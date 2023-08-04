

Deprem bölgesine yardım için gönderilen bir kamu görevlisi, dönüşünde... Aracının bagajında... Yardım malzemesi götürürken yakalandı... Jeneratör dâhil.

Ve... Bir muhtar... Depremin yıktığı köye gelen yardımı dağıtmadı... Depoladı. Sakladı.

Elbette o da yakalandı.

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Fırsatçılık... Her yerde... Her sektörde... Sağımıza solumuza bakalım, mutlaka bir fırsatçı görürüz.

5 Şubat'ta 100 lira olan battaniye, 6 Şubat'ta 250 liradan satıldı.

Kira artışları... Depremzedelerin taşındıkları illerde tavan yaptı... Mersin... Antalya... Ankara...

Otobüs bileti fiyatları... Çocuk bezi... Mont... Polar şal... Elektrikli ısıtıcı... Uyku tulumu... Nakliye... Tadilat, boya, badana... Demir... Çimento... Alçı... Cam çerçeve... Ustalık/işçilik... Ne demiştik? Fırsat bu fırsat.

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Dangalaklar



Sosyal medya paylaşımı... "Antakya Yarseli Barajı patladı... Her yeri su basacak."

Sonra... Yalan olduğu anlaşıldı... Ama... Bu paylaşım, müdahale/yardım çalışmalarını 8 saat aksattı.

Türkiye... Kilometrekareye düşen dangalak sayısı bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden

Yine bir sosyal medya mesajı:

"Enkaz altındayım... İmdat... Beni kurtarın."

Mesajda... Adres de yazılıydı.

Görevliler... Yıldırım hızıyla yetiştiler... Ama verilen adreste ne yıkılan bina vardı, ne de enkaz.

Araştırıldı... Mesaj Afyon'dan atılmıştı... Sonuç tutuklama.

Deprem süreci... Yalan dolan... Halkı kin ve nefrete sevk. 475 hesap kullanıcısı hakkında işlem yapıldı. 25 kişi tutuklandı.

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Deprem değil kolon kesme öldürüyor



Nurdağı... Gaziantep'in ilçesi... Apartmanın altına spor salonu yapılması için kolon kesildi.

Diyarbakır... Diyar Galeria... Bu kez market ve yüzme havuzu için kolon kesilmesi... 89 kişi hayatını kaybetti.

Her yerde... Depremin sarstığı illerde, ilçelerde... Kolon kesilmesi çok... Banka şubesi... Pastane... Dershane... Anaokulu... Market... Marka ürün satan mağazalar... Spor tesisi...

Şimdi... Sorumlulardan hesap soruluyor.

İyi de... Koca koca binaların kolonları kesilirken kamu görevlileri neredeydiler? Yıllık izinde mi?

Onlardan ne zaman hesap sorulacak? Öbür dünyada mı?

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Pes doğrusu



Deprem sürecinde en çok zorlanan... Sıkıntı çeken kurumlardan biri de... Acil yardım hattı... Alo 112.

Nedeni? Bitmek tükenmek bilmeyen sahte ihbarlar.

Hain mi demeliyiz, salak mı? O kadar çoklar ki.

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Yalan rüzgârı



Bodrum Belediyesi depremde çırpındı... İskenderun'da bir konteyner kent kurdu...

Ama... Memlekette, fitne, fesat, bozgun tayfası çok.

Hemen bir yalan paylaşıldı:

"Hatay Valiliği, Bodrum Belediyesi tarafından kurulan konteyner kenti kaldırıyor."

Hatay Valiliği... Yalanladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras açıklama yaptı... "Hatay Valiliği ile uyum ve işbirliği içindeyiz... Konteyner kent yerinde duruyor."

Yalancı... Bozguncu ise... Aramızda dolaşıyor... Utanmadan.

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Destan yazanlar



Ali Fuat Atik... Denizli Valisi... Deprem sürecinde, koordinatör valilik yaptı... Hatay'da.

Kanser tedavisi görüyordu... Kemoterapi... Radyoterapi.

Ama... Görev yerini terk etmedi.

Denizli'nin, olanaklarını... Yardımlarını Hatay'a taşıdı.

Çadırda yattı... Aşevinin yemeğini yedi.

Depremin üzerinden 6 ay geçti... Denizli Valisi Ali Fuat Atik, unutmadıklarımızdan biri... Depremden sonra... Destan yazanlara sadece bir örnek.