HATAY

Ramazan Bayramı... Paskalya... Pesah Bayramı... 36 yılda bir denk geliyor... Ve üç semavi dinin mensupları da oruç tutuyor... Özel bir ay. Dün akşam...







Üç dinin mensupları... Kardeşlik sofrasında birlikte iftar yaptılar.

Hatay'dan... Bütün dünyaya birlik... Dostluk... Kardeşlik mesajı yolladılar.







Dini liderler, yaralı Hatay'ın acısını paylaştılar.







Dualar... Gözyaşları... Birbirine karıştı.

Büyük Atatürk'ün emaneti Hatay... Dün... Tarihi bir gün yaşadı.

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Böyle mi olacaktı?

Hüseyin Yayman... AK Parti Hatay Milletvekili... Farklı dinlerin liderlerini ve cemaat mensuplarını getirecek uçağı beklerken, "Böyle mi olacaktı? Bayrama böyle mi girecektik?" dedi.







"Kader" diyebildik... Asrın felaketi.

Devlet-millet işbirliği... Yaralar sarılıyor... Ama...

Yara derin... Yıkılan binalar... Nereye baksanız enkaz... Bölge, bayrama yaslı giriyor.

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Beyoğlu-Hatay hattı

Tarihi bir yerleşim yeri... Beyoğlu... Cami çok... Kamer Hatun... Nusretiye... Kemankeş... Yeraltı... Kiremitçi Ahmet... Ve diğerleri.

Kilise de öyle... Aya Konstantin... Sacre Coeur... Meryem Ana... Sent Antuan... Gerisi de var.

Hatay... Milat öncesi 100 bin yıla uzanan tarihi derinlik ve zenginlik.







Camiler... Kiliseler... Saymakla bitmez.

Habibi Neccar Camii... Mahremiye Camii... Nakip Camii... Yeni Cami... Bir kısmı yıkılmış... Bazıları hasarlı.

Kiliselerin durumu da farksız... Yerle bir olan da var... Tavanı göçen, duvarı yıkılan da... Katolik Kilisesi... Protestan Kilisesi... Mesihçiler Kilisesi... Apostolik Havari Kilisesi.

Dün... Dini liderler, o cami senin, bu cami benim dolaştılar.

Ev sahipliği... Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan.

Tam bir kardeşlik buluşmasıydı.

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Bayram şekeri

İstanbul'dan misafirleri getiren uçak, öğleden sonra Hatay Havalimanı'na indi.

Sabah... Hüseyin Yayman ile şehri dolaştık.

Ramazan Bayramı hazırlığı... Ama dükkânların çoğu kapalı.







Âdettendir... Şeker... Ağız tadı... Çadırdakiler... Konteynerde kalanlar... Birbirlerine şeker ikram edecekler.

Çikolata mı dediniz? Ne gezer... Pastane yıkılmış... Çikolatacı enkaz altında, sizlere ömür.

Tarihi Uzunçarşı'da bir şekerci... Murat Öğütmen... Evi yıkılmış... Ağabeyi enkaz altında kalmış... Murat, acısını içine gömmüş, dükkânı açmış.

Öyle ya... Yarın Ramazan Bayramı... Hataylı, şeker alışverişi yapacak.

Ama... Müşteri tek tük... Kiminin parası yok, kimi de uzaklarda... Konteynerde, çadırda.

Hüseyin Yayman... Şeker aldı... Kuruyemiş aldı... Paket paket.

Sonra... Sokakta... Çadır kentte... Konteyner kentte... Dağıtmaya başladı.

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Tebrikler Haydar Ali Yıldız

Beyoğlu... Hatay... Uygarlıkların, değişik dinlerin yüzyıllar boyunca huzur içinde, birlikte yaşadıkları... Kardeşlik ve komşuluk yaptıkları yerler.

Rum... Ermeni... Süryani... Keldani... Cami... Kilise... Sinagog... Beyoğlu'nun kültürel zenginliği.

Ağır hasarlı havra... Yıkılmış Ortodoks kilisesi... Orta hasarlı Katolik kilisesi... Dinler ve diller... Hatay'ın renkleri.

Dünkü buluşmanın mimarı Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ı kutluyoruz.

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Moral ziyareti

Mustafa Şentop... TBMM Başkanı... Depremden sonra iki kez Hatay'a geldi... Halkın arasına girdi... Depremzedeleri dinledi.

Şentop... Dün yine Hatay'daydı.

Ruhani liderleri... Misafirleri yalnız bırakmadı.

İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği ve İstanbul Başpiskoposu... Dimitri Bartholomeos.

Türkiye Musevileri Hahambaşısı...

İsak Haleva.

Türkiye Ermenileri Patriği... Sahak Maşalyan.

Süryani Kadim Ruhani Lideri Yusuf Çetin.

Cemaat vakıflarının temsilcileri... Bazı diplomatlar.

Dini mabet ziyaretleri... Konteyner kent... Kuran-ı Kerim tilaveti Tasavvuf müziği... Semavi dinlerden ilahiler.

Dün yaşananlar... Yas tutan Hatay'a, ilaç gibi geldi... Morali yükseltti.

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'85 milyonun meselesi'

Depremden sonra Hatay'a ilk kez gelenler... Dini cemaat önderleri... Gördüklerine inanamadılar.

Öyle bir manzara ki... Yürek dayanmaz.

Yıkılan binalar... Enkaz taşıyan araçlar... Toz, toprak.







Ama... Devlet-millet dayanışması... Hatay küllerinden doğacak... Ayağa kalkacak... Yepyeni, modern bir şehir doğacak.

Gezerken... Valilik binası bahçesine girdik... Yemyeşil.

Valilik binası... Ağır hasarlı... Bırakın içine girmeyi, yanına yaklaşmak bile mümkün değil... Tehlikeli.

Bahçede bir anıt... Büyük Atatürk... Ve taşın üzerinde onun şu sözleri:

"Hatay davası, benim şahsi meselemdir."

Hüseyin Yayman... Depremde 11 yakınını kaybetti... Dedi ki:

- Aziz Atatürk... Hatay benim de şahsi meselem... 85 milyonluk büyük Türkiye'nin meselesi... Gözün arkada kalmasın.

***



'Beni unutma'

Hayır, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın ünlü Beni Unutma şiirinden söz etmeyeceğiz.

Hatay'a... Depremden sonra defalarca geldik.







Ramazan Bayramı sonrası yine Hatay'da olacağız.

Her gelişte... Herkesten... En çok duyduğumuz söz:

"Beni unutma... Bizi unutma."

Unutmuyoruz... Unutmayacağız... Hatay'ı unutmak, Hataylılar için, deprem acısı kadar büyük yıkım olur.