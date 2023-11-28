Türkiye pamuk üretiminin yüzde 45'i Şanlıurfa'dan... Harran Ovası... Akçakale, Siverek, Bozova ovaları... Pamuk deryası.

İki milyon dekar arazide pamuk üretiliyor.

Yaz... Aşırı sıcak... Rekolte biraz düşmüş... Pamuk sezonu devam ediyor.

Buğday... Mısır... Fıstık... Mercimek... Arpa... GAP bereketi, kırsal kesimin yüzü gülüyor.

Mısır... İkinci ürün. Buğday ve arpanın ardından ekiliyor.

Toprak ana cömert... Yılda iki ürün veriyor.

Buğday... Rekolte iyi... Fiyat da iyi.

Fıstık... Bahçeden çıkışı, kilogramı 280 lira... İyi para.

Peygamberler şehri insanı... Şükretmesini biliyor... Çiftçiyle, esnafla, taksiciyle, lokantacıyla... Kiminle konuşsak... Söylemler aynı:

"Allah'a çok şükür... Elhamdülillah... Bugünlere de şükür."

***



Dünya müzik şehri



Yürüyorduk... Mahmut Uçmak ve Reşat Uzun'la birlikte... Yanımıza bir çocuk yaklaştı:

- Abey... Türkü söyleyem mi?

Bizim yanıt vermemizi beklemeden... Söylemeye başladı:







"Ağam olasan Ömer,

Paşam olasan Ömer,

Yetim kalasan Ömer,

Benim olasan Ömer."

Şanlıurfa... Müzikle özdeşleşen bir büyülü şehir

Altgeçitte... Duvardaki yazı:

"Müziğin Yüzyılı... UNESCO Dünya Müzik Şehri: Şanlıurfa."

Sokakta... Çarşıda... Lokantada... Otelde... "Türküye doyduk" desek, yeridir.

***



Önce kadın



Kadınlar... Meslek öğreniyorlar... Üretiyorlar... Satıyorlar.

Sağlıklı Yaşam Kadın Merkezi, 32 yerde.







Büyükşehir Belediyesi'nin eli, çalışan kadınların üzerinde.

Kırsaldaki kadın da destekleniyor... Kentteki kadın da.

Turkuvaz Medya Grubu... İller buluşması... Programda, kadın merkezi de var... Gezdik... Beğendik... Kadınlarla sohbet ettik... Mutlular.

***



Filistin hassasiyeti



Balıklıgöl... Şanlıurfa'nın merkezinde... Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığına inanılan göl... Şehrin en çok ziyaret edilen yerlerinden.

Her gelişimizde uğradığımız tarihi mekân.

Yine uğradık... Arkadaşlarla birlikte balıklara yem attık.







Bu sırada... Taş bina dikkatimizi çekti.

İki Türk bayrağı... Ve arasında Filistin bayrağı.

Şanlıurfa'da... İlçelerinde... Filistin hassasiyeti en üst düzeyde.

***



Milli piyango



Göbeklitepe... Tarihin sıfır noktası... Neolitik çağdan kalma, dünya mirası... Binlerce yıllık bir derinlik... Şanlıurfalının deyimiyle:

"Bölge için milli piyango... Büyük ikramiye."







Gerçekten de öyle... Yaz, kış ziyaretçi dolu.

Yılda... Bir milyonun üzerinde turist.

Görmeniz şart... Dile kolay, 11 bin 600 yıl öncesine bir gezinti yapıyorsunuz.

***



Acının tatlı olduğu diyar



Çarşıdayız... Adım başı isotçu.

İsot... Şanlıurfalının vazgeçilmezi.

Dükkânda... 15 çeşit isot saydık.







Mekânın sahibi... "Abi" dedi:

- İsot reçeli de var... İştah açar.

- Ama... Acı değil mi?

- Abi...

Şanlıurfa'dasınız... Acının tatlı olduğu diyardasınız.

Şehri gezerken... Pek çok yerde... Altgeçitlerde... Duvarlarda, aynı yazıyı okuyorsunuz:

"Şanlıurfa... Acının tatlı olduğu şehir."

***



Şanlıurfa'yı keşfet



Gündüz güzel... Tertemiz bir şehir.

Geceleri bir başka güzel... Dekoratif aydınlatma... Caddeler ışık ışıl... Renk renk.

Hobi bahçeleri... O kadar çok ki.

47 spor salonu.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi.

Büyükşehir Belediyesi... Hâli vakti yerinde olanlar... Hayır yapma peşindeler.

Şehit ailelerine... İhtiyaç sahiplerine yardım.

Bir konunun altını mutlaka çizmeliyiz... Şanlıurfa... Kayseri gibi... Konya gibi... Hayırseverliğin reklamsız, gösterişsiz... Davul, zurnasız yapıldığı bir şehir.

Gezdikçe... Keşfediyorsunuz.

***



Gazze'ye yardım



Kitap Fuarı... Kalabalık... Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere kupon dağıtıyor... Öğrenciler, kuponla kitap alıyorlar.

Dikkatimizi çekti... Ailece gelen çok.

Şanlıurfalının kitaba ilgisi hoşumuza gitti.







Unutmadan... Fuar salonunun girişinde bir kumbara var:

"Gazze'ye Yardım Kumbarası."

Sadece... Fuar salonunda değil, Şanlıurfa'da pek çok yerde aynı kumbaraları gördük.

Şanlıurfalı... Ateşkesin devamını... Kalıcı barışı istiyor. Camilerde... Gazze'nin mazlumlarına dualar ediliyor.

Türkiye'nin izlediği siyaset... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya verdiği mesajlar... Bölgede destekleniyor.

Yarın... Yine buralardayız.