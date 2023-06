Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il" dedi... 13 Haziran 2023.

Ve... Diş macunu tüpten çıktı.

Artık macunu yeniden tüpe sokmanın imkânı yok.

Bazı ilçeler öylesine havaya girdiler ki... Şenlikler... Çalıştaylar... Manşetler... Ankara'nın yolunu tutan heyetler... Heyecan tavan yaptı.

Bugün... İl olmak için yanıp tutuşan ilçe manzaraları.

Midyat



Dinlerin ve dillerin buluştuğu nokta... Kuzey Mezopotamya'daki tarihi miras... Turizmin yükselen yıldızı.

154 yıl önce il merkeziydi.

Midyatlı, yıllardır il olmanın hayaliyle yatıp kalkıyor.







19 Aralık 2022... Midyat'ın rüyasını yazmıştık.

Yazımıza, "100. yılda 100 şehir (mi?)" başlığını atmıştık.

Devlet Bahçeli, "gönüllerde yatan aslanı uyandırınca..." Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, çalıştay düzenledi... Ve dedi ki:







Müslüman'ı, Süryani'si, Ezidi'si, Türkü, Arap'ı, Kürt'ü ile tek yürek olan kardeşlik ve hoşgörü diyarı Midyat, il olmayı çoktan hak etti.

27 Mayıs 1960 darbesi olmasaydı Adnan Menderes, Midyat'ı il yapacaktı... Söz vermişti.

Unutmadan... Veysi Şahin milletvekili iken, Meclis'e kanun teklifi vermişti... 2000 yılında... Aynı konuda... Midyat'ın il olmasına dair.

Alanya



Havaalanı deseniz var, üniversite deseniz var... Nüfusu 365 bin.

Turizm cenneti... Mülk alıp yerleşen binlerce yabancı... Alman... Rus... Ukraynalı... Danimarkalı... Hollandalı... Finlandiyalı... Avusturyalı... Birleşmiş Milletler gibi.







MHP Lideri Devlet Bahçeli konuştu ve...

55 yıllık Alanya Gazetesi, manşeti patlattı:

"İl mi oluyoruz?"

Hızla büyüyen Alanya, kabuğuna sığmıyor.

Kabuğunu kırmak ve il olmak istiyor.

Devlet Bahçeli, kabuğu çatlattı.

İl olana kadar Alanyalıya uyku, durak yok.

Polatlı



Yıllar önceydi... Polatlı'da... Anayol üzerindeki kavşakta... Bir tabela görmüştük... Ve yazmıştık... 19 Mart 2004. Koskoca tabela, Mahir Yavaş'a aitti:

"Hoş geldiniz. We want to become a province. (İl olmak istiyoruz.) Türkçe söyledik kimse anlamadı."

Mahir, Süleyman Demirel... Tansu Çiller... Mesut Yılmaz... Necmettin Erbakan ile görüştü... Yetmedi... ABD Başkanı Bill Clinton'a mektup yazdı...





Ama... Polatlı'nın rüyası 30 yıldır gerçekleşmedi.

Devlet Bahçeli söyleyince... Polatlı'nın il olma arzusunu duymayan, anlamayan kalmadı.

Sevgili dostumuz Mahir Yavaş, yıllardır sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.

En büyük arzusu, Polatlı'nın il olmasını görebilmek.

Erciş



Devlet Bahçeli... "Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il" deyince...

Ercişli halk ozanı Gökmen Sakin, aldı sazını eline:

"Âşık Emrah diyarıdır,

Elli ilin ayarıdır,

Meclis'e bir uyarıdır,

Vali gönder Devlet Baba."







Erciş... Van'ın ilçesi... 170 binin üzerinde nüfus.

2011... Van depremi... Erciş büyük hasar gördü.

Devlet/millet dayanışması... Erciş derlenip toparlandı... Küllerinden yeniden doğdu.

24 Haziran 2012... Erciş'ten, Erciş'in il olma aşkından, Erciş'in il olması için Ankara'da çalışan lobiden söz etmiştik.

Ve... Aynı yazıda... Şunu söylemiştik... "Ercişliye il olacaksın de, ağzındaki lokmayı al."

Erciş, günlerdir ayakta... Camilerde, il olma duaları ediliyor.

Tarsus



Ocak ayında Tarsus'taydık... Yerel medyadan dostumuz Selahattin Bozkurt, bir kâğıt uzatmıştı.

"Abi, imzala" demişti.

Tarsus'ta... İl olmak için imza toplanıyordu.

Her yerde, "İmza ver!.. Tarsus il olsun" yazıları vardı.

Elbette biz de imza verdik.







Ve... Tarsus'un il olma arzusunu köşemize taşıdık... İl olma kampanyasının fotoğrafını da basmıştık... 20 Ocak 2023.

Tarsus... 350 binin üzerinde nüfus.

Sağında, solunda iki büyükşehir. Adana ve Mersin.

Birkaç ay sonra açılacak olan Çukurova Bölgesel Havalimanı, Tarsus'un bitişiğinde.

Kuran-ı Kerim... Kehf Suresi...







Ashab-ı Kehf (Yedi Uyurlar)... İşte bu yedi uyurların kaldığına inanılan mağara Tarsus'ta.

Derin bir tarih... Dini inançlar bakımından önemli bir bölge... Camiler... Kiliseler... Tarihi Roma Yolu... Kleopatra Kapısı.

Tarsus'ta gündem... Ne ekonomi ne siyaset ne de CHP'nin içi.

Tek gündem... İl olmak.

***



Bandırma

Güçlü bir ekonomi... 165 bin nüfus... Türkiye'nin en büyük limanlarından biri burada.

Balıkesir'in 3. büyük ilçesi.

Sanayi, kültür, turizm... Zengin bir coğrafya.







Cilalı Taş Devri'ne kadar uzanan tarihi bir derinlik.

Ticaret... Tarım... Hayvancılık... Gelişmişlikte pek çok ilin ilerisinde.

Banses Gazetesi... Tufan Dalgıç... Dedi ki:

- Millet ayakta... Heyecan dorukta... Söyleyin, Bandırma il olmayı hak etmedi mi?

Ya olacak... Ya da olacak

Biliyoruz... Konya Ereğli'den dostlar arayacaklar... Sitem edecekler... Haklılar.

Biliyoruz... Nazilli'den, Akhisar'dan, Çorlu'dan... Ve daha pek çok yerden yine sitem yağacak... Haklılar.

Ama... Yerimiz dar... Bugünlük bu kadar.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, öyle bir konuya, öylesine damardan girdi ki...







Artık... Ya olacak ya da olacak.

Yazımıza Mardin'in Midyat ilçesiyle başladık... Noktayı yine Midyat'tan koyalım.

Midyatlı İsmail Öztaş... Dedi ki:

- İstanbul Suadiye'de lokantam var... Ocakbaşı... Oğluma bıraktım... Midyat'a döndüm, köyümde ev yaptırdım... Midyat il olana kadar bize uyku haram.

Belediye Başkanı Veysi Şahin, "Olacak" diyerek söze girdi:

- Hangimiz uyuyoruz ki... İl olana kadar hepimize uyku haram... Ama olacak... Midyat mutlaka il olacak.