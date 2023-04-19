Sıcak gündem... Ramazan... İftar... Deprem bölgesine yardım... Bayram hazırlığı... Yarın... Karadeniz doğalgazı evlere girecek... Acaba doğalgaz bedava olur mu? Seçim afişi yok... Seçim müziği yok... Konvoy yok.







Siyaset ve seçim, bayramdan sonra sıcak gündem olacak.

Geldik... Gezdik... Sınıf atlayan bir Düzce gördük... Sevindik.

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Başkan farkı, anlayış farkı

Bir şehirde... Yıldız Teknik... İspanya... Harvard eğitimli bir mühendis belediye başkanlığı yapıyorsa...

Bu başkan, bürokrasinin değişik kademelerinde görev yapmışsa...

Üstelik kariyerinde... Milletvekilliği... Bakanlık da bulunuyorsa...

Artı... Hırsı, aklının önünden gitmiyorsa... Kafasında, siyasete ve geleceğe dönük tilkiler dolaşmıyorsa...







O şehrin sınıf atlaması doğal.

Eğer bir şehrin belediye başkanı, siyaset değil hizmet odaklı çalışıyorsa...

Yakasına parti rozeti takmıyor, herkese eşit/adil davranıyorsa...

Ve... İlkeleri varsa... 10 ilke... İnsan... Bütçe... Çevre... Altyapı... İmar... Kültür ve Sanat... Ulaşım... Kalkınma... Teknoloji... Kalite...

Evet... Bir kez daha tekrar edelim... O şehir sınıf atlar.

Düzce'yi gezmelisiniz... Modern bir şehir göreceksiniz.

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Estetik dokunuş

Başkan Faruk Özlü, Kent Estetiği Projesi yapmış.

Şehrin göbeğinde... İstanbul Caddesi'nde... Valilik ile belediye binası arasındaki bir kilometrede... Cephe giydirmesi uygulamış.







Eski binalar, yepyeni bir görünüme kavuşmuş.

Bu proje, kurumsallaşmalı.

Diğer şehirlerimiz için de örnek olmalı.

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Örnek

İnönü Parti... Anıtpark... Avni Akyol Parkı... Yan yana. Başkan... Üç parkı birleştirmiş.

Ortaya büyük bir park/yeşil alan/ meydan çıkmış.







Bir başkan rant/kısır siyaset/ gelecek hesapları peşinde değilse... Şehrin çehresi değişiyor.

Örnek... İşte Düzce.

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Su akar, Özlü yapar

Türkiye'de... Ortasından su geçen şehir, az da olsa var.

Ama... Kıymetini bilen... Değerlendiren şehir yönetimi az.







Örneğin Hatay... Asi Nehri'nin kıymetini bilemedi.

Eskişehir... Porsuk'un değerini bildi. Temizledi... Çevresini gezi alanına çevirdi... Prof. Yılmaz Büyükerşen'in eseri.

Düzce... Asar Deresi... Pislik içindeydi... Faruk Özlü Rekreasyon Projesi uyguluyor... İnsan ile suyu buluşturuyor.

Darısı... İçinden su geçen bütün şehirlerimize.

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Deprem kardeşliği

Deprem... Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi... Yaralı... Hasarlı.

Daha önce, deprem acısını yaşamış olan Düzce, hemen Türkoğlu ile kardeş oluvermiş.

Türkoğlu'nun neye ihtiyacı varsa... Türkoğlu ne istiyorsa... Düzceliler, TIR'lara yüklüyor, gönderiyor.

Bu cuma, Ramazan Bayramı.

Düzce... 2 bin 500 bayram kolisi hazırladı.

Bizzat Belediye Başkanı Faruk Özlü gidecek, dağıtacak.

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Altın formül

Şehri gezerken... Faruk Özlü, "Atatürk'ün bir sözü var... Altın harflerle duvarlara yazılmalı" dedi.

İşte o söz:

"Bir tek şeye ihtiyacımız var, çalışmak."

Doğru söze ne denir? Keşke, dedikoduyu, gevezeliği, kuru laf üretmeyi bıraksak da... Çalışmaya odaklansak.

Faruk Özlü... "Günde 16 saat çalıştığını" söyledi... İki vardiya.

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Yöresel tatlar merkezi

Düzceli dostumuz Ragıp Gökesaoğlu tutturdu... "İlle de Mutfak Sanatları Merkezi'ne gidelim" diye.

Düzce... Gaziantep, Afyonkarahisar, Hatay gibi bir gastronomi şehri.

Çeşit çeşit yemek var... Çoğunun adını duymadığımız yemekler.

Cevizli, peynirli patlıcan dolma... Göbete... Kabak simit... Otlu kaygana... Keşli, cevizli erişte... Lorlu pide... Haluj... Ape yeşek tatlısı... Diken ucu mücveri... Palabiye... Defne yapraklı güveç... Şıpsı... Fıccın... Sarambule... Turp otu kavurması... Korkota çorbası... Say say bitmez.

Çerkez yemekleri... Boşnak yemekleri... Abhaz yemekleri... Roman yemekleri... 11 çeşit, coğrafi işaretli yemek var.

Yemek Sanatları Merkezi, hâlâ açık... Gel, yemek yapmasını öğren... Okul gibi.

Müze gibi bir yemek atölyesi... Beğendik.

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Yeni stat

Stadyum... Şehrin içinde kaldı... Yıkılacak.

Yenisi yapılıyor.







Yıkılacak stadın yeri... Otel, AVM, konut için ideal.

Faruk Özlü'nün kararı:

"Hayır... Yeşil alan olacak."

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Çöplük lavanta kokacak

Düzce'de... Yıllarca gösteriler oldu... Protestolar.

Konu... Şehrin çöpü... Dökecek yer yok... Pislik... Hastalık yuvası.

Ama... İstenince sorun çözülüyor... Faruk Özlü tesis yaptı.

Katı atık ayrıştırılıyor... İşleniyor... Geri dönüşüm... Enerji üretimi... Modern bir tesis.

Tesisin çevresinde peyzaj düzenlemesi... Lavanta bahçesi.

Dedik ya... Önce hizmet... Lafı bırak hizmet etmeye bak.

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Siyasi gündem

Faruk Özlü'ye veda... Şehir içinde, ilçelerde bir tur... Anket... Nabız yoklaması.

AK Parti... Liste başı Ayşe Keşir... Milletvekili... Genel Başkan Yardımcısı... Millette karşılığı var.

CHP listesinin ikinci ve üçüncü sırasında kadın adaylar... Hatice Aslıhan Akbal Tüysüz ile Jale Uzunhasan... Ancak... 2018'de, CHP Düzce'de milletvekili çıkaramadı... Şimdi, ikinci, üçüncü sıra... Zor.

Unutmadan... 2018... AK Parti yüzde 56.06, iki milletvekili... MHP 18.71... Ümit Ölmez milletvekili... Yine aday... CHP 14.54.

Millet... Bayram telaşında. Siyaset, bayramdan sonra.