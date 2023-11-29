Siyasetin sıcaklığı Türkiye ortalamasının üzerinde... Tarihi Gümrük Hanı'nda... Bakırcılar Çarşısı'nda... Sıra gecelerinde... Köy odalarında Partiler... Siyaset... Yerel seçim konuşuluyor.

Son söyleyeceğimizi yazımızın başında kaydedelim.

Birinci parti... AK Parti... Açık ara önde.

İkinci Parti... HEDEP.

Atatürk Caddesi... Şehrin en canlı yerlerinden... Ekonomi konuşuluyor... Filistin'e destek konuşuluyor... Ve... Söz, dönüp dolaşıp siyasete geliyor.

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YEREL ARİTMETİK



Büyükşehir Belediyesi... AK Parti'de... Zeynel Abidin Beyazgül... 31 Mart 2019'da aldığı oy yüzde 60.81.







Şanlıurfa'nın 13 ilçesi var... 2019'da, 11'inde belediye başkanlığını AK Parti adayları kazandı.

MHP... Bir ilçe... Harran... MHP'nin oyu, parti için Türkiye rekoru.

Suruç... HDP kazandı... Şu anda belediye yönetimi kayyumda.

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VE... GENEL ARİTMETİK



Milletvekili seçimi... 14 Mayıs 2023... AK Parti... Yüzde 43.01... Türkiye ortalamasının üzerinde. Sekiz milletvekili.

Cumhurbaşkanlığı seçimi... 28 Mayıs 2023... İkinci tur... Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 62. Türkiye ortalamasının üzerinde.

Diğer partilere gelince;

Yeni Sol Parti... Güçlü... Dört milletvekili.

MHP ve CHP... Birer milletvekili.

Ötekiler mi dediniz? Geçiniz.

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İYİ PARTİ... ÇIKMAZ SOKAKTA



Ankara'da... İstanbul'da... Siyaset gündeminin konularından biri... "Ne olacak İyi Parti'nin hâli?"

Şanlıurfa'da da konuşuluyor... Ama yoğun değil.

Söz İyi Parti'den açılınca... Paralı pullu laflar ediliyor. Bir parti için derin yara.

İyi Parti'nin son seçimde aldığı oy 4.57... Çoğu MHP'ye... AK Parti'ye gider.

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ANA MUHALEFET... İŞİ ZOR



Kemal Kılıçdaroğlu gitti... Özgür Özel geldi. CHP'de durum nedir?

Kurultay öncesi... İl başkanı... İlçe başkanları... Açıklama yapmışlar... "Kılıçdaroğlu'na destek."

Şimdi... Yeni duruma ayak uydurmak gerekiyor... Ama nasıl?

Elbette viraj alınacak... Örgütte değişiklik olacak... Ama yerel seçim kapıda... Zaman daraldı.

CHP'nin bu coğrafyada işi zor.

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SIRA GECELERİ



Cevahir Konuk Evi... Gülizar Konuk Evi... Yıldız Saray Konuk Evi... Şanlıurfa'da konuk evi... Sıra gecesi yapılan mekân çok.

Müziğe doyuyorsunuz... Urfalıyam ezelden... Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar... Urfa'ya Paşa geldi... Nemrud'un kızı... Ağam ağam.

Patlıcanlı kebap... Çiğ köfte şovu... Şıllık tatlısı.

Müessesenin ikramı... Mırra.

Mekânlar içkisiz.

Coca Cola... İsrail'e tepki nedeniyle... Yok.

Ayran içiyorsunuz... Ve elbette su.

Sıra gecesi... Geç saate kadar eğlence... Kişi başı 500 lira.

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BİBER KOLONYASI



Karadeniz'de hamsi kolonyası var... Çok kişi inanmaz.

Rize'ye gidince almıştık... Hatta... Fotoğrafını köşemizde yayınlamıştık.







Şanlıurfa'ya geldik... Çarşı, pazar... Her yer... Varsa yoksa isot.

İsotun kolonyası yapılmış... Biber kolonyası. Litresi 40 lira.

Üç adet alırsanız... İndirim var... 100 lira.

Aldık elbette... Şanlıurfa hatırası.

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KAMUOYU



Çarşı pazar... Hanlar bölgesi... Tarihi Gümrük Han... Barutçu Han... Hacı Kamil Hanı... Mençek Hanı... Şaban Hanı... Kumlu Hayat Hanı... Fesadi Hanı... Samsat Kapısı Hanı... Millet Hanı... Topçu Hanı...

Türkiye'nin hangi ilinde bu kadar çok han var acaba?







1562'den kalma... Kanuni Sultan Süleyman döneminin mirası Gümrük Hanı, günümüzün AVM'si gibi... Yüzlerce dükkân... Giyecek, yiyecek... Baharat... Müze gibi.

Gezdik... Halkın arasına girdik... Gümrük Han Aile Çay Bahçesi'nde kahve içtik.

Çalışan emekliye de beş bin lira ikramiye... Çarşı memnun.







Göbeklitepe... Turizm bereketi... Şanlıurfa ekonomisine can suyu... Turist, çarşıyı gezmeden dönmüyor.

Yüksek Hızlı Tren... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı... Gaziantep'e gelecek... Komşu şehirde yaşayan Şanlıurfalılar da YHT istiyor.

Çarşıda... Kırsal kesimden gelen çok... Onların derdi ise gübre ile akaryakıt fiyatları.

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'İNSAN OLMAK...'



Şanlıurfa'da... Düğünde, nişanda, asker uğurlamasında... Havaya ateş açılmasını önlemek aracıyla başlatılan bir proje:

"İnsan olmak, mutluluğu silahsız paylaşmaktır."







Broşürler... Afişler... Araç camlarına yapıştırılacak çıkartmalar... Kısa filmler.

Şanlıurfa Emniyeti, magandalığı önlemek için elinden geleni yapıyor.

Projeyi beğendik... Dileriz başarılı sonuç verir.

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YARIN... DOLANDIRICILIĞIN MERKEZİ



Akçakale... Sınıra sıfır bir ilçe... Şanlıurfa'ya 50 kilometre uzaklıkta.

Hani... Telefon dolandırıcılığı var ya... "Alo... Adınız FETÖ/PKK/PYD terör örgütü soruşturmasına karıştı" dolandırıcılığı.

Kimler dolandırılmadı ki?

Profesörler... Emekli generaller... Gazeteciler... Doktorlar...

İşte bu dolandırıcılığın merkez üssü Akçakale.

Yarın anlatacağız... Ayrıntılı... Fotoğraflı.