TRABZON

Karadeniz'e gidip de Uzungöl'de bir gün geçirmeden dönmek, Paris'e gidip de Eyfel Kulesi'ni görmeden gelmek gibi bir şey.Dünya mirası... Bir doğa harikası.







Havası, manzarası, göz alabildiğine yeşilliği baş döndürüyor.

Sıcaktan kavrulan Arap coğrafyası için..."Cennetin ta kendisi."







Yerli de var elbette... Trabzon'dan... İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan gelenler.

Unutmadan... İsrail, Irak, İran, Azerbaycan, Almanya gibi ülkelerden gelenleri de gördük... Ama fazla değiller.

Açık ara... Ağırlık... Çoğunluk... Üstünlük Araplarda.

Uzungöl... 12 Körfez ülkesinin yazlığı.

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Çözmek şart



Dağları ve çağları delen... 14 kilometrelik Zigana ve Ovit tünellerini yapan büyük Türkiye, Uzungöl'e ulaşımı da kolaylaştırmalı.

Girişte araç kuyruğu... En az 5 kilometre.







Ya otopark sorununa ne demeli?

Tünelse tünel... Yeraltı otoparkı ise otopark...

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Restoranlar doluRestoranlar



Öğle yemeği... Sofra Restoran... Hasan Özer'in mekânı... 3'üncü kuşak.

Hasan, aslında Türkçe öğretmeni... Ama aile işletmesi de önemli... Öğretmenliğe veda. Lokanta yabancı dolu... Arap... Uzakdoğulu... Azeri... İranlı.

Aşçılar... Suriyeli... Filipinli... Hataylı... Trabzonlu. Hasan'a, "İşler nasıl?" demedik... Nasıl olduğu belli... Boş masa yok.

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'Fırsatçılık' yok

Trabzon... Akçaabat... Maçka... Vakfıkebir... Sürmene... Of... Çaykara... Ve Uzungöl... Bodrum gibi değil.

"Fırsat bu fırsat, fiyatları artıralım" düşüncesi yok.







"Hepi topu 2 ay iş yapıyoruz, öyleyse bütün yılın masrafını çıkaralım" uyanıklığı yok.

Mekân düzgün... Temiz... Personel saygılı.

Pizza... 180 lira.

Baklava... 90 lira.

Su 10, ayran 30 lira.

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Misafirperverlik



Dikkatimizi çekti... Arapların çoğunun masasında mutlaka pilav var... Kepse pilavı.

Pilavın üstünde de et... Balık... Tavuk... Ya da karides.

Pilav, büyük tabakla masaya getiriliyor... 2 kişilik... 3 kişilik... 5 kişilik.







Porsiyonu... Kepse et 600 lira.

Kepse balık... Kepse tavuk... 400.

Masanın fotoğrafını çektik... Tepki göstermediler.

Elleriyle "buyur" işareti yaptılar... Masalarına davet ettiler... Teşekkürler.

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Ev ekonomisi



Uzungöl'de otel... 100 dolara da var, 250 dolara da.

Bungalov... 200 dolar.







Arapların bir kısmı ise... Bölgede ev satın almayı ya da kiralamayı tercih ediyor.

Çaykara... Uzungöl'e 20 kilometre... 160 metrekare ev 2 milyon lira... 3 milyon lira. (75 bin dolar-110 bin dolar.) Körfez ülkelerinden gelenler için sudan ucuz.

Trabzon'da ev alan da çok... 3+1... Rezidans... 3 milyon... Alıcı çok.

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Bisiklet turizmi



Bisikletle gölün etrafını dolaşan dolaşana... Bisiklet turizmi tavan yapmış.

Küçük, 4 tekerli araç... Biz "ATV" diyoruz... Araplar, "küçük traktör" diyor... Saati bin 500 liraya. Talep çok.







Yemek üstü Araplarla sohbet... "Selamün aleyküm... Aleyküm selam..."

10 yıldır... 15 yıldır gelen aileler var.

Çat pat da olsa Türkçe konuşuyorlar.

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İstekler



Kavga gürültü yok... Türk, Arap uyum içinde... Esnaf halinden memnun.

Dondurmacının önünde kuyruk var.

Alışveriş mekânları... Kalabalık.







Başı açık... Başı kapalı... Şortlu... Kotlu... Kimse kimseye karışmıyor.

İtalyan lokantası... Meksika lokantası... Lahmacuncu... Ciğerci... Hepsinin de müşterisi var.

Sorunları dinlemek istedik... Bizimkilere de sorduk, yabancılara da.

Göl kenarında yürüyüş yolu istiyorlar... Şimdi var ama yetmiyor.

Bir diğer istek... Bisiklet yolu.

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Ticaret canlı



Marka tişört... Marka eşofman... Marka ayakkabı... Tekstil sektörümüz, dünya markalarını üretmekte başarılı.

Fiyat derseniz... Ucuz... Alıcısı çok... Arap, markaya meraklı.

Alan memnun, satan memnun. Uzungöl'de ticaret canlı... Kuyumcu, iyi iş yapıyor.

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Trafikte kuralsız hayat



Trabzon'da... İlçelerde... Uzungöl'de...

Araç kiralama firması çok.

Talep yoğun... İhtiyacı karşılamak için diğer illerden araç getirilmiş.

Arap turist kiralık araç kullanıyor... Ama... Trafik kurallarına uyum büyük sorun... Arap, kural tanımıyor.

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Turistik tünel



Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, turistlerin ilgi gösterdiği yerleri sayarken "tünelden" de söz etmişti... Yadırgamıştık... "Ne alaka?" diye.

Ama... Bölgeyi gezince... Gördük ki... Vali Ustaoğlu haklı.

Uzungöl'de konaklayan turist tüneli görmeye gidiyor... Zigana Tüneli'ni.

Tünel... Türk müteahhit, mühendis ve işçisinin eseri... Açıldığında gitmiş ve yazmıştık.

Şimdi... Yabancının da hayranlığı... Hoşumuza gitti.

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Yeni komşular Körfez'den



Barış Keleş... Trabzon merkezde ve Uzungöl'de mağazası var... Bariss Jeans. Marka ürünler... Kadın, erkek.

Barış'ın evi Trabzon'da... Sümela Evleri sitesinde.

Site 96 daire.







Barış dedi ki: "24 dairede, Körfez ülkelerinden gelen Araplar oturuyor."

Sorduk:

- Kiracı olarak mı?

- Hayır... Kendi mülkleri... Kimi yaz aylarında kalıyor... Kimi ailesini bütün yıl Trabzon'da bırakıyor, kendisi memleketine gidip geliyor.

Sümela Evleri... 200 metrekare... 3 milyon liraya daire alabilirsiniz.

Yerli için şu anda konut piyasası durgun... Fakat yabancıya 200 metrekarelik daire... 3 milyon lira... 100 bin dolar civarı... Ucuz mu ucuz.

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Karadeniz havası



Sürmene... Of... Köprübaşı... Siyaset... Erdoğan... Kılıçdaroğlu... Akşener... İmamoğlu... CHP kurultayı? Kim ne diyor?

Ekonomi... Fındık... Çay... Hepsini yazacağız.

Bu hafta... "Karadeniz'i" anlatacağız. Devamı yarın.