Yaylada sohbet... Sadık Albayrak dostumuz anlattı...

Hikâye bu ya, Karadenizli 2 kişi Suudi Arabistan'a gitmişler... Hacca.

Ortalık kavruluyor... Hava, sıcak mı sıcak.

Yakınmışlar... "Ah! Nerede bizim memleketimiz?"

Arabistanlı sormuş:

- Sizin memleket nasıl?

Karadenizli... Anlatmaya başlamış:

- Dağlar... Yaylalar... Ormanlar... Dereler... Şelaleler... Göller... Ağaçlar... Çiçekler... Kuşlar...

Arap, "İnanmıyorum" demiş:

- Sizin anlattığınız yer... Cennet.

***

ŞİMDİ KARADENİZ ZAMANI



Havaalanı kalabalık... İç hatlar... Dış hatlar... Yerli turist... Yabancı turist... Herkes yaylaya geliyor.

Sıcaktan bunalan bölgeye koşuyor.







Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 2022 dosyasını açtı.

Yurt dışından 2 bin 700 uçak gelmiş... 400 bin turist.







İç hat aktarmalı gelenlerle birlikte... 700 bin.

2023... Turizm geçen yıldan hareketli.

***

ZENGİNİ GELİYOR



Geziyoruz... Görüyoruz... 2 kere 2'nin 4 ettiği kadar kesin:

Karadeniz'e gelen "Arap turist", Antalya'ya gelen "Avrupalı turistten" daha fazla para harcıyor.

Lokantaya... Alışverişe... Gezmeye.

Trabzon merkez... Uzun Sokak... Maraş Caddesi... Ganita... Boztepe... Turist kaynıyor.

İlçeler... Yaylalar... Turist dolu.

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O YAYLANIN YEŞİLİNE



Yayla çok... Saymakla bitmez... Hepsi birbirinden güzel... Hepsi de birer doğa harikası.

Yeşillik... Temiz hava... Oksijen deposu... Başınızı döndürüyor.







Uzungöl... Yabancı ve yerli turistin olmazsa olmazı... En kalabalığı.

Haldizen Yaylası... Diğer adı Demirkapı... Geceleri üşüyorsunuz.







Çekerse Yaylası... Sultan Murat Yaylası... Kiraz Yaylası... Karadağ Yaylası... Pazarcık Yaylası... Sis Dağı Yaylası... Erikbeli Yaylası.

Yabancılar, bizim yaylaları, bizden daha iyi biliyorlar.

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TEBRİKLER



Vali İsmail Ustaoğlu'nu... Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi'yi... Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan'ı... Esnaf ve Sanatkâr Odası Başkanı Metin Kara'yı kutluyoruz.

Piyasayı denetledikleri için.

Yerli turiste farklı, yabancıya farklı fiyat uygulanmasına izin vermedikleri için.

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KİRACI KUYRUKTA



Karadenizli... Çalışkan... Uyanık... Akıllı... İşini biliyor.

Çok kişinin 2-3 evi var.

İl veya ilçe merkezinde... Yaylada... Köyde.

Yaz gelince köydeki evine gidiyor... Kışa kadar kalıyor.

Merkezdeki... Yayladaki evini ise kiraya veriyor... Kiracı Arap turist... Kuyrukta.

Zira... Evde konaklamak, otelden ucuza geliyor.

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TURİST YAĞMURU



Vali İsmail Ustaoğlu, turizm dosyasından başladı anlatmaya.

Kimler geliyor? Nerelerden? Hangi ülkelerden?

Ağırlık... Başta Suudi Arabistan olmak üzere körfez ülkelerinden.

Umman... Birleşik Arap Emirlikleri... Katar... Kuveyt... Ürdün... Bahreyn.

İsrail, Irak, Azerbaycan'dan gelen çok.

Kıbrıs'tan... Almanya başta olmak üzere Avrupa'dan da.

2022... Turizm geliri... 1 milyar dolar.

2023... Bu rakamın artacağı belli.

"Nereden belli?" derseniz... Dış hatlara günde 40-45 uçak inmesinden.

Sorduk... 2023'te... Yurt dışından Trabzon'a gelen uçak sayısı ne kadar? Turist getiren uçaklar...

Vali İsmail Ustaoğlu, "3 bin 900'ü geçti" dedi:

- Bugün/yarın 4 bini aşarız.

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SEÇİM... SİYASET... SOHBET



Merkezde... İlçelerde... Yaylalarda... Sohbetlerde Siyaset... Seçim... Parti konuları da açıldı.

Of'ta... Söz hükümetten açılınca... Takıldık:







- Seçimden önce Oflu 3 bakan vardı... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu... Ya şimdi...

Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, "Şimdi daha da güçlüyüz" dedi:

- Kabinede 16 bakanımız var... İnanmayan Reis'e sorsun.

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HERKES DÂHİL



Karadeniz... Akdeniz bölgesi gibi değil.

Burada... Turistik tesislerde... 3 öğün yemek... Her şey dâhil... Uygulaması yok.

Sadece... Oda... Kahvaltı.

Turist... Sosyal hayatın içinde... Şehirde... İlçelerde... Yaylada... Derenin kenarında... Sahilde... Direksiyonda.

Bölge esnafına büyük katkı.

Turistin ortalama konaklama süresi... 9 gün.

Haftalarca... Aylarca kalanlar da var... Ev kiralayanlar... Hatta satın alanlar.

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GÜNÜN YANITI



Cumhurbaşkanlığı seçimi... Of... Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 84.34.

Soru:

- Oflu seçmen, neden Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedi?







Yanıt yine Başkan Salim Salih Sarıalioğlu'ndan geldi:

- Kemal Kılıçdaroğlu, sadece Of'ta değil, her yerde, seçimi almamak için elinden geleni yaptı... Seçimi kazanmak için değil, kaybetmek için çalıştı.