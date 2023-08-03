Mehmet Çetinkaya... Ziraat Odası Başkanı... Asrın depreminde annesini, babasını, gelinini, 3 yeğenini kaybetti... Dedi ki:

- Acımız büyük... Yaramız kanıyor... Ama... Devletimiz yaraları sarmak için her şeyi yapıyor... Allah, devlete, millete zeval vermesin.







Kahramanmaraş... 14 bin can kaybı... Binlerce bina yerle bir... Ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

İstiklal madalyalı şehir, hızla derlenip toparlanıyor.

Kalıcı konutlar yükseliyor.

Küllerinden... Yeni ve modern bir Kahramanmaraş doğuyor.

***

İYİLİK YARIŞI



Eylül... Yeni öğretim yılı başlayacak...

Hayırseverler okul yaptırma yarışında.

Kadir Kurtul... Depremde bir fabrikası yıkıldı.

Bir fabrikasında yangın çıktı.

Aylarca karavanda yattı.

Ama o yıkılmadı... Ayakta kaldı... İşçilerini çadırsız, konteynersiz bırakmadı.

Şimdi... Yeni öğretim yılı için yeni okul yaptırıyor... Daha önce yaptığı hayır işlerinin devamı.

Ceylan Balduk... Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanlarından Mehmet Balduk'un kızı... Yine bir okul.

Ve daha pek çok hayırsever aile... İyilikte yarışanlar.

***

ARANIYOR



Şehir şantiye gibi... Nereye baksanız inşaat.

En büyük sorun eleman.







İnşaat ustası... 3 bin lira yevmiye... Bulunamıyor.

İşçi... Yevmiye bin beş yüz lira... Ara ki işçi bulasın.

***

YARDIM KOŞUSU



Karacasu konteyner kenti... Sakarya konteyner kenti... Baykar konteyner kenti... Kapıçam konteyner kenti... Koç konteyner kenti... Yeter mi? Saymaya devam edelim mi?







Kardeş belediyeler... Bazı büyük şirketler... 26 sivil toplum kuruluşu... Kahramanmaraş'ın yardımına koşmuşlar.

Yardım... Destek hâlâ devam ediyor.

***

DÖNMEK Mİ ZOR KALMAK MI?



Depremle birlikte 150 bin kişi başka şehirlere gitmiş... En çok Mersin, Ankara, İstanbul, Konya, Antalya'ya.

Dönüşler var... Ama çoğu hâlâ gittiği yerde.

***

EKONOMİK NABIZ



Ayçiçeği... Pancar... Biber... Yer fıstığı... Tarım iyi... Ürün bol.

Fiyat... Üretici memnun.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, "Fakat" diyerek konuya girdi:

- Çiftçinin eline geçen para mazota, gübreye ve elektriğe gidiyor... Sayın Cumhurbaşkanımızdan mazot fiyatında indirim bekliyoruz.

Mehmet Çetinkaya, konuşmaya devam etti... Söyledikleri önemli... Paylaşmamız şart:

Ne üretici memnun ne de tüketici... Neden? Bu konu araştırılmalı.

Parayı, parası olan kazanıyor... Stokçular... Büyük marketler.

Biz 6 ay uğraşıp bir liraya marul satıyoruz, marketteki fiyatı 10 lira.

***

'GEÇMİŞ OLSUN' TURLARI



Çarşı... Pazar... Lokanta... Alışveriş... Hareketli.

Konteyner çarşılar... Kocaeli Çarşısı... Samsun Çarşısı... Şehre canlılık getirmiş.

Kapalıçarşı... Depremde hasar görmüştü... Büyük ölçüde toparlanmış.







Ökkeş Demirsu... Kapalıçarşı esnafından... Emekli polis... 7 yıllık baharatçı... 200 çeşit baharat.

Bir önerisi var... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duymasını istiyor:

Deprem öncesi turlardan iyi para kazanıyorduk... Turlar, şehrin ekonomisi için çok önemli.

Cumhurbaşkanımız desin ki... "Ey belediyeler... Deprem bölgesine günübirlik turlar düzenleyin... Çanakkale'yi ziyaret turları gibi."

Turlarla gelenler öğretmen evinde, polis evinde, kamu misafirhanelerinde kalırlar... Ucuz ve tertemiz.

Geçmiş olsun turları ekonomiyi canlandırır.

***

EMEKLİ MAAŞI



Kapalıçarşı... Esnafla sohbet... Emekli, maaşına yapılan zamdan şikâyetçi.







Ayakkabıcı... "Reis söz verdi, 2024 başında artacak" diyor.







Çantacı... "2024'ü beklemese" diye söze giriyor:

- Şimdiden taksit taksit artırsa.

***

NÖBET DEĞİŞİMİ



Depremden sonra diğer illerden polis geliyor... Her 15 günde bir değişim oluyor...







15 günü dolduranlar, alışveriş yaparak gidiyorlar... Yöresel ürünler... Hediyelik eşyalar.

Ekonomiye katkı... Esnaf memnun.

***

SICAK GÜNDEM



Yıkılacak olan binalar yıkılsın... Bir an önce enkaz kaldırılsın.

Devlet, bu konuda gerekeni yapıyor.

Fakat... Bir sorun var... Şöyle ki:







Bina ağır hasarlı... Karar, yıkılacak.

Bina sahibi mahkemeye gidiyor... "Hayır... Bina ağır değil, orta hasarlı... Yıkılmasın."

Dava, bir günde, bir haftada, bir ayda sonuçlanmıyor ki... Bina yıkılamıyor.

Al sana sorun... Kahramanmaraş'ta herkes yakınıyor.

***

SOKAĞIN SESİ



Seçim... Siyaset... Kurultay... Anket... Sokak ne diyor?

Trabzon Caddesi'nde... Kapalıçarşı'da... Meydanda... Neler konuşuluyor?







"Kemal Kılıçdaroğlu neden istifa etmiyor?" diyen çok... Ama bunu söyleyenler, "kurultayda yine Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı" düşüncesinde.

"Jandarmayı azarlayan milletvekiline" tepki büyük.

Kılıçdaroğlu'nun, "erken seçim" çağrısı... Ciddiye alan yok.

Kahramanmaraş... Milliyetçi damar güçlü... 14 Mayıs seçimleri... CHP'nin, HDP ile örtülü ittifakı... İyi Parti'nin de CHP ile ortaklığı tepki çekmiş... Hâlâ konuşuluyor.

***

KANAAT



Pastane... Lokanta... Kafe... Kalabalık.

Fiyat etiketleri... Uçmamış.







Lokantaya girerken, hangi yemek, kaç lira? Biliyorsunuz... Fiyat listesi girişte yazılı.

Paça çorbası 60 lira...







Her türlüsü... Kelle paça... Beyin paça... Dil paça.

Tavuk döner 35... Kebap dürüm, yanında salata 50.

Mekân sahibi kanaatkâr... Müşteri de memnun.