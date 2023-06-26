Antalya... Turizmin başkenti... Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi... Bayram turizmi... Vali Ersin Yazıcı dedi ki:

- Otel ve motellerimiz dışında eş, dost ve akrabalarının yanında kalanlarla birlikte nüfusumuz 1 milyon arttı... Üç buçuk milyona yaklaştı.

Yurt dışından turist yağmuru... Artarak devam ediyor.







Kurban Bayramı tatilinin uzaması... Canlılığa tavan yaptırıyor.

Antalya... 2019/pandemi depreminden sonra, en hareketli dönemini yaşıyor.

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Sıcak gündem



Antalya... 21 Haziran itibariyle... Ve havayoluyla gelen turist sayısı 4 milyon 835 bin 863.

Bu rakam neyi ifade ediyor?







Vali Ersin Yazıcı'nın yanıtı

Geçen yılın ayrı dönemine göre, oransal olarak yüzde 32'i artışı ifade ediyor... Sayısal olarak ise 1 milyon 175 bin 166 kişi.

Antalya'da gündem ne siyaset, ne CHP'de yaşananlar, ne İYİ Parti kongresi ve ne de ekonomi... Gündem, "Turizm... Bayram trafiği... Deniz, kum, güneş."

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Hava trafiği



Uçağın biri iniyor, diğeri kalkıyor... Müthiş bir hava trafiği.

Antalya'ya... Dış hatlardan yolcu girişi... Günde 60 ile 70 bin arasında.

10 Haziran... 1.071 uçak... 182 bin 113 misafir... "Rekor."

1 hafta sonra... 17 Haziran... "Yeni rekor." 131 iç hat, 950 dış hat olmak üzere bin 81 uçak.

17 Haziran... Misafir sayıları... İç hat 20 bin 491... Dış hat 167 bin 477... Toplam 187 bin 968 misafir.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "turizmcileri" topladı... Toplantı sonrası bize dedi ki:

- Herkes memnun... Rezervasyonlar çok iyi gidiyor... Tesislerde, yıl ortalaması yüzde 90 doluluk bekleniyor.

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Mektup



Ali Bahar... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

"Antalya, Türkiye'nin cari açığını kapatan şehir" diyerek söze girdi

"9 günlük bayram tatili ekonomiye ilaç gibi geldi" dedi.

Sonra da... "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği olduğunu" söyledi:

- Hangi bayramda tatilin kaç gün uzatılacağı yılbaşında açıklanırsa çok iyi olur... Herkes önceden planını yapar... Böyle yapılırsa turizmin çok daha canlanacağı kesin."

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Alanya... Çifte bayram



Burhan Sili... Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı... Onunla "sezonu ve bayramı" konuştuk.

Alanya... Turizmin hizmetinde 170 bin yatak.

5 yıldızlı turistik tesis sayısı 70'in üzerinde.

Yabanca nüfusu 50 bin... 140 milletten yabancı var... 27 bini "mülk sahibi."

Yerleşik/mülk sahibi nüfusun çoğu Rus, Alman, Ukraynalı, Danimarkalı.

Burhan Sili, "Oteller dolu" dedi:







Doluluk oranı zaten yüksekti... Bayram tatili ile birlikte boş yer kalmadı.

Tatilin 9 gün olması, ekonomi için büyük katkı.

Bu bayram farklı bayram... Çifte bayram... Kurban Bayramı... Turizm bayramı.

Hava limanlarındaki trafik, rekora koştuğumuzun somut göstergesi.

Sayın Cumhurbaşkanımızdan iki isteğimiz var... 365 bin nüfuslu Alanya'nın il olması... Ve Antalya- Alanya otoyol ihalesinin bir an önce yapılması.

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Kemer



Antalya... 640 kilometre sahil... Yüzbinlerce yatak... Oteller dolu.

Kemer ilçesinde durum... Celal Kahraman'ı dinlemek yeterli.

3 oteli var... 3 bin yatak.

Doluluk... Yüzde 100.

Misafir ağırlığı Rus... Sonra Baltık ülkelerinden gelenler... Ve diğer ülkeler... Ukrayna... Estonya... Kazakistan... Azerbaycan... Türkmenistan.

Soracaksınız... "Hiç Türk yok mu?" diye.

Elbette var... Celal Kahraman'ın söylemiyle:

Eş dost... Eksik olmasınlar... Birkaç kişi... Bayram için geldiler.

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Manavgat



Seydi Tahsin Güngör... Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Onun bir sloganı var:

"Turizmin başkenti denilince Antalya akla gelir... Antalya denilince de herkesin aklına Manavgat" gelmeli.

Takıldık... "Neden?" diye. Seydi Tahsin Güngör, çok iddialı... Dedi ki:







Yatak kapasitemiz 400 bine yakın.

500 turistik tesis... Yarısı 5 yıldız... Geri kalanı apart, bungalov, pansiyon.







Antalya'ya gelen turistin, 3'te biri Manavgat'ta kalır... Ve Antalya'nın turizm gelirinin üçte biri yine Manavgat'tan.

Son 3 yıldır turizmde sorunlar vardı... Korona... Global kriz... Bu yıl şeytanın bacağını kırdık... Turist yağıyor... Yerli yabancı. Seydi Tahsin Güngör'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup:

- Sayın Cumhurbaşkanım... İl olmayı hak etmedik mi?

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"Maşallah"



Adlıhan Dere... Antalya Esnaf Ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı... İlk sözü "maşallah" oldu.

Ve... Noktayı da "inşallah" diyerek koydu.

Sohbet ettik... Yüzü gülüyordu... Dedi ki:

Yabancılar geliyor... Bayram tatili 9 güne çıkınca Cuma gününden itibaren yerli turist akını başladı... Maşallah, maşallah.

Esnafın böyle bir canlılığa ihtiyacı vardı... Taksici, lokantacı, hediyelik eşya satıcısı, otelci... Oh çok şükür.

Bu hız devam eder... Temmuz çok hareketli geçer... İnşallah... İnşallah.

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Muğla



Hayati Nizamoğlu... Hamle Gazetesi'nin sahibi.

"Bodrum... Fethiye... Marmaris... Beklentiler çok yüksek... Turizm çok iyi" diyerek söze başladı:

Dövizdeki dalgalanma vatandaşın canını yakıyor ama... Turizmde, Türkiye'yi çok cazip hale getiriyor.







Yabancı turist rezervasyonu zaten yüksekti... Uzun bayram ile birlikte doluluk tavan yaptı.

Türk ekonomisinin turizm dopingine ihtiyacı vardı... Aman nazar değmesin.

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Afyonkarahisar



Türkiye'nin önemli kavşaklarından.

Ege ve Akdeniz'e hücum, 23 Haziran-Cuma akşamı başladı.

Cumartesi... İç turizm trafiği tavan yaptı... Pazar, yine yoğun trafik.

Mehmet Emin Güzbey... Yerel ODAK Gazetesi'nin sahibi ve yönetmeni.

"Afyonkarahisar da uzun bayram tatilinden nasibini aldı" dedi:

- Termal otellerdeki doluluk yüzde 95... Bayramın ikinci günü yüzde 100 olacak.

- Neden?

- Bayramın birinci gününde, memleketinde kurban kesenler, ikinci günü bayram tatiline çıkıyorlar da ondan.

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Oh!... Çok şükür



Bodrum... Fethiye... Çeşme... Selçuk... Datça... Karadeniz... Dolup taşıyor.

Oh!.. Çok şükür... Özlemiştik.

Dileğimiz, "2019'daki canlılığı" yakalamak.

İnşallah.