Depremin olduğu gün sahadaydık... Kahramanmaraş'ta, Osmaniye'de, Hatay'da.
Aylarca dolaştık... Kırıkhan, Pazarcık, İskenderun, Nurdağı, İslahiye.Hâlâ sahadayız... Malatya... Doğanşehir... Adıyaman... Besni.
Asrın depreminin üzerinden 6 ay geçti.
Deprem sonrasında neler yaşandı? Siyaset... Sosyal medya... Yalan dolan... Yardım için yarışanlar... Enkazdan oy çıkarmaya çalışanlar... Fırsatçılar... Destan yazanlar...
Bugün... 6 ayın özeti.
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Hayal dünyası
Depremle birlikte muhalefet çevrelerinde denildi ki:
"İşte, şimdi Erdoğan'ın sonu geldi."
Siyasetçi, sanatçı, anketçi, gazeteci, akademisyen, iş insanı... Geniş bir kesim, Erdoğan'ın enkaz altında kalmasını bekledi.
Fakat... Tam tersi oldu:
Depremin salladığı 11 ilin toplam milletvekili sayısı 96... 14 Mayıs'ta... 11 ilde, AK Parti'nin çıkardığı milletvekili 47.
Ana muhalefet CHP... 20'de kaldı.
Açık ara fark... 27.
YSP 14, MHP 10, İyi Parti 4, TİP de 1 milletvekilliği kazandı.
Unutmadan... Diyarbakır hariç, 10 ilin tamamında AK Parti sandıktan birinci çıktı.
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Yırtılan tahmin kuponları
Cumhurbaşkanlığı seçimi... İkinci tur... Bahisçiler bütün yatırımlarını Kemal Kılıçdaroğlu'na yapmışlardı... Avrupa, Amerika, bir kısım medya... Kimi şarkıcı.
28 Mayıs... Sandıklar açıldı... Muhalefette... Bahisçilerde hayal kırıklığı.
Deprem bölgesindeki 11 ilin, Diyarbakır ve Adana hariç 9'unda Erdoğan birinci.
Birinci turda kıl payı geride kalıp... İkinci turda önde bitirdiği Hatay seçimini de çıkarırsanız, 8 ilde ezici üstünlük sağladı.
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Muhalefetin 'önlenemeyen' çöküşü
Kahramanmaraş... 14 bin can kaybı... Ağır hasar... Erdoğan karşıtları, İstiklal Şehri'nde, kesin zafer gözüyle baktılar... Açıklamalar yaptılar.
Sonuç... Erdoğan... Deprem bölgesinde en yüksek oyu Kahramanmaraş'ta aldı... Yüzde 75.77.
Erdoğan'ın, Türkiye genelinde en çok oy aldığı iller arasında Kahramanmaraş altıncı sırada.
Uzatmayalım... Muhalefet, deprem sürecinde tutarlı bir siyaset izleyemedi.
Hâlâ izleyemiyor... Seçim sonuçlarının analizini bile doğru yapamıyor.
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İnsani yardım(!)
Depremin hemen ertesi günü... İstanbul'dan 5 kişi, Hatay'a geldi... "İnsani yardım görevlisi" olduklarını söylediler.
Hasarlı binalara, enkazlara girdiler.
Altın... Bilezik... Kolye... Yüzük... Küpe... Saat... Para... Ne buldularsa aldılar.
İstanbul'a dönünce, yakalandılar... Tutuklandılar.
Deprem fırsatçıları... O kadar çok ki.
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Acı... Ama gerçek
Deprem bölgesine yardım için gönderilen bir kamu görevlisi, dönüşünde... Aracının bagajında... Yardım malzemesi götürürken yakalandı... Jeneratör dâhil.
Ve... Bir muhtar... Depremin yıktığı köye gelen yardımı dağıtmadı... Depoladı. Sakladı.
Elbette o da yakalandı.
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Fırsat bu fırsat
Fırsatçılık... Her yerde... Her sektörde... Sağımıza solumuza bakalım, mutlaka bir fırsatçı görürüz.
5 Şubat'ta 100 lira olan battaniye, 6 Şubat'ta 250 liradan satıldı.
Kira artışları... Depremzedelerin taşındıkları illerde tavan yaptı... Mersin... Antalya... Ankara...
Otobüs bileti fiyatları... Çocuk bezi... Mont... Polar şal... Elektrikli ısıtıcı... Uyku tulumu... Nakliye... Tadilat, boya, badana... Demir... Çimento... Alçı... Cam çerçeve... Ustalık/işçilik... Ne demiştik? Fırsat bu fırsat.
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Dangalaklar
Sosyal medya paylaşımı... "Antakya Yarseli Barajı patladı... Her yeri su basacak."
Sonra... Yalan olduğu anlaşıldı... Ama... Bu paylaşım, müdahale/yardım çalışmalarını 8 saat aksattı.
Türkiye... Kilometrekareye düşen dangalak sayısı bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden
Yine bir sosyal medya mesajı:
"Enkaz altındayım... İmdat... Beni kurtarın."
Mesajda... Adres de yazılıydı.
Görevliler... Yıldırım hızıyla yetiştiler... Ama verilen adreste ne yıkılan bina vardı, ne de enkaz.
Araştırıldı... Mesaj Afyon'dan atılmıştı... Sonuç tutuklama.
Deprem süreci... Yalan dolan... Halkı kin ve nefrete sevk. 475 hesap kullanıcısı hakkında işlem yapıldı. 25 kişi tutuklandı.
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Deprem değil kolon kesme öldürüyor
Nurdağı... Gaziantep'in ilçesi... Apartmanın altına spor salonu yapılması için kolon kesildi.
Diyarbakır... Diyar Galeria... Bu kez market ve yüzme havuzu için kolon kesilmesi... 89 kişi hayatını kaybetti.
Her yerde... Depremin sarstığı illerde, ilçelerde... Kolon kesilmesi çok... Banka şubesi... Pastane... Dershane... Anaokulu... Market... Marka ürün satan mağazalar... Spor tesisi...
Şimdi... Sorumlulardan hesap soruluyor.
İyi de... Koca koca binaların kolonları kesilirken kamu görevlileri neredeydiler? Yıllık izinde mi?
Onlardan ne zaman hesap sorulacak? Öbür dünyada mı?
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Pes doğrusu
Deprem sürecinde en çok zorlanan... Sıkıntı çeken kurumlardan biri de... Acil yardım hattı... Alo 112.
Nedeni? Bitmek tükenmek bilmeyen sahte ihbarlar.
Hain mi demeliyiz, salak mı? O kadar çoklar ki.
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Yalan rüzgârı
Bodrum Belediyesi depremde çırpındı... İskenderun'da bir konteyner kent kurdu...
Ama... Memlekette, fitne, fesat, bozgun tayfası çok.
Hemen bir yalan paylaşıldı:
"Hatay Valiliği, Bodrum Belediyesi tarafından kurulan konteyner kenti kaldırıyor."
Hatay Valiliği... Yalanladı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras açıklama yaptı... "Hatay Valiliği ile uyum ve işbirliği içindeyiz... Konteyner kent yerinde duruyor."
Yalancı... Bozguncu ise... Aramızda dolaşıyor... Utanmadan.
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Destan yazanlar
Ali Fuat Atik... Denizli Valisi... Deprem sürecinde, koordinatör valilik yaptı... Hatay'da.
Kanser tedavisi görüyordu... Kemoterapi... Radyoterapi.
Ama... Görev yerini terk etmedi.
Denizli'nin, olanaklarını... Yardımlarını Hatay'a taşıdı.
Çadırda yattı... Aşevinin yemeğini yedi.
Depremin üzerinden 6 ay geçti... Denizli Valisi Ali Fuat Atik, unutmadıklarımızdan biri... Depremden sonra... Destan yazanlara sadece bir örnek.