TRABZON

Fatih Sultan Mehmed'in fethettiği... Yavuz Sultan Selim'in 22 yıl valilik yaptığı... Dünyayı titreten Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu... 3 cihan padişahının ayak izlerinin olduğu şehirdeyiz.

Çarşıları... Yaylaları... İlçeleri dolaşıyoruz... Gündem:







Trabzonspor... Bütün zamanların değişmeyen öncelikli gündem maddesi.

Fındık... Çay... Ekonomi... Emeklinin zam, yatırımcının kredi beklentisi.

Turizm... Yaylalar... 260 tesis... 20 bin yatak... Pansiyonlarla birlikte 50 bin.

Disney+... Fox TV... Atatürk dizisi... Ermeni lobisi... Karadeniz bölgesinde yaşayanlar öfkeli.

Ve... Bitmeyen senfoni... Ne olacak CHP'nin hâli?

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TİCARETİN NABZI BORSA



Eyyüp Ergan... Ticaret Borsası Başkanı... Yoldan geçen araçları göstererek söze başladı:

Araç satışı yoğun... Millette para var ki alıyor.

Lokantalar pahalı... Ama müşterisi de çok.







Sıkıntısı olan yok mu? Var... Çalışan kesim... Emekli.

Fındık geçen yıl iyi para etti... Bu yıl rekolte düşük.

Çay... İkinci sürgün başladı... Özel sektör iyi çay alıyor.

Sanayici kredi bekliyor... Kredi Garanti Fonu'ndan beklentilerimiz var.

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FINDIK OCAĞI



Seyyare Sungur... Trabzon'un başarılı kadın girişimcisi... İşi fındık üzerine... Fındıklı çikolata... Fındık ezmesi... Fındık kreması...

"Ekonomi... Pahalılık... Çikolata artık lüks tüketim olmaya başladı" dedi:







Ben de ihracata yöneldim... Amerika... Almanya... Rusya... Körfez ülkelerine.

Araplar, fındık kremasına bayılıyorlar.

Döviz kurundaki artış bize yaradı. Satışlarımız arttı.

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ATATÜRK'E SAYGISIZLIK... YÜZSÜZLER



Disney+ (Plus)... Atatürk belgeseli... Ermeni lobisi... Karadeniz bölgesinde yaşayanlar çok öfkeli.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'nun sözleri, dinlediklerimizin özeti:

Disney... Fox... Ermeni lobisi... Hepsi tırıvırı.

Atatürk dünya lideri... Mazlumların önderi... Onların dizisine ihtiyacı yok.

Asıl zorumuza giden içimizdeki bazı isimler... Protesto ederlerse keselerine dokunacak.

Çok kişinin maskesi düştü... Sahte Atatürkçülerin foyaları, gerçek yüzleri ortaya çıktı.

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SOKAKTA SİYASET



Uzun Sokak... Şehrin nabzının attığı yerlerden... Kafeler... Lokantalar... Gezenler... Alışveriş yapanlar.

Esnafla... Müşterilerle sohbet... Seçim siyaset... Neler mi dinledik?

Birkaç satırbaşı:

Tayyip Erdoğan için kader seçimiydi... Ama kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Meral Akşener'in masadan kalkması hataydı... Dönmesi daha büyük hata.

Kılıçdaroğlu, yerel seçimde CHP'nin başında olur... CHP seçimi kaybeder... Ve gider.

Ekrem İmamoğlu, büyük risk aldı... Genel başkanlığı kazanması zor... İstanbul seçimini de riske soktu.

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TARİHE SAYGI



Mustafa Kemal Paşa'nın Trabzon'u ilk ziyareti... 1924.

Trabzonlu bir mimarın yaptığı binada ağırlanıyor.

"Bu binayı beğendim" diyor.

O bina... 1985'e kadar "valilik" olarak kullanılıyor.

Sonra yeni valilik binası yapıldı... Valilik oraya taşındı.

Eski bina ise... Adliye oldu... Ardından İl Kültür Müdürlüğü.

Geçen yıl... Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu talimat verdi: Atatürk'ün çok sevdiği bina aslına uygun hale getirilsin... Orada görev yapacağım.

Vali Ustaoğlu, şimdi, Cumhuriyet ile özdeş binada görev yapıyor... Valilik binasına ise kamu kurumları taşındı.

Tebrikler Vali Bey... Ve teşekkürler.

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KIRMIZI ÇİZGİ



Vali İsmail Ustaoğlu, kırmızı çizgiyi çekti:

- Kimse mutluluğa silah sıkmayacak... Havaya ateş edilmeyecek.

Karadeniz insanı... Düğünde, bayramda, asker uğurlamada, yaylada, Trabzonspor maç kazanınca... Havaya ateş etmeye başlıyor.

Ramazan Bayramı... Kurban Bayramı... Bayram namazı sonrası... Yine havaya ateş.

Vali Ustaoğlu dedi ki:

- Hiçbir mermi havada kalmıyor... 50-55 saniyede yere iniyor... Geçen ay sokakta oynayan 9 yaşındaki yavrumuzu kaybettik.

Vali beyin kırmızı çizgisi işe yaramış... Havaya ateş azalmış.

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DİSNEY+... VE BİR AŞK HİKÂYESİ



Adnan Ramoğlu... "Abi, köye gideceğiz... Keler Köyü'ne... Hermina Teyze'nin köyü" dedi.

Köy... Of ile Rize arasında... Yayla tarafında.

Köye neden gideceğiz? Hermina Teyze kim? Adnan, anlatmaya başladı.

Genç bir köylü... Muhammed Ali Şimşek... Seneler önce çalışmak için Ermenistan'a gitmiş.

Orada bir Ermeni kızını sevmiş... Hermina... Birlikte Of'a dönmüşler... Keler Köyü'ne.







Muhammed Ali Amca muhtar seçildi... Çocukları doğdu... Hermina Teyze, Müslüman oldu... Adını Ayşe olarak değiştirdi... Kuran okumayı öğrendi.

Fakat... Nikâhları yoktu... Bürokratik, diplomatik engeller yüzünden.

Tuncay Sonel... Şimdi Ordu Valisi... Of Kaymakamı iken bütün hukuki engelleri aştı ve Hermina Teyze ile Muhammed Ali Amca'nın nikâhları kıyıldı, düğünleri yapıldı.

Muhammed Ali Amca sizlere ömür... Hermina Teyze hayatta... Yatar kalkar, Türkiye'ye dua eder... Orucunu tutar, namazını kılar, Kuran okur.

Adnan Ramoğlu... "Abi, sizi Hermina Teyze'me götüreyim" dedi:

- Köyden Amerika'ya telefon edersiniz... Disney'e... Gelsinler Hermina Teyze ile Muhammed Ali Amca'nın hikâyesini TV dizisi yapsınlar.

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RAHMİ KOÇ... VEHBİ KOÇ



Vehbi Koç... Trabzon Milletvekili... Şehrin felsefesini seslendirdi:

"Trabzonspor, Trabzon'un kimliğidir... Olmazsa olmazı, vazgeçilmezidir."

Vehbi Koç adı nereden geliyor? Merak ettiniz mi?







Babasının adı Rahmi Koç imiş. Arkadaşları takılırmış:

- Vehbi Koç, senin baban mı?

- Hayır... Babam değil... Fakat hanım hamile... Oğlum olursa adını Vehbi koyacağım... Vehbi Koç'un babası olacağım.

Unutmadan... Vehbi Koç, İTÜ Denizcilik Fakültesi mezunu... TBMM tarihindeki ilk açık deniz... Uzak yol gemi kaptanı milletvekili.

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BORDO-MAVİ



Nereye gitsek aynı soru... "Trabzonspor'u yazacak mısınız?"

Yeni yönetim, geçen yılın tahribatını gidermek... Şampiyon olmak ilkesiyle hareket etmiş... Şehir... Takım... Yönetim birbirine kilitlenmiş.

Murat Taşkın... Trabzonspor Basın Müşaviri... Dedi ki:

- Şampiyonluktan sonraki süreç iyi yönetilemedi... Geçen yıldan ders çıkardık... Bu sezon iyiyiz, iddialıyız, şampiyonluğa oynayacağız.