbirine saygılı.

Siyaset... Midyat'ta da "canlı... Konuşuluyor... Tartışılıyor... İsimler havada uçuşuyor... Milletvekili aday adayı isimleri... Cumhurbaşkanlığı..."

Ama... "Sesini yükselten" yok... "Kötü söz... Hakaret" hiç yok.

Midyat... "Siyaset sektörünün" ders/örnek alacağı bir yer.

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Sıfır bürokrasi

Belediye Başkanı Veysi Şahin ile dolaşırken... Yanımıza yaklaşanlar oldu:

- Başkanım... Babadan kalma konağımı butik otel yapmak istiyorum.







Konaklar... Birer tarihi eser.

Başkan Veysi Şahin'den "tam destek... Sıfır bürokrasi... Yeter ki butik otel yap... Büyük ihtiyaç."

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Huzur ve ekonomi

Gelüşke Han, Midyat'ın en canlı mekânlarından... Kentin göbeğinde... Müze gibi bir yer... Eski bir Süryani konağı... Kafe... Restoran.

Pek çok TV dizisinin bir bölümü burada çekilmiş.

Mekânı Veli Güneş işletiyor.







Duvara Turgut Özal'ın fotoğrafını asmış.

"Özal, Türkiye'yi dışa açtı... Turizmcilere babalık yaptı" diyor. Sohbet... Söz "bugüne" geliyor... "Cumhur İttifakı... Millet İttifakı... Siyaset... Yaklaşan seçim..."

Veli Güneş "Siyaset ısınıyor" diyor:

- Herkes kafasına göre bir şey söylüyor... Ama millet huzur ortamının devamını istiyor... Huzur olursa ekonomi de canlanır... Rusya-Ukrayna krizinde Avrupa, Amerika sınıfta kalırken Türkiye bu süreci iyi yönetti... Bu olay piyasaya da yansıdı... Gelen turist arttı... Aman düzenimiz bozulmasın.

***



Anadolu... Hazine

Midyat... Savur... Derik... Yeşilli... "Tarihin içinde dolaşıyorsunuz." Anadolu bir hazine.

"Sen ne güzel bulursun,

Gezsen Anadolu'yu,

Dertlerden kurtulursun,

Gezsen Anadolu'yu."

Seçim için geriye sayım başlarken... Siyasetçilere "Anadolu'ya açılmalarını" öneririz.

Zira... Ankara'da... İstanbul'da... "Siyaset kulislerinde" laf üretiliyor.

Anadolu'da... Örneğin Midyat'ta... Gündem çok farklı... Unutmadan... Siyasetçilere bir önerimiz var:

Halkın içine "korumalarla... Sirenli, çakarlı araçlarla" girmeyin... Gösteriş yapmayın... "Yolları kestirmeyin." "Fanatik partili bir kalabalıkla" gezmeyin. "Sade vatandaş" olun... Göreceksiniz "halk daha fazla ilgi gösterecektir... Ne düşünüyorsa, özgürce, yüzünüze söyleyecektir."