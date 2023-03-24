Ramazan geldi, hoş geldi... Konya... Mehmet Işıkçeviren Camii... Çarşamba akşamı... Mahya... Yeşil ışıklı... "Ramazan" yazılı. Bir diğer cami... Hacı Veyiszade... Yine ramazan ışıkları.







Ancak... Perşembe akşamı... Konya'da, iftar çadırları kurulmadı... Neden?







Yanıtı... Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay versin:







- Bu yıl, iftar çadırını Hatay'da kurduk... 2 bin kişiye iftar... Ramazan boyunca.

Deprem... Artık Konya ile Hatay kardeş.

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İLK SAHUR



Çarşambayı perşembeye bağlayan gece... İlk kez sahur.

Hatay'a... 3 bin 500 sahur paketi... Akşamdan dağıtıldı.

Dağıtan... Yine Konya Büyükşehir.

Kardeşlik... İşte bu.

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REFLEKS



Deprem... 6 Şubat Pazartesi... Saat 04.17... Yer yerinden oynadı.







Aynı gün... Öğleden sonra... Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay'daydı.

Yine aynı gün... Saat 18.00... Sıcak yemek... Teşekkürler Konya.

Hataylılar... Konya ile gurur duyuyor.

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ÖVGÜYE DEĞER



Depremin ertesi günü... 7 Şubat Salı.

Konya... Hatay'da seyyar fırın kurdu... Binlerce ekmek.

Fırın hâlâ çalışmaya devam ediyor.

Sıcak yemeğe gelince... Konya, depremin ikinci gününden itibaren mutfağı büyüttü... 75 bin kişiye sıcak yemek verdi.

Konya... Belediyecilikte başarılı şehirlerden.

Başarısını... Hatay'da taçlandırdı... Ne kadar övülse yeridir.

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SINIRSIZ HİZMET



Depremden sonra... Hatay'ın su şebekesi çökmüştü.







Onarım... Su kuyularında temizlik... Şebekeye, sürekli temiz su verilmesi... Konya Belediyesi'nin kardeşlik vazifesi.

Sokak çeşmeleri yapılması... Sokak çeşmelerine 18 tankerle su aktarılması...







Mobil... Gözlük aracı... Ağız ve diş sağlığı tarama, tedavisi...

Çocuklar için eğlenceler...

Evet... Konya için Hatay'a hizmette sınır yok.

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KONTEYNER KÖY



Konya Büyükşehir Belediyesi... Metropol ilçeler Meram, Selçuklu, Karatay belediyeleri.







Ve Ticaret Odası... Sanayi Odası... Ticaret Borsası.

Elbirliği... İşbirliği...

Tam bin konteyner... 437'si ay sonuna kadar kurulmuş olacak... Tamamı Ramazan Bayramı'na yetişecek.

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UNUTULMAZ VEFA



Ramazan başlarken... Konya'dan Hatay'a... 23 bin gıda kolisi.

İhtiyaç sahiplerine ev ev, çadır çadır, konteyner konteyner dağıtıldı.

Konya'da... Sivil örgütlenme güçlü... Sivil toplum kuruluşu çok.

MÜSİAD... Hayli güçlü.

Ticaret Odası... Sanayi Odası... Ticaret Borsası... Esnaf kuruluşları... Say say bitmez.

Başta da Konya Büyükşehir'in liderliği olunca;

Hatay'a... 601 TIR yardım.

Konya... Hatay'da 4 lojistik merkez kurdu.

Dağıtım... Bu merkezlerden, depremzedelere.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dağıtımla bizzat ilgilendi.

Hatay, Konya'nın vefasını... Konya kardeşliğini hiç unutur mu?

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'İNSANLIK VAZİFEMİZ'



Depremle sarsılan illeri komşu kapısı yaptık... Haftalardır bölgedeyiz.

42 Konya plakalı araç o kadar çok ki.

Konya... Depremin ardından, 3 bin 169 personel ve 910 araçla Hatay'daydı... İş makinesi... Otobüs... Ambulans... Su tankeri.

Depremin olduğu gün... Saat 14.30... Konya arama kurtarma ekipleri ve itfaiyesi Hatay'daydı.

Konyalılar... 168 kişiyi enkazdan canlı çıkardı.

Başkan Uğur İbrahim Altay'ı tebrik ettiğimizde... Ağzından üç sözcük döküldü:

- İnsanlık vazifemizi yaptık.

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PAYAS AYAĞA KALKIYOR



Hatay'ın ilçesi... Nüfusu 40 binin üzerinde.

Can kayıpları... Yıkılan binalar... Ağır hasarlılar... Payas, Payas olalı böyle felaket yaşamadı.

Perşembe... Ramazanın ilk günü... Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ile sohbet... Dedi ki:

Bin 200 binayı yıkıyoruz... Yıkım, devam ediyor.

Türkiye, büyük devlet... Sağlam zemine yeni konutların temeli atıldı... Bin konutun inşaatına başlandı.

Devlet/millet işbirliği... Yardımlaşma... Payas'ımız ayağa kalkıyor.

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BU DESTAN, KAPAK OLSUN



Konya... Hatay'a destek olurken... Yardım yağdırırken... İftar çadırları kurarken... Kendi hemşerilerini de ihmal etmedi... Unutmadı.

Büyükşehir Belediyesi'nin... Sosyal destek kartı var... İhtiyaç sahiplerinde.

Ramazan... Sosyal destek kartlarının yardım sınırı yüzde 100 artırıldı.

Mevlana şehri Konya... 6 Şubat'tan itibaren deprem bölgesinde, destan yazmaya devam ediyor.

Konya destanı, televizyonda yardım şovu yapanlara... Ekranda, çok sıfırlı rakamları söyleyip sonra uykuya yatanlara kapak olsun.

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TEŞEKKÜRLER



Konya... Adana'da büyük bir mutfak kurdu... Dört dörtlük.

Fabrika gibi çalışıyor... Konyalı aşçılar... Ve yardımcıları.

Payas'a... İftar yemeği... Sahur paketleri.

Teşekkürler, vefalı ve hayırsever Konya.

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BEĞENDİK



Perşembe akşamı... İlk iftar... Payas... İftar çadırı... 2 bin kişi iftar yaptı.

Ezogelin çorba... Piliç sote... Pirinç pilavı... Ayran.

Uğur İbrahim Altay bize sordu:

- Beğendiniz mi? Bir eksiğimiz var mı?

Yanıt... Payas Belediye Başkanı Bekir Altan'dan geldi:

- Allah razı olsun.