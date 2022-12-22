Salon sanayicilerle doluydu... Tören vardı... "Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni- 2022."Rifat Hisarcıklıoğlu kürsüye çıktı... TOBB Başkanı.







- Hepiniz farklı siyasi görüşlere sahip olabilirsiniz... Doğaldır... Demokrasinin gereğidir... Ama... Sakın ha sakın birbirinizi ötekileştirmeyin... Ve unutmayın ki, birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta ise azap vardır.

Tören "alkışlarla" başladı.

Hisarcıklıoğlu'nun sözleri uzun uzun alkışlandı.

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Gözyaşları

Kocaeli... Togg fabrikasının bulunduğu şehir.

Nereye gitseniz Togg konuşuluyor... Sokakta... Organize Sanayi'de... Çarşıda.

"Ödül töreninde" de aynı konu açıldı.

Vali Seddar Yavuz, "fabrikadaki törene" gitmiş.

Dedi ki:

- Törende... Yerli ve milli aracımızı görünce... Gözyaşlarımı tutamadım.

Salonu dolduran sanayiciler "Biz de... Biz de" diyerek seslerini yükselttiler.

Ve... Yine alkışlar.

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'Önem'

Vali Seddar Yavuz'un, "fikri ve uygulaması kendisine ait olan" bir projesi var... Görev yaptığı her yerde uyguluyor:

ÖNEM... Açılımı "Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele."

2020'den bugüne... 90 bin öğrencinin katıldığı bir proje.

"Kanaat önderleri... Hayırseverler... Hali vakti yerinde olanlar" projeye destek veriyorlar.

Proje kapsamındaki çocuklara "hamilik" ediyorlar.

Vali ve eşi... "6 çocuğun hamisi."

Kendi çocukları gibi ilgileniyorlar.

Örnek bir proje... Tebrikler ve teşekkürler.

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Müjde

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bir süredir "Körfez'in temizlenmesine" odaklanmıştı.

Sorduk... "Mesafe alabildiniz mi?"

Başkan "Müjdeyi verebilirim" dedi:







2023'te... Türkiye'nin en büyük çevre yatırımını yapacağız... Toplam 120 milyon dolarlık bir proje.

İzmit Körfezi'nin son noktasında... Deniz dibinde birikmiş 8.5 milyon metreküp çamur var... Temizlemeye başlayacağız.

Müsilaj mücadelesi açısından çok önemli... Ayrıca denizdeki oksijen seviyesi de yükselecek.

Dev yatırımın birinci etap ihalesi yapılmış... Şantiye kuruluyor... Gözün aydın Kocaeli.

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Uzlaşma özlemi

Aynı törende "Kocaeli Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin" de açılışı yapıldı.

Kürsüde Cemil Çiçek:







Dağın başına kış, insanın başına iş gelir... Kavga, hayatın bir parçasıdır.

Davalık olabilirsiniz... Mahkemeye gidersiniz... Dava 3-4 yıl sürer... Zaman ve kaynak kaybı.







Kocaeli'nde... 3 bin 500 iş davası olduğunu biliyor musunuz?

Şimdi... Tahkim sistemi var... Arabuluculuk... Davanız 4 saatte biter... Zamandan tasarruf... Ve daha az masraf.

Onun içindir ki... İhtilafsız bir iş dünyası... İhtilafsız bir Türkiye diliyorum.

Herkes "uzlaşmaya" öyle özlem duyuyor olmalı ki... Alkış yağmuru başladı.

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Milli İrade Meydanı

İnşaatı devam ediyor... 50 bin metrekarelik bir proje... İçinde çocuk oyun alanları da olacak, kaykay pistleri de... Otopark da.

Ve... Parkta 3 bin 600 metrekare "çok amaçlı yapılar" yer alacak.

Yer seçimi ve proje "iyi düşünülmüş".

Milli İrade Meydanı'nı konuşurken... Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın "Millet bahçesinin yapımı da sürüyor" dedi.

276 bin metrekarelik bir büyüklük... 7 kafeterya... 5 rekreasyon iskelesi... Oturma ve dinlenme birimleri... 6 adet çok amaçlı salon.

Bunlar... Güzel şeyler... Şehrin "nefes alması için" çok gerekli.

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Gebze

Nail Çiler... Gebze Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Gebze... Tam bir "sanayi üssü".







Kocaeli'nde 13 Organize Sanayi Bölgesi var... "10'u Gebze'de."

Türkiye'de... 10 Organize Sanayi Bölgesi olan "başka ilçe yok".

Nail Çiler'e "seçimi, siyaseti" soracak olduk.

"Siyasetten daha önemli bir konu var" dedi:

- Nitelikli eleman bulamıyoruz... Türkiye'nin en önemli sorunu mesleki eğitim... 3 ayda 100 bin nitelikli elemanı işe almaya hazırız... Ara eleman yok ki.

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Popülizm... Büyük risk

Tahir Büyükakın... Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı. Hizmetten söz etti... Üretimden... İhracattan... Kalkınmadan.

Sonra dedi ki:

- Türkiye'nin önü açık... Bir ve beraber olduğumuz sürece, daha güçlü bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz.

Alkış, alkış, alkış.

- Bu ülke popülizme teslim olmamalı... Popülizm en büyük risktir.

Daha yoğun alkış.

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Birlik ve beraberlik

Kürsüye Seddar Yavuz çıktı... Kocaeli Valisi.

Tahir Büyükakın'ın söylemiyle... "Şehrin orkestra şefi."

Seddar Vali dedi ki:







- Öldük, yandık, bittik, battık sözlerinin kimseye faydası yok... Bir ve beraber olalım.

Vali, konuşmasına devam edemedi... Alkış patladı. Kürsüye Seddar Yavuz çıktı... Kocaeli Valisi.

Tahir Büyükakın'ın söylemiyle... "Şehrin orkestra şefi."

Seddar Vali dedi ki:

- Öldük, yandık, bittik, battık sözlerinin kimseye faydası yok... Bir ve beraber olalım.

Vali, konuşmasına devam edemedi... Alkış patladı.

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Yatırım, üretim, istihdam

Rifat Hisarcıklıoğlu'na bir gözlemimizi söyledik.

"Seçim yaklaştıkça ziyaretçileriniz artıyor" dedik.

Ve... "Tanık olduğumuz manzaraları" anlattık il il.

Partilerin yerel örgütleri... Aday adayları... Ticaret ve Sanayi Odalarını... Borsaları... Ziyaret ediyorlar... "Kendilerini anlatıyorlar... Destek istiyorlar."

Rifat Bey güldü... "Biliyorum" dedi... Ve ekledi:

- Ama... Bizim işimiz yatırım, üretim ve istihdam... İhracat... Biz kendi işimize bakıyoruz.

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Sokağın sesi

Halit Yılmaz... Yerel medyadan arkadaşımız... Birlikte nabız tutmak istedik.

Millet... EYT'yi bekliyor... Ve asgari ücreti.

İmamoğlu davası... Çok kişi "Bu işten mağduriyet çıkmaz... Tamamen CHP'de parti içi hesaplaşma" görüşünde.

Zincir marketlere karşı "yükselen bir öfke" var.

Anketler havada uçuşuyor... İşportaya düşmüş... Çok anket var ama... "Anketler arasında da uçurumlar var."

Yarın... Yine Kocaeli... Ekonomi... Siyaset... Hizmet.